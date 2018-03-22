Алексей Яшин: Атмосфера на Олимпиадах напоминает студенческий клуб

Источник: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится пятый матч полуфинала Западной конференции плей-офф между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». По его итогам клуб из Северной столицы может завершить серию и пройти дальше — сейчас счет в серии 3:1 в пользу армейцев. Накануне «Известия» пообщались с экс-форвардом обеих команд Алексеем Яшиным, который без малого 15 лет отыграл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира 1993 года, серебро Олимпиады-1998 в Нагано и бронзу Игр-2002 в Солт-Лэйк-Сити. В этом году он также ездили на Олимпиаду — в Корее 44-летний специалист работал комментатором на канадском ТВ. В эксклюзивном интервью Алексей Яшин рассказал о своих впечатлениях от Игр, триумфе сборной России и успешном дебюте в НХЛ клуба «Вегас Голден Найтс» (второе место в Западной конференции и первое в Тихоокеанском дивизионе), миноритарным акционером которого он стал сразу после основания организации.

— Удивило то, что «Локомотив» не проиграл серию СКА всухую?

— СКА намного сильнее, чем «Локомотив». Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко. Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то что «Локомотив» показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как «железнодорожники» сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит — с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы.

— На Олимпиаде в Пхенчхане вы комментировали хоккейный турнир для канадского ТВ. Каково это — присутствовать на Играх в качестве стороннего наблюдателя, а не участника?

— Для меня это была необычная Олимпиада. Четыре предыдущие я жил в Олимпийской деревне, поскольку в Нагано, Солт-Лэйк-Сити и Турин ездил в качестве игрока, а в Сочи — в качестве генерального менеджера женской сборной России. Но и сейчас в Корее все для меня прошло в достаточно сложном режиме. Мы работали с 10 часов утра до 12 ночи, поэтому погулять по парку, посмотреть другие виды спорта, пообщаться с друзьями не так часто удавалось. Нужно было смотреть все игры, анализировать, составлять мнение, излагать его зрителям, тем более на английском языке. Но по тому, что увидел я, впечатления от Кореи позитивные. Прекрасная инфраструктура и гостиница. Всё было организовано на высшем уровне.

— С Сочи можно сравнить?

— Трудно сказать, так как на прошлую Олимпиаду я ездил в другом качестве. Но тогда, с позиции члена нашей делегации, все было отлично. Вообще все Олимпиады проходят скромно в бытовом плане — это не чемпионаты мира с пятизвездочными отелями, мишленовскими ресторанами с изысканной едой. Размещение и атмосфера в олимпийской деревне больше напоминает студенческий клуб, университетский кампус. Там особенно здорово то, что есть возможность в свободное время пообщаться с другими спортсменами. Новые знакомства, эмоции.

— Как продолжить развитие нашего хоккея после первого за 26 лет олимпийского триумфа?

— Для начала надо сыграть на майском чемпионате мира в Дании, куда сборная поедет с тем же штабом. Нужно еще раз поздравить хоккеистов, тренеров и руководство Федерации хоккея России (ФХР) с выдающимся олимпийским успехом в Корее. Но думаю все, включая наше руководство, понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается, и сейчас уже надо думать о будущем. Будет интересно посмотреть, как изменится состав сборной в Дании. Наверняка не все золотые медалисты туда поедут — не исключено, что мы прибегнем к услугам большого количества наших представителей в НХЛ.

— Для Канады, Швеции, Финляндии будет принципиально собрать максимальное количество людей из НХЛ ради реванша за неудачи на Олимпиаде?

— Я думаю, они бы стали собирать сильнейших независимо от результатов Олимпиады. По своему многолетнему опыту игры в НХЛ со звездами из этих стран заметил, что они не тратят много времени на разборы полетов после успехов и неудач на Играх. Они просто сразу же начинают готовиться к следующим соревнованиям. Думаю, из НХЛ в этом году на ЧМ приедет много хоккеистов. Но не из-за реваншистских настроений после Олимпиады, а просто ради победы на турнире. Точно так же канадцы, шведы и финны относились и к ЧМ-2014 в Минске, прошедшему сразу после успешной для них сочинской Олимпиады. Просто тогда обстоятельства сложились так, что не получилось собрать лучших, а России это удалось. Но бились за победу все. Поэтому я не согласен, когда кто-то принижает победу наших на том мировом первенстве из-за того, что у соперников были «не те» составы. Просто тогда наш менеджмент лучше сработал в ходе переговоров с лидерами из-за океана, а тренеры сумели выжать из них максимум. И сейчас составы команд на ЧМ будут скорее зависеть от конкретных индивидуальных обстоятельств. Например, если «Питтсбург» в предстоящем Кубке Стэнли вылетит рано, то наверняка в Данию приедет Сидни Кросби, как это было в 2015 году в Праге.

