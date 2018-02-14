Вратарь женской сборной Швейцарии установила очередной олимпийский рекорд

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Чтобы похудеть, надо медленно жевать
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Как жена Никиты Михалкова выглядела в молодости
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
перерыв
Южная Корея1
Япония2
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Словакия
Россия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
США
Словения
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс1
Аризона Койотс2
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
Швеция1
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ4
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз5
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзБ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз7
Лос-Анджелес Кингз3
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Пентагон прокомментировал авиаудары коалиции по россиянам в Сирии
Пьяным судьям гаишник не указ - СМИ
Даже камни не устоят: керлингистка Настя Брызгалова (красота дня)
Медалист ОИ: Как на первенство водокачки выступал
Роза Сябитова призналась, что сделала 8 пластических операций
Ирину Аллегрову раскритиковали за выступление в лосинах
5 важных вопросов о блинах
Психологи научились предсказывать измены
Британка продала 50 элитных квартир в Дубае за криптовалюту
В Москве старинные здания сдали в аренду за рубль
Фоторепортажи
10Медведева установила мировой рекорд в короткой программе
7Все золото Пхенчхана. 12 февраля
09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь женской сборной Швейцарии установила очередной олимпийский рекорд

Вратарь женской сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг установила очередной олимпийский рекорд.

Источник: РИА "Новости"

В матче группового этапа с командой Швеции она одержала девятую победу на Олимпиадах, превзойдя достижение канадки Ким Сен-Пьер.

Ранее Шеллинг установила рекорд по количеству проведённых матчей на Олимпиадах, сейчас на её счету уже 17 игр. Шеллинг была признана самым ценным игроком женского турнира на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Швейцария одержала три победы и заняла первое место в группе В, выйдя в четвертьфинал.

 Трегубов: американцы и британцы со мной не здороваются. Ну и пошли они в...
Очень красива! Яркие фото бронзовой керлингистки ОИ-2018 Насти Брызгаловой
Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото
Роберто Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»
Федерация бобслея России: МОК допустил халатность
Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена
Российские керлингистки с крупного поражения стартовали на ОИ
Тренер сборной России раскритиковал лед на олимпийской арене
Тарасова и Морозов прокомментировали итоги короткой программы
Новости
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене Дакота Джонсон, исполнившая роль Анастейши, рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь