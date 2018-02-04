И лучшие фото из их Instagram
Гол-фантом Самсонова. Как Россию не пустили в финал Солт-Лейка
До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.
Если верить Льву Толстому, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива
В том, как оступились шведы, больше чудотворного, в
Фетисов подвинул Михайлова и объединил «отказников»
Отмотав плёнку на 14 лет назад, впору удивляться порядкам, которые существовали в российском хоккее. С одной стороны, масса отказников, которые открыто говорят о своём нежелании играть за сборную, не особо заморачиваясь насчёт оправданий. По нынешним временам это нонсенс, настоящее ЧП, которое старательно прикрывают мнимыми травмами. С другой стороны, не было никаких базовых клубов и месяца на подготовку. Даже тренер, вставший во главе сборной, ни до, ни после с национальной командой не работал. А как же олимпийские циклы и Евротуры?
Человеком, который должен был объединить всех сильнейших российских энхаэловцев, должен был стать Вячеслав Фетисов. Это потом он сядет в кресло министра спорта, попробует себя в роли сенатора и даст имя хоккейной арене во Владивостоке. В далёком 2002 году Фетисов был практикующим тренером. Да не
Фетисов повёз сборную на Олимпиаду, несмотря на то что её главного тренера Бориса Михайлова никто в отставку не отравлял. Через несколько месяцев после Игр под его руководством Россия возьмёт серебро чемпионата мира, но на время олимпийского турнира легендарному советскому форварду пришлось подвинуться. Как уверяет сам Фетисов, к нему с предложением о работе в
Зато кого Фетисов сумел уговорить, так это Игоря Ларионова. Своего напарника по знаменитой пятёрке ЦСКА и сборной СССР он к тому же сделал капитаном. И тут возник деликатный момент. Капитанскую нашивку на тот момент носил Павел Буре. Спугнуть героя Нагано-1998, учитывая те времена, было несложно. Чтобы избежать обид и недомолвок, Фетисов лично отправился во Флориду на разговор к Русской Ракете. Кроме того, к тренеру, с которым энхаэловцы говорили на одном языке, приехали Владимир Малахов, запомнившийся сокрушительным хитом на Кейте Ткачуке, Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Николай Хабибулин. О последнем сказ особый.
Хабибулин, который переиграл Гашека
Не доедь Хабибулин до
После группового этапа, который сборная России провела ни шатко, ни валко, победа над действующими олимпийскими чемпионами окрылила и игроков, и болельщиков. Слова о том, что мы едем за золотом, больше не казались безумством или бравадой. Впереди россиян ждала встреча с хозяевами турнира — американцами. Но даже такой серьёзный соперник, собравший в
В 0:3 с США виноваты российские чиновники?
Свою версию, уже спустя годы, озвучил Фетисов. По его мнению, подкосила игроков
Шантаж в прямом эфире увидели и хоккеисты сборной России. Взбаламутившись, лидеры команды пошли к ничего не подозревавшему Фетисову, которого никто в курс дела вводить не спешил.
Россияне были раздавлены. По качеству показанного хоккея те два периода были даже хуже, чем «ночной позор», который Канада учинила нам спустя восемь лет в Ванкувере. Уберечь от 3:7 сборную смогла лишь фантастическая игра Хабибулина в воротах. После двух периодов счёт пусть и был 3:0 в пользу США, но американцы так и не смогли найти подход к «Стене Булина» в равных составах: все шайбы влетели в наши ворота в меньшинстве. К слову, в обилии нарушений, которыми грешили россияне, Фетисов тоже разглядел стороннее влияние. Якобы Рене Фазель с тогдашним президентом ФХР Александром Стеблиным дезинформировали некоторых игроков, не прояснив, по европейским правилам будет проходить игра или по энхаэловским.
Тень на историю от ловушки Рихтера
Как бы то ни было, мы сами загнали себя в угол. И типично
А потом случился тот самый гол. Или не гол. Кто сейчас разберёт? Спросите у Майка Рихтера, того самого, чья ловушка покрыла шайбу и породила массу легенд. Но он вряд ли ответит. Потому что не знает. Россияне, осознавшие реальность спасения, принялись штурмовать ворота американцев. Не только
Американский судья против русского кино
«Моё мнение — гол был! — говорит о том эпизоде Владимир Малахов. — Я великолепно знаю Рихтера, играл с ним в “Рейнджерс”. У него этот финт отработан до автоматизма: Рихтер чуть глубже закатывается в ворота, шайба заваливается
Впрочем, больше всего вопросов возникло вовсе не к хитрецу Рихтеру, а к главному арбитру полуфинального матча.
«Честно говоря, всё произошло настолько быстро, что я толком ничего и не увидел. Но
По удивительному стечению обстоятельств арбитр, не засчитавший гол Самсонова, был американцем.
Последние олимпийские медали
«Не сказал бы, чтобы Маккрири нас сильно “гонял” — не соглашался с критикой судейства Алексей Жамнов. — Да и вообще такая команда, как у нас, должна была выигрывать при любом судействе. Я
«Мне кажется, шайба в ворота не вошла, — вторил ему Сергей Фёдоров. — Вообще я не стал бы акцентировать внимание на судействе. В таких матчах нельзя играть один период из трёх и рассчитывать на победу. Для неё нам не хватило двух таких же периодов, как третий».
Отчего даже спустя 14 лет мы вспоминаем