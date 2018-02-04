Гол-фантом Самсонова. Как Россию не пустили в финал Солт-Лейка

Если верить Льву Толстому, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити было две хоккейные драмы. Поражение шведов от белорусов — это классическая победа Давида над Голиафом. Громкая, сенсационная, но по итогу вполне смиренная. Шведы насколько винили Томми Сало, допустившего тот самый роковой курьёз, настолько же и сочувствовали несчастному вратарю, чья карьера после попадания на почтовые марки пошла под откос.

В том, как оступились шведы, больше чудотворного, в чём-то даже мистического. Никакого вам человеческого фактора и теории заговора. Русская трагедия Солт-Лейк-Сити слеплена совсем из иного теста. На неё наложила отпечаток в том числе и политическая обстановка, хотя на стыке веков российско-американские отношения были далеки от глубокого кризиса. Но прежде всего поражение нашей команды в полуфинале хоккейного турнира — это типично русская история со спящим на печи Иваном, клюющим с запозданием петухом и спасительным голом-миражом, который никто не видел, кроме нас самих.

Фетисов подвинул Михайлова и объединил «отказников»

Отмотав плёнку на 14 лет назад, впору удивляться порядкам, которые существовали в российском хоккее. С одной стороны, масса отказников, которые открыто говорят о своём нежелании играть за сборную, не особо заморачиваясь насчёт оправданий. По нынешним временам это нонсенс, настоящее ЧП, которое старательно прикрывают мнимыми травмами. С другой стороны, не было никаких базовых клубов и месяца на подготовку. Даже тренер, вставший во главе сборной, ни до, ни после с национальной командой не работал. А как же олимпийские циклы и Евротуры?



Человеком, который должен был объединить всех сильнейших российских энхаэловцев, должен был стать Вячеслав Фетисов. Это потом он сядет в кресло министра спорта, попробует себя в роли сенатора и даст имя хоккейной арене во Владивостоке. В далёком 2002 году Фетисов был практикующим тренером. Да не где-нибудь, а в НХЛ! И даже несмотря на то что во время подготовки к Играм его с Ларри Робинсоном из «Нью-Джерси» попросили, вряд ли у кого-то было столько же авторитета среди заокеанских профи.

Фетисов повёз сборную на Олимпиаду, несмотря на то что её главного тренера Бориса Михайлова никто в отставку не отравлял. Через несколько месяцев после Игр под его руководством Россия возьмёт серебро чемпионата мира, но на время олимпийского турнира легендарному советскому форварду пришлось подвинуться. Как уверяет сам Фетисов, к нему с предложением о работе в Солт-Лейк-Сити обратился, ни много ни мало, сам президент страны. Но даже заручившись такой поддержкой, Вячеславу Александровичу не удалось вернуть в сборную тройку отказников: Алексея Житника, Сергея Зубова и Александра Могильного.



Зато кого Фетисов сумел уговорить, так это Игоря Ларионова. Своего напарника по знаменитой пятёрке ЦСКА и сборной СССР он к тому же сделал капитаном. И тут возник деликатный момент. Капитанскую нашивку на тот момент носил Павел Буре. Спугнуть героя Нагано-1998, учитывая те времена, было несложно. Чтобы избежать обид и недомолвок, Фетисов лично отправился во Флориду на разговор к Русской Ракете. Кроме того, к тренеру, с которым энхаэловцы говорили на одном языке, приехали Владимир Малахов, запомнившийся сокрушительным хитом на Кейте Ткачуке, Сергей Фёдоров, Алексей Жамнов и Николай Хабибулин. О последнем сказ особый.

Хабибулин, который переиграл Гашека

Не доедь Хабибулин до Солт-Лейк-Сити, наверняка не было бы никакого гола-фантома Самсонова, призрачной надежды и даже самого полуфинала с американцами. Российская вратарская школа на тот момент не могла похвастать сразу несколькими претендентами на «Везину», а Евгению Набокову ещё не успели оформить российское спортивное гражданство. На согласии Хабибулина, а потом и на его могучих плечах держались медальные перспективы российской команды. То, что в четвертьфинале нам удалась месть за финал Нагано, всецело его заслуга. Кажется, только один вратарь на планете тогда мог переиграть в очной дуэли самого Доминатора.



После группового этапа, который сборная России провела ни шатко, ни валко, победа над действующими олимпийскими чемпионами окрылила и игроков, и болельщиков. Слова о том, что мы едем за золотом, больше не казались безумством или бравадой. Впереди россиян ждала встреча с хозяевами турнира — американцами. Но даже такой серьёзный соперник, собравший в Солт-Лейк-Сити все сливки поколения, не внушал страх. На групповом этапе со всё теми же американцами мы провели равный и достойный матч, сыграв вничью — 2:2. Так что же случилось со сборной России, которая до третьего периода полуфинала была неузнаваема?

В 0:3 с США виноваты российские чиновники?

