Прощальный блеск Финской Вспышки. Как Селянне стал MVP в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2013/14 стал последним для великого Теэму Селянне. Он объявил, что останется ещё на один год в НХЛ, чтобы попробовать выиграть второй Кубок Стэнли и выступить на своей шестой Олимпиаде.



В Сочи многие болельщики, и не только из Финляндии, ждали развязки олимпийской карьеры Финской Вспышки и поддерживали его. А как можно не любить Селянне? Да что там болельщики, он очаровывал даже соперников! Он везде становился любимцем публики — обаятельный и открытый парень, который сразу располагал к себе. Про Селянне никто не мог сказать плохого слова — это был настоящий джентльмен на льду и за его пределами.

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Великая карьера Финской Вспышки

Селянне начинал в «Йокерите», дебютировав за основную команду в 1989 году. В 1992-м он стал лучшим снайпером финской лиги и привёл «шутов» к чемпионскому титулу. В 22 года отправился в НХЛ, где сразу установил рекорд. 76 голов и 132 очка в дебютном сезоне — ни до, ни после такого не удавалось никому. В тот год Селянне выиграл «Колдер Трофи».



В 1999-м он стал первым, кто выиграл «Морис Ришар Трофи» — новый приз лучшему снайперу. В 2006-м, уже будучи ветераном, получил приз за преданность хоккею, а в 37 лет наконец-то поднял над головой кубок Стэнли — первый и пока единственный трофей «Анахайма».



В сезоне-2013/14, его 21-м в НХЛ, он был самым возрастным игроком лиги, на два года старше Мартина Бродо и Яромира Ягра. За предыдущие 20 лет он забросил 675 шайб и набрал 1430 очков в 1387 матчах. Он уже был легендой.

Рекордная Олимпиада

Селянне впервые сыграл на Олимпиаде в Альбервиле, где финны проиграли в четвертьфинале, а Теэму стал одним из лучших снайперов турнира. Потом были Нагано, Солт-Лейк Сити, Турин, Ванкувер и, наконец, Сочи.

Лучший нападающий Олимпиады-2006, бронзовый призёр в 1998-м и 2010-м, серебряный — в 2006-м.

Рекордсмен хоккейных турниров Олимпиад по набранным очкам — в Ванкувере он довёл этот показатель до 37 (20+17) баллов, обойдя достижение Харламова, Уотсона и Бубника.

В Сочи он поставил очередные рекорды. Но это было в феврале, а в НХЛ сезон складывался для него непросто. В «Анахайме» он уже играл не такую заметную роль, проводил на льду по 10−14 минут и с трудом забивал — всего четыре гола в 47 матчах. К тому же возраст брал своё, ему всё сложнее было поддерживать форму в изнуряющем марафоне регулярного чемпионата. Но Эркка Вестерлунд, отклонивший кандидатуру ещё одного ветерана Саку Койву, не только вызвал Селянне в сборную, но и сделал его капитаном.



И Теэму повернул время вспять, чтобы провести последний блистательный турнир в карьере.



На групповом раунде он набрал 2 (1+1) очка и помог Финляндии выйти напрямую в четвертьфинал. В памятном матче со сборной России Селянне забил победный гол и сделал передачу. Полуфинал со Швецией мог сложиться иначе, если бы из-за болезни игру не пропускал Туукка Раск. Финны вели 1:0, но в итоге проиграли — 1:2.



Надежды на золото были потеряны, но оставался матч за бронзу. Возможно, даже хорошо, что в финал Селянне не вышел, потому что в итоге свой последний матч он выиграл, а не проиграл.



Именно он открыл счёт в игре за бронзу с деморализованными и потерявшими мотивацию американцами, а затем забил ещё одну в третьем периоде и помог финнам одержать разгромную победу со счётом 5:0.

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Он ушёл красиво и в своём стиле

Селянне не просто сыграл на Олимпиаде в роли старичка-статиста, он сыграл так, как будто ему снова было 23 — вёл за собой, забивал решающие голы, удивлял и восхищал.



«Это великолепная концовка. 26 лет назад я впервые сыграл за сборную и носил её свитер с гордостью и любовью. Победа в последнем матче — это сбывшаяся мечта».

Он был признан самым ценным игроком турнира, став пятым в списке бомбардиров. Он обновил собственный бомбардирский рекорд — 43 (24+19) очка на Олимпиадах. Стал вторым хоккеистом в истории после Раймо Хелминена, который выступил на шести Играх. А ещё он стал самым возрастным игроком, который выиграл медаль, сделав это в 43 года и 234 дня. Предыдущее достижение принадлежало Игорю Ларионову, которому на момент завоевания бронзы Солт-Лейк Сити был 41 год и 83 дня.



И ещё один новый рекорд. Селянне улучшил собственное достижение как самый возрастной хоккеист, забивавший на Олимпиадах.



На рукопожатии Селянне извинился за разгром перед своим одноклубником — американцем Кэмом Фаулером. «Такой уж он человек, всегда переживает за других. Он столько сделал для хоккея и Финляндии. Я счастлив за него. Он один из величайших игроков в истории и один из лучших людей на свете», — признался Фаулер.



В этом весь Селянне. Его нельзя не любить.