Трямкин — топ, Гусев настораживает. 8 итогов матча сборной со «Спартаком»

Источник: Советский спорт

1. Знарок пока не знает, как использовать Мозякина

На данный момент наличие лучшего бомбардира российского хоккея в олимпийском ростере выглядит как благодарность за заслуги перед отечеством. В матчах со сборной Беларуси и «Спартаком» Сергей появился на площадке то во втором, то в третьем звене, меняя Никиту Гусева и тезку Широкова. Очевидно, это не самый эффективный вариант использования Мозякина.

Да, у него есть стабильное место во второй спецбригаде большинства, где он, как и в клубе, выходит четвертым нападающим, но для такого мастера тренерский штаб просто обязан подобрать постоянных партнеров, с которыми он сможет продемонстрировать свои лучшие качества.

Безусловно, Мозякин способен создавать моменты и в одиночку, появляясь на льду эпизодически, но это кажется слишком большой роскошью для нашей сборной. Если кто-то думает, что мы поедем в Корею и «так победимЪ», то глубоко ошибается. Там найдутся соперники, которые создадут нашей команде проблемы. В этом случае Мозякин «на максималках» нам просто необходим.

2. Игра Гусева заставляет беспокоиться

Один из лучших игроков КХЛ не похож сам на себя. Уже в последних матчах за СКА Знарок начал урезать его игровое время, а в сборной регулярно выпускает вместо него Мозякина. И это несмотря на их великолепное взаимодействие с Вадимом Шипачевым.

Сейчас Гусев выглядит не таким острым, как прежде, часто совершает необоснованные потери, а его фирменные разрезающие передачи все чаще перехватываются защитниками соперника. И гол в ворота «Спартака» эти впечатления не дезавуирует.

Возможно, объяснением могут служить нагрузки, под которыми Знарок всегда держит сборную перед большими турнирами. Гусев действительно кажется не таким резким и быстрым, каким был еще месяц назад.

И это настораживает. Игровые возможности Никиты позволяют ему быть лидером сборной, но все может прийти к тому, что на Олимпиаде он будет играть в третьем звене. Все же, место Мозякина — в топ-6.

3. Капризов — лучший игрок этой сборной

Капризов — удивительный хоккеист. Он восхищает не столько мастерством, сколько умением реализовывать предоставленные тренерами шансы. Своими действиями в двух последних матчах за сборную он лишний раз доказал, что просто обязан быть в олимпийском составе. Два гола и передача — какие могут вопросы?

Он отлично смотрится на площадке с любыми партнерами и качественно выполняет задания тренерского штаба. На Кубке Первого канала его пытались использовать на пятке при розыгрыше большинства, и тогда эта идея казалась сомнительной, но в матче против Беларуси мы увидели, как Капризов добавил в этом компоненте. Он всегда умел здорово занять позицию и открыться под бросок, но теперь, для того, чтобы забить ему нужно еще меньше времени и места.

Своей игрой Кирилл доказывает, что в трудные минуты на него можно положиться. Для тренеров такие игроки — подарок судьбы. Психологическое давление на Олимпиаде? Оно будет. Но на игре Капризова не скажется. Это точно.

4. Шалунов очень хорош

Пока все обсуждают, как игрок ЦСКА смог надеть свитер принципиальнейшего соперника, стоит отметить, что Максим Шалунов сыграл сегодня очень здорово. Логика в его приглашении в сборную вместо Владимира Ткачева есть, но не все ее понимают.

Знарок очень долго нянчился с Ткачевым, пытаясь вырастить из него центра для Мозякина, но эта идея откровенно провалилась. Владимир — крайне специфический игрок, и основная его проблема заключается в том, что он не делает своих партнеров лучше. Это видно даже по «Ак Барсу», где в тройке с ним по ходу сезоне не могли толком начать забивать ни Клинкхаммер, ни Галиев, который резко прибавил в результативности после перевода к Ландеру.

Ткачев — не пробивной, не мощный и не очень любит силовую борьбу, что само по себе странно для центрального нападающего. 51 игра и всего 8 силовых приемов. Владимир — явно не тот игрок, который подходит для игры в третьем звене. Защищаться его не может заставить даже Зинэтула Билялетдинов. В то же время Прохоркин вряд ли уступит Ткачеву в креативности, но за последние полтора года у Знарка сильно прибавил в том, что касается действий в своей зоне. Поэтому он едет в Пхенхчан.

