Дацюк — Ковальчук. Величайшая связка в истории российского хоккея

Источник: Спорт-Экспресс

В истории было не так уж много хоккеистов, побывавших на пяти Олимпиадах. Француз Дени Перес; немцы Дитер Хеген и Удо Кисслинг; норвежец Петтер Торесен, отец Патрика Торесена и главный тренер сборной Норвегии в Пхенчхане; чех Яромир Ягр; финны Йере Лехтинен, Киммо Тимонен, Раймо Хелминен и Теему Селянне, причем последние двое даже на шести Играх побывали, что является рекордом. Характерно, что все десять игроков либо не брали золото, либо брали его на пике: Ягр выиграл в Нагано в 26, а Альфредссон в украшенные золотом Турина 33 года выдал лучший сезон в карьере, впервые преодолев планку в 100 очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Альфи, к слову, и был главной движущей силой атаки «Тре Крунур» в Италии. Не Форсберг, не Сундин, а он.

Дацюка и Ковальчука игроками «на пике» никак не назовешь. При всем к ним уважении. Оба красавцы, оба заставляют собой восхищаться, но их лучшие годы явно позади.

Пожалуй, лучший их шанс выиграть золото был в 2006-м. Как это ни странно. Самая необычная сборная России эпохи Олимпиад с участием энхаэловцев, где были такие персонажи, как Александр Харитонов, Иван Непряев, Андрей Таратухин и Сергей Жуков, выбила в четвертьфинале предельно грозных канадцев. Но потеряла на полуфинал совсем еще молодого, но уже монструозного Евгения Малкина. По его собственной дурости — он и сам не понимает, зачем лягнул Лекавалье. Может, и с Малкиным финнов не удалось бы пройти. Слишком уж выхолощенной была команда, оставившая кучу эмоций, перебарывая звездную Канаду. Но шансы всяко были бы выше.

Ковальчук и Дацюк тогда играли вместе. Третьим был Алексей Ковалев. И «Волшебник» в этой тройке был главным действующим лицом. Как, впрочем, и во всей сборной. Он блестяще провел турнир, несмотря на то, что приехал в Италию со сломанным пальцем.

И в Ванкувере они играли вместе. Их свели уже по ходу турнира. Третьим был Максим Афиногенов. И снова Павел Валерьевич смотрелся здорово. По большому счету — лучше всех. Если вдруг захотите снова пережить адскую боль — пересмотрите тот памятный матч с Канадой. Дацюк в нем был единственным в составе сборной России, кто играл правильно. Не занимался ерундой, а сбивал темп и принимал исключительно правильные решения, заставляя «кленовых» двигаться в обе стороны. Улиточки, точные вертикальные передачи, адресные вбросы-забросы, доработка смен. Канадцы не могли вечно так носиться. Бензин рано или поздно бы закончился. Он и закончился, но закончился бы куда быстрее, если бы все играли так просто и грамотно, как 13-й номер. Его тройка, на всякий случай, была единственной, кто остался «в плюсе» по итогам самого чувствительного поражения за много-много лет.

Они и в Сочи играли вместе. Третьим был Александр Радулов. Соорудили единственный гол сборной России в четвертьфинале с финнами. Дацюк еще и вытащил матч с США, но гению Ти Джея Оши в серии послематчевых бросков было трудно что-либо противопоставить. И ведь Павел Валерьевич и тут был чертовски хорош. Все от него зависящее делал с присущим ему апломбом. И хоть это слово со временем приобрело исключительно негативную окраску, в отношении Дацюка его нужно употреблять в первоначальном значении, строго положительном. Уверенно, четко, находчиво.

Только в Солт-Лейке они играли порознь. Ковальчук — с Федоровым и Самсоновым. Дацюк — с Ковалевым и Ларионовым в четвертом звене. Он только-только перебрался в НХЛ и никак не мог подвинуть таких на тот момент глыб, как тот же Федоров, Яшин или Жамнов. По иронии судьбы, именно порознь Ковальчук и Дацюк взяли единственную свою олимпийскую медаль. Но это не более чем совпадение. Которое ровным счетом ничего не говорит об медальных перспективах сборной России в Пхенчхане. Где эта парочка снова будет играть вместе.

Дацюк может стать там рекордсменом Олимпиад по показателю полезности (сейчас он с «+14» делит 5-е место с еще шестью игроками, причем все ближайшие конкуренты уже завершили или, как Тэйвз и Кит (по +12), Кеслер и Сутер (по +11), играть не будут, а первое с «+16» делят чехословацкие хоккеисты Бедржих Шчербан и Игор Либа).

А Ковальчук — рекордсменом по штрафному времени (у него 47 минут, у лидера — немца Эриха Голдманна — 54, а продолжающие карьеру конкуренты сильно отстали). Но, понятно, не за этим они едут. А за вожделенным золотом. И у них на него, в отсутствие энхаэловцев, весьма неплохие виды. Лишь бы дождались помощи от партнеров, которую не всегда получали. А то шанса может больше не представиться. Особенно для Дацюка. Которому в этом году исполнится 40.