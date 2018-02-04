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4 февраля, источник: Чемпионат.com

Объединённая женская команда Кореи провела первый матч в истории

Объединённая женская команда КНДР и Южной Кореи провела первый матч в истории.

Соперником команды стала сборная Швеции. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 3:1.

Первую шайбу в истории объединённой команды Кореи забросила Парк Йон-А, являющаяся капитаном сборной. В составе победителей успех праздновали Ребекка Стендберг, Анна Оллсон и Анна Боргквист. Шведская сборная перебросала соперниц со счётом 35−14.

Единая команда Корея будет участвовать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На групповом этапе она встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.

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