— Нужно ли продолжать ФХР и КХЛ практику базовых клубов сборных?

— Надо проанализировать, как развивать в ближайшие годы собственный чемпионат, чтобы это помогало сборной подтверждать нынешний успех. То, что сделало руководство сейчас, дало результат в виде олимпийского золота. Но удержать эту планку будет еще сложнее. А нам нужно дальше побеждать на чемпионатах мира, Кубках мира и Олимпиадах, чтобы вкус победы снова стал обыденным, как это было в прошлом. Но сейчас сложно говорить о КХЛ. Тем более, я бы старался осторожно применять термин «базовый клуб». Мы не знаем, почему лучшие собирались именно в СКА и ЦСКА. Либо это было сделано специально для Олимпиады, либо это было просто следствием определенных финансовых возможностей двух клубов по привлечению лучших хоккеистов, которых тренеры национальной команды вызывали бы в свои ряды даже, если бы они играли в других командах. Но сейчас об этом думать рано — есть плей-офф КХЛ, сезон, который нужно закончить, а дальше успешно выступить в Дании. А уже потом вырабатывать стратегию на следующий цикл.

— Вы много общались с канадцами во время Олимпиады. Как они восприняли свой результат — бронзовые медали?

— На эту тему не было определенных разговоров. Я знаю, что один из достаточно серьезных хоккейных экспертов Дон Черри считает, что команда сделала максимум того, что могла, а в полуфинале с Германией просто не повезло. Возможно, была некоторая недооценка, поскольку в первом периоде немцы их просто смели. Но в целом я считаю, что имеющимся составом Канада играла местами хорошо, местами не очень, но старалась и сделала все возможное. Их болельщики были разочарованы, но уже через два дня переключились на дедлайн переходов в НХЛ, где клубы совершили несколько больших сделок.

— Вас удивил успех «Вегаса» в дебютном для себя сезоне в НХЛ?

— Конечно, это неожиданность. Обычно в первый сезон в НХЛ у команд-новичков мало что получается. Но хоккеисты, которые играют сейчас в Лас-Вегасе, не всегда могли себя проявить в других командах из-за наличия там сильных игроков. Эти ребята выступали в третьих-четвертых звеньях, не всегда имели игровое время в большинстве или каких-то ключевых ситуациях, чтобы себя проявить. Сейчас у них появилась такая возможность. Например, в конце прошлой недели Вильям Карлссон сделал хет-трик в матче с «Калгари». Молодой парень, который в прошлые два сезона не поднимался выше третьего звена в «Коламбусе». Я вижу, как появилась вторая жизнь, возможность себя проявить. Многие ребята цепляются за это с таким азартом и воодушевлением, что команда просто летает по площадке. В этом плане все очень удачно сошлось для «Вегаса». Надеюсь, команда продолжит так играть и заявит о себе в плей-офф.

— Насколько это удачное выступление подняло стоимость вашего пакета акций?

— Сегодня, насколько я знаю, есть высокий интерес к клубу и его акциям. Но ответить про рост стоимости можно будет только в момент продажи, когда я буду понимать разницу, за сколько их купил и за сколько продал. Пока я этого делать не собираюсь.

— Вы имеете полномочия вмешиваться в оперативное управление «Вегаса»?

— Сейчас меня устраивает игра команды и развитие клуба как бизнеса. Если появятся вопросы, я их могу задать и получить информацию, которая мне нужна. Сейчас дела идут достаточно хорошо — смысла вмешиваться нет.

— Вы могли вмешаться в ситуацию с уходом Вадима Шипачева из «Вегаса»?