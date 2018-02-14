Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Вратарь женской сборной Швейцарии установила очередной олимпийский рекорд
Вратарь женской сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг установила очередной олимпийский рекорд.
Вратарь женской сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг установила очередной олимпийский рекорд.
В матче группового этапа с командой Швеции она одержала девятую победу на Олимпиадах, превзойдя достижение канадки Ким
Ранее Шеллинг установила рекорд по количеству проведённых матчей на Олимпиадах, сейчас на её счету уже 17 игр. Шеллинг была признана самым ценным игроком женского турнира на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Швейцария одержала три победы и заняла первое место в группе В, выйдя в четвертьфинал.