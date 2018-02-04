До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Объединённая женская команда Кореи провела первый матч в истории
Объединённая женская команда КНДР и Южной Кореи провела первый матч в истории.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Объединённая женская команда КНДР и Южной Кореи провела первый матч в истории.
Соперником команды стала сборная Швеции. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 3:1.
Первую шайбу в истории объединённой команды Кореи забросила Парк
Единая команда Корея будет участвовать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. На групповом этапе она встретится со Швейцарией, Швецией и Японией.