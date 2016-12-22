Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28216265/
22 декабря 2016, 7:24 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо»

Минчане смогли переломить ход встречи буквально за три минуты, итоговый счет 1:3.

ХК «Сибирь» проиграл минскому «Динамо», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первая же атака «Сибири» в матче оказалась результативной, отличился Шалунов с подачи Бойчака. Во втором периоде на 31-й минуте рижане переломили ход матча. Сначала Павлович забил курьезный гол броском из правого круга вбрасывания. Затем Степанов выводит «Динамо» вперед, а еще через две минуты Коробов броском от синей линии делает счет 1:3. После серии голов Бойчак сменил Красикова в воротах, но счет от этого не изменился.

Следующий матч «Сибирь» проведет в пятницу 23 декабря против «Йокерита» из Хельсинки. Начало игры в 19:30.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

«Молот-Прикамье» переиграл питерское «Динамо» 5:4

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 21 декабря принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга в рамках 34 тура высшей хоккейной лиги. Команды являются прямыми конкурентами за попадание в плей-офф, поэтому всю игру шла упорная борьба.
Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксированы в Новосибирской области

В центре Новосибирска людей эвакуировали из-за угрозы взрыва четырех зданий

Повышение тарифов на коммунальные услуги утвердили в Новосибирске