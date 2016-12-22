«Торпедо» разгромило «Челмет» в матче ВХЛ

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В первом периоде усть-каменогорцы Константин Романов и Денис Игнашин поразили по разу ворота хозяев. Во второй двадцатиминутке Владимир Коротков, Майк Далхёйсен и Константин Романов из «Торпедо» продолжили громить челябинцев. В третьем отрезке игры Никита Михайлис дважды и Джордон Сауторн забросили шайбы в ворота челябинцев.



24 декабря в Орске усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Южным Уралом».



«Челмет» — «Торпедо» 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)



Шайбы:

0:1 — 08:22 Романов (Сауторн, Коротков). В меньшинстве

0:2 — 10:41 Игнашин (Михайлис, Путилов). В равенстве

0:3 — 25:25 Коротков (Далхёйсен, Юшков). В равенстве

0:4 — 34:49 Далхёйсен (Путилов, Игнашин). В большинстве

0:5 — 38:30 Романов (Далхёйсен, Коротков). В большинстве

0:6 — 49:14 Михайлис (Путилов, Игнашин). В равенстве

0:7 — 53:55 Михайлис (Иванов). В равенстве

0:8 — 55:26 Сауторн (Романов). В равенстве



Вратари: Угрюмов — Полуэктов

Штраф: 12:6 (0:4, 10:2, 2:0).