Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Тест: угадайте город по достопримечательности
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари ФлэймзОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз6
Аризона Койотс0
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
8«Россия должна это ценить»
19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол-фантом Самсонова. Как Россию не пустили в финал Солт-Лейка

До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.

Если верить Льву Толстому, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити было две хоккейные драмы. Поражение шведов от белорусов — это классическая победа Давида над Голиафом. Громкая, сенсационная, но по итогу вполне смиренная. Шведы насколько винили Томми Сало, допустившего тот самый роковой курьёз, настолько же и сочувствовали несчастному вратарю, чья карьера после попадания на почтовые марки пошла под откос.

В том, как оступились шведы, больше чудотворного, в чём-то даже мистического. Никакого вам человеческого фактора и теории заговора. Русская трагедия Солт-Лейк-Сити слеплена совсем из иного теста. На неё наложила отпечаток в том числе и политическая обстановка, хотя на стыке веков российско-американские отношения были далеки от глубокого кризиса. Но прежде всего поражение нашей команды в полуфинале хоккейного турнира — это типично русская история со спящим на печи Иваном, клюющим с запозданием петухом и спасительным голом-миражом, который никто не видел, кроме нас самих.

Фетисов подвинул Михайлова и объединил «отказников»

Отмотав плёнку на 14 лет назад, впору удивляться порядкам, которые существовали в российском хоккее. С одной стороны, масса отказников, которые открыто говорят о своём нежелании играть за сборную, не особо заморачиваясь насчёт оправданий. По нынешним временам это нонсенс, настоящее ЧП, которое старательно прикрывают мнимыми травмами. С другой стороны, не было никаких базовых клубов и месяца на подготовку. Даже тренер, вставший во главе сборной, ни до, ни после с национальной командой не работал. А как же олимпийские циклы и Евротуры?

Человеком, который должен был объединить всех сильнейших российских энхаэловцев, должен был стать Вячеслав Фетисов. Это потом он сядет в кресло министра спорта, попробует себя в роли сенатора и даст имя хоккейной арене во Владивостоке. В далёком 2002 году Фетисов был практикующим тренером. Да не где-нибудь, а в НХЛ! И даже несмотря на то что во время подготовки к Играм его с Ларри Робинсоном из «Нью-Джерси» попросили, вряд ли у кого-то было столько же авторитета среди заокеанских профи.

Фетисов повёз сборную на Олимпиаду, несмотря на то что её главного тренера Бориса Михайлова никто в отставку не отравлял. Через несколько месяцев после Игр под его руководством Россия возьмёт серебро чемпионата мира, но на время олимпийского турнира легендарному советскому форварду пришлось подвинуться. Как уверяет сам Фетисов, к нему с предложением о работе в Солт-Лейк-Сити обратился, ни много ни мало, сам президент страны. Но даже заручившись такой поддержкой, Вячеславу Александровичу не удалось вернуть в сборную тройку отказников: Алексея Житника, Сергея Зубова и Александра Могильного.

Зато кого Фетисов сумел уговорить, так это Игоря Ларионова. Своего напарника по знаменитой пятёрке ЦСКА и сборной СССР он к тому же сделал капитаном. И тут возник деликатный момент. Капитанскую нашивку на тот момент носил Павел Буре. Спугнуть героя Нагано-1998, учитывая те времена, было несложно. Чтобы избежать обид и недомолвок, Фетисов лично отправился во Флориду на разговор к Русской Ракете. Кроме того, к тренеру, с которым энхаэловцы говорили на одном языке, приехали Владимир Малахов, запомнившийся сокрушительным хитом на Кейте Ткачуке, Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Николай Хабибулин. О последнем сказ особый.

Хабибулин, который переиграл Гашека

Не доедь Хабибулин до Солт-Лейк-Сити, наверняка не было бы никакого гола-фантома Самсонова, призрачной надежды и даже самого полуфинала с американцами. Российская вратарская школа на тот момент не могла похвастать сразу несколькими претендентами на «Везину», а Евгению Набокову ещё не успели оформить российское спортивное гражданство. На согласии Хабибулина, а потом и на его могучих плечах держались медальные перспективы российской команды. То, что в четвертьфинале нам удалась месть за финал Нагано, всецело его заслуга. Кажется, только один вратарь на планете тогда мог переиграть в очной дуэли самого Доминатора.

После группового этапа, который сборная России провела ни шатко, ни валко, победа над действующими олимпийскими чемпионами окрылила и игроков, и болельщиков. Слова о том, что мы едем за золотом, больше не казались безумством или бравадой. Впереди россиян ждала встреча с хозяевами турнира — американцами. Но даже такой серьёзный соперник, собравший в Солт-Лейк-Сити все сливки поколения, не внушал страх. На групповом этапе со всё теми же американцами мы провели равный и достойный матч, сыграв вничью — 2:2. Так что же случилось со сборной России, которая до третьего периода полуфинала была неузнаваема?

В 0:3 с США виноваты российские чиновники?

