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10:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная США завоевала золото Паралимпиады-2018 в следж-хоккее

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Сборная США по следж-хоккею со счетом 2:1 в овертайме победила команду Канады в финальном матче турнира Паралимпийских игр в Пхёнчхане.

Источник: AP 2018

Дубль в составе победителей оформил Деклан Фармер (45-я и 49-я минуты). Единственная шайба канадской сборной на счету Билли Бриджеса (13).

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Бронзовые медали турнира завоевала сборная Южной Кореи, победив со счетом 1:0 итальянцев.

Для сборной США это 13-я золотая медаль на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, в активе лидирующей в медальном зачете американской команды, представленной на Паралимпиаде 68 спортсменами, также 15 серебряных и 8 бронзовых наград. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 27 медалей (8−4−16).

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