Вот и в приглашении Шалунова нет ничего удивительного. Мощный, быстрый, с поставленным броском, умеющий грамотно распоряжаться шайбой, и готовый в любой момент встать в состав, закрыв любую позицию. При необходимости он сыграет и на фланге.

Все же, Ткачева роль запасного тяготила, это было очевидно. Максим же, играя за «Спартак», показал свои лучшие качества, дав понять, что готов биться за место в составе на Олимпийских играх.

5. Трямкин — защитник для основы

Только так и никак иначе. Полтора сезона в НХЛ явно пошли на пользу Никите и сейчас, выступая за родной «Автомобилист», он является одним из лучших защитников лиги.

Для игрока с ростом больше двух метров он великолепно катается, достаточно быстр и здорово обращается с шайбой. Да, Трямкин не во всех ситуациях эффективно распоряжается своими габаритами, но ему есть, что предложить в битве за место в основе.

Хотя бы первый пас. Лучше него в этой сборной мало кто умеет начинать атаки. Благодаря работе с Владимиром Крикуновым Трямкин ощутил себя лидером, привык к чувству ответственности за результат, готов играть много и практически перестал теряться в трудных игровых ситуациях.

В сегодняшней игре со «Спартаком» Никита уверенно справлялся со своими прямыми обязанностями и крайне уместно подключался к атаке — закрывал зону и открывался под бросок. Сложно сказать, что может ему противопоставить тот же Артем Зуб, который также претендует на место в основе. Разве что клубную прописку и большую ориентированность на разрушение.

6. «Спартак» выполнил свою задачу, как спарринг-партнер

Тренерский штаб сборной России должен поблагодарить Вадима Епанчинцева и его команду. «Спартак» навязал серьезную борьбу главной команде страны. И здесь имеются ввиду не стыки и силовые приемы, а тактические и чисто игровые моменты.

Москвичи не стали отказываться от своего стиля, сыграли активно, без оглядки на силу соперника. Исключением стал только второй период, когда спартаковцы зачастую переигрывали смены и позволяли сборной запирать себя в своей зоне. Тогда пришлось потрудиться и Беспалову и Свенссону.

В остальных отрезках игра была вполне равная. Местами «Спартак» выглядел даже посодержательнее и полегче нашей олимпийской команды. Опять же, все спишем на нагрузки.

7. Сергей Плотников — большая потеря для сборной

Просмотр последних двух встреч команды Олега Знарка постоянно наталкивал на мысль, что сборной явно чего-то не хватает. А точнее, кого-то. А если еще точнее, то Сергея Плотникова, которого МОК решил не приглашать на Олимпиаду по соображениям, понятным только представителям этой организации.

Это идеальный игрок для системы Знарка — универсальный форвард, способный принести пользу как в первом, так и в четвертом звене. В этой роли Михаил Григоренко на данный момент выглядит крайне неубедительно.

Форварду ЦСКА не хватает агрессии и нацеленности на ворота, проигрывает он Плотникову и в объемах катания. Да, у Григо лучше бросок, он умеет играть на точке, и в чужой зоне может действовать более изобретательно. Однако Плотникова заменить не сможет все равно.

Сергей почти весь прошлый сезон отыграл в тройке с Дацюком и Ковальчуком в СКА, а в сборной может без труда найти общий язык со связкой Андронов-Телегин. Да и к Прохоркину с Барабановым исходя из клубного опыта вписался бы без проблем. Потеряв Плотникова тренерский штаб сборной лишился очень важной опции при ротации состава.

8. Проблемы с большинством по-прежнему есть

Да, с белорусами худо-бедно что-то затолкали после розыгрыша лишнего, но сегодня в большинстве — ноль из четырех. У Знарка две спецбригады, в каждой из которых выходит по четыре форварда. Одной руководит Дацюк, второй Шипачев. Удивительно то, что у сочетания Войнов-Ковальчук-Гусев-Шипачев-Капризов практически не приходили комбинации, а ведь оно почти полностью копирует клубную модель СКА. Даже схемы розыгрыша Знарок использовал те же. Но результата нет.