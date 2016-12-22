ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первая же атака «Сибири» в матче оказалась результативной, отличился Шалунов с подачи Бойчака. Во втором периоде на 31-й минуте рижане переломили ход матча. Сначала Павлович забил курьезный гол броском из правого круга вбрасывания. Затем Степанов выводит «Динамо» вперед, а еще через две минуты Коробов броском от синей линии делает счет 1:3. После серии голов Бойчак сменил Красикова в воротах, но счет от этого не изменился.

Следующий матч «Сибирь» проведет в пятницу 23 декабря против «Йокерита» из Хельсинки. Начало игры в 19:30.