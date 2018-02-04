Максим Шалунов: Ситуация нелепая — я играю за «Спартак»
После матча сборной России против «Спартака» интервью дал Максим Шалунов — так получается, что форвард обеих команд.
После матча сборной России против «Спартака» интервью дал Максим Шалунов — так получается, что форвард обеих команд.
Что интересно, ни Максим Шалунов (ЦСКА), ни Илья Каблуков (СКА) не захотели останавливаться в
Чуть позже Каблуков вышел с баулом и клюшками, чтобы перейти из спартаковской раздевалки на другой фланг — в сборную. Но говорить снова не захотел. Удалось поймать только Шалунова.
— Насколько необычным был для вас этот матч в форме «Спартака»?
— На самом деле, нелепая ситуация. Я имею контракт ЦСКА, выхожу в свитере «Спартака». Но что поделать? Это в интересах сборной. И тут я могу назвать себя только солдатом.
— А что ж тут нелепого? Обычная двусторонка.
— Ну да, ну да.
— С руководством ЦСКА это
— Вы мне задаете этот вопрос. Я не обсуждал. Мне сказали: «Играешь, и все» — я пошел.
— И как сыграли?
— Оценивать вам. Думаю, матч получился неплохим. Скажу о себе и ребятах по сборной, что мы под большой нагрузкой. Приходилось из себя доставать силы.
— Как Олег Знарок объявил, что вы поедете в Корею вместо Ткачева?
— Просто зашли в раздевалку и сказали, что таково тренерское решение. Никто его не обсуждает. Хорошо, что я лечу. Но счастье будет, когда я выйду на олимпийский лед.
— В овертайме сначала Каблуков вынес Капризова, а потом вы — Гаврикова. Боялись, что будут травмы.
— Никто не хочет проигрывать. Поэтому так и получилось.
— А если в будущем «Спартак» вам предложит контракт?
— Но я ведь выступаю в ЦСКА, — отрезал все разговоры Шалунов.