«Молот-Прикамье» переиграл питерское «Динамо» 5:4

В стартовой пятерке пермского клуба вышли Алексей Ишмаметьев, Максим Салахов, Денис Давыдов, Анатолий Раенко и Марат Зарипов. Место в воротах занял Юрий Петров.

В последних матчах «молотобойцы» приучили болельщиков к большому количеству шайб как в свои, так и в чужие ворота. Этот игровой день не стал исключением. Счет в матче открыли пермские хоккеисты на третьей минуте, после точного броска Сергея Абрамова. В череде следующих атак гости сравняли счет, когда Артур Чувиляев отправил первую шайбу в ворота Петрова.

Спустя минуту питерцы выходят вперед: с передачи Ильи Назаревича шайбу забросил Антон Васильев. За оставшееся время первого периода «Молоту-Прикамье» удалось отыграться. Шайба на счету Алексея Филиппова, которому ассистировал Руслан Шайхулов.

Во втором игровом отрезке зрителей шайб не увидели — все самое интересное пермяки и питерцы оставили на третий период. «Молотобойцы» вышли вперед на 43 минуте, забросил Руслан Шайхулов. Через 30 секунд гости сравняли счет стараниями Кирилла Тамбиева.

Затем Алексей Филиппов и Данила Епимахин упрочили преимущество пермской команды, а за пять минут до конца шайбу забросил Виталий Карамнов, уменьшив отставание гостей всего до одной шайбы.

На последней минуте «Динамо» берет тайм-аут, но дивидендов он не принес. В итоге очередная победа «Молота-Прикамье» со счетом 5:4. После этой победы «Молот-Прикамье» имеет в активе 45 очков и занимает 20 место в турнирной таблице.

Главный тренер ХК «Динамо СПб» Леонид Тамбиев:

— Скажу так: игра в атаке у команды мне понравилась. Потому что мы редко забиваем больше двух голов. Сегодня мы забили четыре. Как правило, нам хватает этого для победы. Но и соперник играл мощно в атаке. Мы не справились с атакой соперника. Очень много напропускали атак «с ходу». Хотя говорили, предупреждали ребят: команда мастеровитая, опытная, что нельзя давать столько пространства в атаке. Но, видать, не до конца достучались. Два периода более-менее справлялись, третий — пошли эти «качели», атаки с ходу, и соперник нас пару раз наказал. Отыгрывались весь матч, но так и не смогли до конца отыграться. Ну, а соперника — с победой.

Главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Сергей Востриков:

— Как коллега сказал: два периода была равная игра. Мы сегодня наделали в защите столько ошибок, сколько не сделали за три предыдущих игры. Будем разбираться, что случилось. Тем не менее — в третьем периоде команда проявила характер и добилась победы.

Следующий матч «Молот-Прикамье» сыграет 23 декабря в Перми против «Динамо» из Балашихи.