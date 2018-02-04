Объединённая женская команда Кореи провела первый матч в истории

Первую шайбу в истории объединённой команды Кореи забросила Парк Йон-А, являющаяся капитаном сборной. В составе победителей успех праздновали Ребекка Стендберг, Анна Оллсон и Анна Боргквист. Шведская сборная перебросала соперниц со счётом 35−14.

Единая команда Корея будет участвовать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На групповом этапе она встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.