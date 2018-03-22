Алексей Яшин: Атмосфера на Олимпиадах напоминает студенческий клуб

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоится пятый матч полуфинала Западной конференции
— Удивило то, что «Локомотив» не проиграл серию СКА всухую?
— СКА намного сильнее, чем «Локомотив». Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко. Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то что «Локомотив» показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как «железнодорожники» сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит — с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы.
— На Олимпиаде в Пхенчхане вы комментировали хоккейный турнир для канадского ТВ. Каково это — присутствовать на Играх в качестве стороннего наблюдателя, а не участника?
— Для меня это была необычная Олимпиада. Четыре предыдущие я жил в Олимпийской деревне, поскольку в Нагано,
— С Сочи можно сравнить?
— Трудно сказать, так как на прошлую Олимпиаду я ездил в другом качестве. Но тогда, с позиции члена нашей делегации, все было отлично. Вообще все Олимпиады проходят скромно в бытовом плане — это не чемпионаты мира с пятизвездочными отелями, мишленовскими ресторанами с изысканной едой. Размещение и атмосфера в олимпийской деревне больше напоминает студенческий клуб, университетский кампус. Там особенно здорово то, что есть возможность в свободное время пообщаться с другими спортсменами. Новые знакомства, эмоции.
— Как продолжить развитие нашего хоккея после первого за 26 лет олимпийского триумфа?
— Для начала надо сыграть на майском чемпионате мира в Дании, куда сборная поедет с тем же штабом. Нужно еще раз поздравить хоккеистов, тренеров и руководство Федерации хоккея России (ФХР) с выдающимся олимпийским успехом в Корее. Но думаю все, включая наше руководство, понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается, и сейчас уже надо думать о будущем. Будет интересно посмотреть, как изменится состав сборной в Дании. Наверняка не все золотые медалисты туда поедут — не исключено, что мы прибегнем к услугам большого количества наших представителей в НХЛ.
— Для Канады, Швеции, Финляндии будет принципиально собрать максимальное количество людей из НХЛ ради реванша за неудачи на Олимпиаде?
— Я думаю, они бы стали собирать сильнейших независимо от результатов Олимпиады. По своему многолетнему опыту игры в НХЛ со звездами из этих стран заметил, что они не тратят много времени на разборы полетов после успехов и неудач на Играх. Они просто сразу же начинают готовиться к следующим соревнованиям. Думаю, из НХЛ в этом году на ЧМ приедет много хоккеистов. Но не
— Нужно ли продолжать ФХР и КХЛ практику базовых клубов сборных?
— Надо проанализировать, как развивать в ближайшие годы собственный чемпионат, чтобы это помогало сборной подтверждать нынешний успех. То, что сделало руководство сейчас, дало результат в виде олимпийского золота. Но удержать эту планку будет еще сложнее. А нам нужно дальше побеждать на чемпионатах мира, Кубках мира и Олимпиадах, чтобы вкус победы снова стал обыденным, как это было в прошлом. Но сейчас сложно говорить о КХЛ. Тем более, я бы старался осторожно применять термин «базовый клуб». Мы не знаем, почему лучшие собирались именно в СКА и ЦСКА. Либо это было сделано специально для Олимпиады, либо это было просто следствием определенных финансовых возможностей двух клубов по привлечению лучших хоккеистов, которых тренеры национальной команды вызывали бы в свои ряды даже, если бы они играли в других командах. Но сейчас об этом думать рано — есть
— Вы много общались с канадцами во время Олимпиады. Как они восприняли свой результат — бронзовые медали?
— На эту тему не было определенных разговоров. Я знаю, что один из достаточно серьезных хоккейных экспертов Дон Черри считает, что команда сделала максимум того, что могла, а в полуфинале с Германией просто не повезло. Возможно, была некоторая недооценка, поскольку в первом периоде немцы их просто смели. Но в целом я считаю, что имеющимся составом Канада играла местами хорошо, местами не очень, но старалась и сделала все возможное. Их болельщики были разочарованы, но уже через два дня переключились на дедлайн переходов в НХЛ, где клубы совершили несколько больших сделок.
— Вас удивил успех «Вегаса» в дебютном для себя сезоне в НХЛ?
— Конечно, это неожиданность. Обычно в первый сезон в НХЛ у
— Насколько это удачное выступление подняло стоимость вашего пакета акций?
— Сегодня, насколько я знаю, есть высокий интерес к клубу и его акциям. Но ответить про рост стоимости можно будет только в момент продажи, когда я буду понимать разницу, за сколько их купил и за сколько продал. Пока я этого делать не собираюсь.
— Вы имеете полномочия вмешиваться в оперативное управление «Вегаса»?
— Сейчас меня устраивает игра команды и развитие клуба как бизнеса. Если появятся вопросы, я их могу задать и получить информацию, которая мне нужна. Сейчас дела идут достаточно хорошо — смысла вмешиваться нет.
— Вы могли вмешаться в ситуацию с уходом Вадима Шипачева из «Вегаса»?
— Генеральный менеджер делает свою работу так, как он это понимает. Наверняка с основным хозяином «Вегаса» они переговорили, какое решение принять по Шипачеву. Насколько я понимаю, ситуация разрешилась, обе стороны остались довольны. Вадим вернулся туда, куда хотел. Ему очень нравится в России и Петербурге.