Сборная США завоевала золото Паралимпиады-2018 в следж-хоккее

Для сборной США это 13-я золотая медаль на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, в активе лидирующей в медальном зачете американской команды, представленной на Паралимпиаде 68 спортсменами, также 15 серебряных и 8 бронзовых наград. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом и в статусе нейтральных паралимпийских атлетов, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 27 медалей (8−4−16).