Свою версию, уже спустя годы, озвучил Фетисов. По его мнению, подкосила игроков пресс-конференция, которую руководители российского спорта собрали накануне матча с США. Леонид Тягачев, Павел Рожков и Виталий Смирнов грозились, что вся делегация покинет Олимпийскую деревню, если нашим биатлонистам не дадут перебежать эстафету в биатлоне. 14 лет назад в МОК ещё не были убеждены, что каждый русский с молоком матери впитывает допинг, но Олимпиада-2002 при этом была довольно скандальной. Чего только стоят два комплекта золотых медалей в фигурном катании…



Шантаж в прямом эфире увидели и хоккеисты сборной России. Взбаламутившись, лидеры команды пошли к ничего не подозревавшему Фетисову, которого никто в курс дела вводить не спешил. Кто-то скажет, что настоящие профессионалы должны уметь абстрагироваться и пропускать мимо ушей политические лозунги, но то в идеальном мире. В реальности на результат может повлиять любая мелочь: от жужжащей мухи, не дающей уснуть, до взбалмошных руководителей. Быть может, оттуда и вытекают ужасающие 11−38 по броскам после 40 минут встречи, которые в полной мере отражали беспомощность сборной России.



Россияне были раздавлены. По качеству показанного хоккея те два периода были даже хуже, чем «ночной позор», который Канада учинила нам спустя восемь лет в Ванкувере. Уберечь от 3:7 сборную смогла лишь фантастическая игра Хабибулина в воротах. После двух периодов счёт пусть и был 3:0 в пользу США, но американцы так и не смогли найти подход к «Стене Булина» в равных составах: все шайбы влетели в наши ворота в меньшинстве. К слову, в обилии нарушений, которыми грешили россияне, Фетисов тоже разглядел стороннее влияние. Якобы Рене Фазель с тогдашним президентом ФХР Александром Стеблиным дезинформировали некоторых игроков, не прояснив, по европейским правилам будет проходить игра или по энхаэловским.

Тень на историю от ловушки Рихтера

Как бы то ни было, мы сами загнали себя в угол. И типично по-русски начали вытаскивать себя за волосы из болота. С третьего периода на льду была совершенно другая сборная России. От команды, которая предыдущие 40 минут с трудом пересекала красную линию, не осталось и следа. Разгребать завалы начал Алексей Ковалёв, нашедший лазейку между штангой и вратарём. Прошло всего две с половиной минуты, как своё слово сказал Владимир Малахов — один из лучших защитников того олимпийского турнира. 2:3 и почти 17 минут на спасение! У подопечных Фетисова было всё, чтобы войти в историю гораздо раньше героев Баффало и Квебека.



А потом случился тот самый гол. Или не гол. Кто сейчас разберёт? Спросите у Майка Рихтера, того самого, чья ловушка покрыла шайбу и породила массу легенд. Но он вряд ли ответит. Потому что не знает. Россияне, осознавшие реальность спасения, принялись штурмовать ворота американцев. Не только по-русски, витиевато и размашисто, но и в рабоче-крестьянском режиме. Именно так Сергей Самсонов добивал шайбу в ворота, но угодил в штангу. А вот куда она делась потом — спорят до хрипоты по сей день. Ответ на этот вопрос не дал ни один из множества повторов.



Американский судья против русского кино

«Моё мнение — гол был! — говорит о том эпизоде Владимир Малахов. — Я великолепно знаю Рихтера, играл с ним в “Рейнджерс”. У него этот финт отработан до автоматизма: Рихтер чуть глубже закатывается в ворота, шайба заваливается куда-то под него, но ни на одном видеоповторе её не видно. А затем он вместе с шайбой выбирается из ворот. В регулярном чемпионате НХЛ такие номера у Майка не раз проходили».



Впрочем, больше всего вопросов возникло вовсе не к хитрецу Рихтеру, а к главному арбитру полуфинального матча.



«Честно говоря, всё произошло настолько быстро, что я толком ничего и не увидел. Но из-за того что судья отказался смотреть видеоповтор, возникают вопросы, — негодовал автор гола-фантома Сергей Самсонов. — Ведь в НХЛ, да и на Олимпиаде, в таких спорных моментах арбитры обязательно берут тайм-аут и обращаются к помощи видео… Думаю, эпизод с этим голом-фантомом так и останется одной из главных загадок Олимпиады-2002».

По удивительному стечению обстоятельств арбитр, не засчитавший гол Самсонова, был американцем. Да-да, матч США — Россия на таком уровне судил Билл Маккрири — один из сильнейших судей НХЛ. Ситуация, в общем-то, дикая, но правилами не запрещённая. Оставим обвинения в адрес Маккрири по поводу того, что в третьем периоде он дал своим соотечественникам только одно удаление, хотя напрашивались те изрядно. Куда больше удивило то, что он даже не стал изучать момент с броском Самсонова. Убедить его посмотреть «кино» не смогли ни игроки российской команды, но вставший на баррикады Фетисов.

Последние олимпийские медали