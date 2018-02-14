Вратарь женской сборной Швейцарии установила очередной олимпийский рекорд

В матче группового этапа с командой Швеции она одержала девятую победу на Олимпиадах, превзойдя достижение канадки Ким Сен-Пьер.



Ранее Шеллинг установила рекорд по количеству проведённых матчей на Олимпиадах, сейчас на её счету уже 17 игр. Шеллинг была признана самым ценным игроком женского турнира на Олимпиаде 2014 года в Сочи.



Швейцария одержала три победы и заняла первое место в группе В, выйдя в четвертьфинал.