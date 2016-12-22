ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо»
Минчане смогли переломить ход встречи буквально за три минуты, итоговый счет 1:3.
ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо», об этом сообщает
Первая же атака «Сибири» в матче оказалась результативной, отличился Шалунов с подачи Бойчака. Во втором периоде на 31-й минуте рижане переломили ход матча. Сначала Павлович забил курьезный гол броском из правого круга вбрасывания. Затем Степанов выводит «Динамо» вперед, а еще через две минуты Коробов броском от синей линии делает счет 1:3. После серии голов Бойчак сменил Красикова в воротах, но счет от этого не изменился.
Следующий матч «Сибирь» проведет в пятницу 23 декабря против «Йокерита» из Хельсинки. Начало игры в 19:30.
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