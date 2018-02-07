Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Медитация не поможет стать лучше
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Виноград назвали полезным при депрессии
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Прощальный блеск Финской Вспышки. Как Селянне стал MVP в Сочи

Теэму Селянне в 43 года привёл Финляндию к бронзе, побил несколько рекордов и написал счастливый конец своей истории в сборной.

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2013/14 стал последним для великого Теэму Селянне. Он объявил, что останется ещё на один год в НХЛ, чтобы попробовать выиграть второй Кубок Стэнли и выступить на своей шестой Олимпиаде.

В Сочи многие болельщики, и не только из Финляндии, ждали развязки олимпийской карьеры Финской Вспышки и поддерживали его. А как можно не любить Селянне? Да что там болельщики, он очаровывал даже соперников! Он везде становился любимцем публики — обаятельный и открытый парень, который сразу располагал к себе. Про Селянне никто не мог сказать плохого слова — это был настоящий джентльмен на льду и за его пределами.

Читайте также
Крылатые слова Зинэтулы. Как хоккейная Россия проиграла Олимпиаду в Сочи

Великая карьера Финской Вспышки

Селянне начинал в «Йокерите», дебютировав за основную команду в 1989 году. В 1992-м он стал лучшим снайпером финской лиги и привёл «шутов» к чемпионскому титулу. В 22 года отправился в НХЛ, где сразу установил рекорд. 76 голов и 132 очка в дебютном сезоне — ни до, ни после такого не удавалось никому. В тот год Селянне выиграл «Колдер Трофи».

В 1999-м он стал первым, кто выиграл «Морис Ришар Трофи» — новый приз лучшему снайперу. В 2006-м, уже будучи ветераном, получил приз за преданность хоккею, а в 37 лет наконец-то поднял над головой кубок Стэнли — первый и пока единственный трофей «Анахайма».

В сезоне-2013/14, его 21-м в НХЛ, он был самым возрастным игроком лиги, на два года старше Мартина Бродо и Яромира Ягра. За предыдущие 20 лет он забросил 675 шайб и набрал 1430 очков в 1387 матчах. Он уже был легендой.

Рекордная Олимпиада

Селянне впервые сыграл на Олимпиаде в Альбервиле, где финны проиграли в четвертьфинале, а Теэму стал одним из лучших снайперов турнира. Потом были Нагано, Солт-Лейк Сити, Турин, Ванкувер и, наконец, Сочи.

Лучший нападающий Олимпиады-2006, бронзовый призёр в 1998-м и 2010-м, серебряный — в 2006-м.

Рекордсмен хоккейных турниров Олимпиад по набранным очкам — в Ванкувере он довёл этот показатель до 37 (20+17) баллов, обойдя достижение Харламова, Уотсона и Бубника.

В Сочи он поставил очередные рекорды. Но это было в феврале, а в НХЛ сезон складывался для него непросто. В «Анахайме» он уже играл не такую заметную роль, проводил на льду по 10−14 минут и с трудом забивал — всего четыре гола в 47 матчах. К тому же возраст брал своё, ему всё сложнее было поддерживать форму в изнуряющем марафоне регулярного чемпионата. Но Эркка Вестерлунд, отклонивший кандидатуру ещё одного ветерана Саку Койву, не только вызвал Селянне в сборную, но и сделал его капитаном.

И Теэму повернул время вспять, чтобы провести последний блистательный турнир в карьере.

На групповом раунде он набрал 2 (1+1) очка и помог Финляндии выйти напрямую в четвертьфинал. В памятном матче со сборной России Селянне забил победный гол и сделал передачу. Полуфинал со Швецией мог сложиться иначе, если бы из-за болезни игру не пропускал Туукка Раск. Финны вели 1:0, но в итоге проиграли — 1:2.

Надежды на золото были потеряны, но оставался матч за бронзу. Возможно, даже хорошо, что в финал Селянне не вышел, потому что в итоге свой последний матч он выиграл, а не проиграл.

Именно он открыл счёт в игре за бронзу с деморализованными и потерявшими мотивацию американцами, а затем забил ещё одну в третьем периоде и помог финнам одержать разгромную победу со счётом 5:0.

Читайте также
Олимпийские истории. Как Павел Буре в Нагано удивил весь мир

Он ушёл красиво и в своём стиле

Селянне не просто сыграл на Олимпиаде в роли старичка-статиста, он сыграл так, как будто ему снова было 23 — вёл за собой, забивал решающие голы, удивлял и восхищал.

«Это великолепная концовка. 26 лет назад я впервые сыграл за сборную и носил её свитер с гордостью и любовью. Победа в последнем матче — это сбывшаяся мечта».

Он был признан самым ценным игроком турнира, став пятым в списке бомбардиров. Он обновил собственный бомбардирский рекорд — 43 (24+19) очка на Олимпиадах. Стал вторым хоккеистом в истории после Раймо Хелминена, который выступил на шести Играх. А ещё он стал самым возрастным игроком, который выиграл медаль, сделав это в 43 года и 234 дня. Предыдущее достижение принадлежало Игорю Ларионову, которому на момент завоевания бронзы Солт-Лейк Сити был 41 год и 83 дня.

И ещё один новый рекорд. Селянне улучшил собственное достижение как самый возрастной хоккеист, забивавший на Олимпиадах.

На рукопожатии Селянне извинился за разгром перед своим одноклубником — американцем Кэмом Фаулером. «Такой уж он человек, всегда переживает за других. Он столько сделал для хоккея и Финляндии. Я счастлив за него. Он один из величайших игроков в истории и один из лучших людей на свете», — признался Фаулер.

В этом весь Селянне. Его нельзя не любить.

Елена Кузнецова

Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Новости
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь