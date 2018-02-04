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19:40 (мск), источник: Советский спорт

Максим Шалунов: Ситуация нелепая — я играю за «Спартак»

После матча сборной России против «Спартака» интервью дал Максим Шалунов — так получается, что форвард обеих команд.

Источник: Советский спорт

Что интересно, ни Максим Шалунов (ЦСКА), ни Илья Каблуков (СКА) не захотели останавливаться в микст-зоне, когда на них был свитер «Спартака». Они будто стеснялись знаменитого ромбика.

Чуть позже Каблуков вышел с баулом и клюшками, чтобы перейти из спартаковской раздевалки на другой фланг — в сборную. Но говорить снова не захотел. Удалось поймать только Шалунова.

— Насколько необычным был для вас этот матч в форме «Спартака»?
— На самом деле, нелепая ситуация. Я имею контракт ЦСКА, выхожу в свитере «Спартака». Но что поделать? Это в интересах сборной. И тут я могу назвать себя только солдатом.

— А что ж тут нелепого? Обычная двусторонка.
— Ну да, ну да.

— С руководством ЦСКА это как-то обсуждалось?
— Вы мне задаете этот вопрос. Я не обсуждал. Мне сказали: «Играешь, и все» — я пошел.

— И как сыграли?
— Оценивать вам. Думаю, матч получился неплохим. Скажу о себе и ребятах по сборной, что мы под большой нагрузкой. Приходилось из себя доставать силы.

— Как Олег Знарок объявил, что вы поедете в Корею вместо Ткачева?
— Просто зашли в раздевалку и сказали, что таково тренерское решение. Никто его не обсуждает. Хорошо, что я лечу. Но счастье будет, когда я выйду на олимпийский лед.

— В овертайме сначала Каблуков вынес Капризова, а потом вы — Гаврикова. Боялись, что будут травмы.
— Никто не хочет проигрывать. Поэтому так и получилось.

— А если в будущем «Спартак» вам предложит контракт?
— Но я ведь выступаю в ЦСКА, — отрезал все разговоры Шалунов.

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