Челябинский «Трактор» с минимальным счётом проиграл «Словану»

ХК «Трактор» на выезде в Словакии потерпел поражение от «Слована», пропустив всего одну шайбу и не забив ни разу.

На первых минутах встречи челябинцы остались в меньшинстве, однако Павел Францоуз сумел на это время защитить ворота. Затем численное преимущество выпало уже на долю «чёрно-белых», но реализовано не было. Первая и единственная шайба хозяев залетела в ворота «Трактора» на 24-й минуте игры при равных составах. Сравнять счёт не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока в конце матча. Итог — поражение 1:0 и прерванная победная серия для «Трактора».

. Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Казахстане с «Барысом» 23 декабря, а до конца года успеют встретиться ещё с омским «Авангардом».