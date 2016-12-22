Трижды три. Омский «Авангард» забросил 9 шайб в ворота рижан

Соперников нельзя назвать равноправными: «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, а рижское «Динамо» — последнее в Западной. Латыши не могут похвастаться ни командной, ни личной статистикой. Например, по обороне в меньшинстве они занимают 28 место в лиге, сообщает официальный сайт КХЛ. В розыгрыше лишнего прибалты также не блещут — 25 место статистической таблицы.

Сильный или слабый?

Незадолго до начала регулярного сезона само участие этого клуба в чемпионате оставалось под вопросом — не было финансовых средств. И хотя деньги всё-таки нашлись, состав рижского клуба звёздным не назовёшь. «Динамовские» ряды покинули сильные игроки: Сотниекс, Джериньш и Берзиньш — и команду пришлось формировать с чистого листа.

Впрочем, если безрадостные показатели латышей вполне объяснимы, то их победы на этом фоне кажутся едва ли не чудом. Так, 2 декабря на домашнем льду они смогли обыграть, пусть и по буллитам, многократных чемпионов лиги — магнитогорский «Металлург» (4:3). Также с разницей в одну шайбу 10 декабря был повержен «Слован» (3:2). И хотя омские «ястребы» уже обыгрывали рижан в этом сезоне (21 сентября в Риге, со счётом 1:2), рассчитывать на лёгкую встречу с этой командой не приходилось.

Опасный первый период.

Несмотря на то, что «ястребы» вели с преимуществом в три шайбы уже к восьмой минуте матча, рижане всё-таки смогли показать характер. Сначала нападающий Марис Бичевскис сократил отставание в счёте, затем форвард Гинтс Мейя подарил надежду своей команде. Усилия омских игроков Бурдасова, Мартынова и Михеева, обеспечивших отрыв своей команды, едва не оказались тщётными: 3:2 — к исходу первого периода.

Лишь с начала второй 20-минутки «Авангард» вновь разразился градом шайб. За пять минут хозяева площадки забили три года в ворота латышей, после чего увеличили счёт до разгромного — 9:3. Дублями отметились нападающие Антон Бурдасов и Николай Лемтюгов, заброшенные шайбы также на счету Пьянова, Фищенко, Кучерявенко, Счастливого.

«Очень хорошо начали игру. Первые десять минут отыграли по плану, в домашних матчах нужно действовать агрессивно. Нам это удалось, забили три шайбы. Вторая половина первого периода у нас выпала. В оставшееся время матча я доволен командой. Действовали профессионально до конца», — сказал на послематчевой пресс-конференции Фёдор Канарейкин, главный тренер ХК «Авангард».

«Игра нам не удалась. По плану тренерского состава хотели сыграть чуть активнее, но у игроков был свой план. Не хочу винить кого-то конкретно, но было очень много индивидуальных ошибок», — констатировал итоги матча Нормундс Сейейс, главный тренер ХК «Динамо» Рига.

23 декабря омичи примут на домашнем льду одноклубников рижан, но уже из Беларуси. Начала игры с минским «Динамо» в 19.00 по омскому времени.