Свою версию, уже спустя годы, озвучил Фетисов. По его мнению, подкосила игроков пресс-конференция, которую руководители российского спорта собрали накануне матча с США. Леонид Тягачев, Павел Рожков и Виталий Смирнов грозились, что вся делегация покинет Олимпийскую деревню, если нашим биатлонистам не дадут перебежать эстафету в биатлоне. 14 лет назад в МОК ещё не были убеждены, что каждый русский с молоком матери впитывает допинг, но Олимпиада-2002 при этом была довольно скандальной. Чего только стоят два комплекта золотых медалей в фигурном катании…

Шантаж в прямом эфире увидели и хоккеисты сборной России. Взбаламутившись, лидеры команды пошли к ничего не подозревавшему Фетисову, которого никто в курс дела вводить не спешил. Кто-то скажет, что настоящие профессионалы должны уметь абстрагироваться и пропускать мимо ушей политические лозунги, но то в идеальном мире. В реальности на результат может повлиять любая мелочь: от жужжащей мухи, не дающей уснуть, до взбалмошных руководителей. Быть может, оттуда и вытекают ужасающие 11−38 по броскам после 40 минут встречи, которые в полной мере отражали беспомощность сборной России.

Россияне были раздавлены. По качеству показанного хоккея те два периода были даже хуже, чем «ночной позор», который Канада учинила нам спустя восемь лет в Ванкувере. Уберечь от 3:7 сборную смогла лишь фантастическая игра Хабибулина в воротах. После двух периодов счёт пусть и был 3:0 в пользу США, но американцы так и не смогли найти подход к «Стене Булина» в равных составах: все шайбы влетели в наши ворота в меньшинстве. К слову, в обилии нарушений, которыми грешили россияне, Фетисов тоже разглядел стороннее влияние. Якобы Рене Фазель с тогдашним президентом ФХР Александром Стеблиным дезинформировали некоторых игроков, не прояснив, по европейским правилам будет проходить игра или по энхаэловским.

Тень на историю от ловушки Рихтера

Как бы то ни было, мы сами загнали себя в угол. И типично по-русски начали вытаскивать себя за волосы из болота. С третьего периода на льду была совершенно другая сборная России. От команды, которая предыдущие 40 минут с трудом пересекала красную линию, не осталось и следа. Разгребать завалы начал Алексей Ковалёв, нашедший лазейку между штангой и вратарём. Прошло всего две с половиной минуты, как своё слово сказал Владимир Малахов — один из лучших защитников того олимпийского турнира. 2:3 и почти 17 минут на спасение! У подопечных Фетисова было всё, чтобы войти в историю гораздо раньше героев Баффало и Квебека.

А потом случился тот самый гол. Или не гол. Кто сейчас разберёт? Спросите у Майка Рихтера, того самого, чья ловушка покрыла шайбу и породила массу легенд. Но он вряд ли ответит. Потому что не знает. Россияне, осознавшие реальность спасения, принялись штурмовать ворота американцев. Не только по-русски, витиевато и размашисто, но и в рабоче-крестьянском режиме. Именно так Сергей Самсонов добивал шайбу в ворота, но угодил в штангу. А вот куда она делась потом — спорят до хрипоты по сей день. Ответ на этот вопрос не дал ни один из множества повторов.

Американский судья против русского кино

«Моё мнение — гол был! — говорит о том эпизоде Владимир Малахов. — Я великолепно знаю Рихтера, играл с ним в “Рейнджерс”. У него этот финт отработан до автоматизма: Рихтер чуть глубже закатывается в ворота, шайба заваливается куда-то под него, но ни на одном видеоповторе её не видно. А затем он вместе с шайбой выбирается из ворот. В регулярном чемпионате НХЛ такие номера у Майка не раз проходили».

Впрочем, больше всего вопросов возникло вовсе не к хитрецу Рихтеру, а к главному арбитру полуфинального матча.

«Честно говоря, всё произошло настолько быстро, что я толком ничего и не увидел. Но из-за того что судья отказался смотреть видеоповтор, возникают вопросы, — негодовал автор гола-фантома Сергей Самсонов. — Ведь в НХЛ, да и на Олимпиаде, в таких спорных моментах арбитры обязательно берут тайм-аут и обращаются к помощи видео… Думаю, эпизод с этим голом-фантомом так и останется одной из главных загадок Олимпиады-2002».

По удивительному стечению обстоятельств арбитр, не засчитавший гол Самсонова, был американцем. Да-да, матч США — Россия на таком уровне судил Билл Маккрири — один из сильнейших судей НХЛ. Ситуация, в общем-то, дикая, но правилами не запрещённая. Оставим обвинения в адрес Маккрири по поводу того, что в третьем периоде он дал своим соотечественникам только одно удаление, хотя напрашивались те изрядно. Куда больше удивило то, что он даже не стал изучать момент с броском Самсонова. Убедить его посмотреть «кино» не смогли ни игроки российской команды, но вставший на баррикады Фетисов.

Последние олимпийские медали

«Не сказал бы, чтобы Маккрири нас сильно “гонял” — не соглашался с критикой судейства Алексей Жамнов. — Да и вообще такая команда, как у нас, должна была выигрывать при любом судействе. Я по-прежнему убеждён, что наша сборная сильнее американской, и в том, что нам не удалось её обыграть, виноваты только мы сами».

«Мне кажется, шайба в ворота не вошла, — вторил ему Сергей Фёдоров. — Вообще я не стал бы акцентировать внимание на судействе. В таких матчах нельзя играть один период из трёх и рассчитывать на победу. Для неё нам не хватило двух таких же периодов, как третий».

Отчего даже спустя 14 лет мы вспоминаем гол-фантом Самсонова с особой болью? Не оттого ли, что та сборная, со всеми её плюсами и минусами, была поистине русской, просыпающейся, словно медведь в берлоге? Не потому ли, что именно в Солт-Лейк-Сити были завоёваны наши последние олимпийские медали? Тогда казалось, что «всего лишь» бронзовые. Теперь и эта планка выглядит недостижимой. И винить в этом мы можем только самих себя.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь