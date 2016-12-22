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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/28216176/
22 декабря 2016, 7:27 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

Челябинский «Трактор» с минимальным счётом проиграл «Словану»

Решающую шайбу забили во втором периоде.

ХК «Трактор» на выезде в Словакии потерпел поражение от «Слована», пропустив всего одну шайбу и не забив ни разу.

На первых минутах встречи челябинцы остались в меньшинстве, однако Павел Францоуз сумел на это время защитить ворота. Затем численное преимущество выпало уже на долю «чёрно-белых», но реализовано не было. Первая и единственная шайба хозяев залетела в ворота «Трактора» на 24-й минуте игры при равных составах. Сравнять счёт не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока в конце матча. Итог — поражение 1:0 и прерванная победная серия для «Трактора».

. Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Казахстане с «Барысом» 23 декабря, а до конца года успеют встретиться ещё с омским «Авангардом».

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