«Торпедо» разгромило «Челмет» в матче ВХЛ
В матче ВХЛ в Челябинске
усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Челметом», пишет Sports.kz.
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В первом периоде
24 декабря в Орске
«Челмет» — «Торпедо» 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Шайбы:
0:1 — 08:22 Романов (Сауторн, Коротков). В меньшинстве
0:2 — 10:41 Игнашин (Михайлис, Путилов). В равенстве
0:3 — 25:25 Коротков (Далхёйсен, Юшков). В равенстве
0:4 — 34:49 Далхёйсен (Путилов, Игнашин). В большинстве
0:5 — 38:30 Романов (Далхёйсен, Коротков). В большинстве
0:6 — 49:14 Михайлис (Путилов, Игнашин). В равенстве
0:7 — 53:55 Михайлис (Иванов). В равенстве
0:8 — 55:26 Сауторн (Романов). В равенстве
Вратари: Угрюмов — Полуэктов
Штраф: 12:6 (0:4, 10:2, 2:0).
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