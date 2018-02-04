Олимпийский овертайм со «Спартаком». Что сказал Знарок

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС

из Москвы

— Для нас получилась сложная игра, — заметил Знарок. — Ребята старались. Но сейчас у нас сложный период, они находятся под значительной нагрузкой. Где-то не хватает чего-то. У нас еще будет время на адаптацию до старта турнира.

— Что с Капризовым, которы покинул площадку в овертайме после столкновения с Каблуковым только с помощью партнеров?

— Ничего страшного, он улыбается. Травмы вроде бы нет.

— Объясните причину замены Ткачева на Шалунова?

— Шалунов неплохо отыграл с белорусами.

— Почему делегировали в «Спартак» именно этих хоккеистов — Каблукова, Зуба и Шалунова? Болельщики ЦСКА и представители клуба возмущены тем, что Шалунов надел спартаковскую форму.

— Реагировать на это не имеет смысла. У нас теперь болельщики сборной России, а не ЦСКА, «Спартака» и кого-то еще. Мы отдали ребят, чтобы они получили практику. Попросили «Спартак», и нам разрешили. Перед матчем мы разговаривали с тренерами соперника, даже обсуждали состав звеньев и тактику, которую будет использовать «Спартак». Ни с кем вопрос, в том числе и с ЦСКА, о нахождении игроков обсуждать не собирались.

— У Хафизуллина еще есть шанс поехать в Корею?

— Положение дел у него лучше, но не настолько, чтобы брать его с собой. Оставим здесь его лечиться, поскольку в Корее он не сможет получить соответствующей помощи от врачей. Человек верит, шанс у него остается.

— Почему сыграл Шестеркин, хотя в воротах планировалось появление Сорокина?

— Решили, что все вратари должны сыграть хотя бы по матчу. В последней контрольной встрече выйдет Кошечкин.

— Шалунова вы рассматриваете как центра или крайнего?

— Как универсального нападающего.

Павел ДАЦЮК, капитан и форвард сборной России:

— В случае с победной шайбой все было просто: выигранное вбрасывание, бросок и гол. Поднятые верх руки и улыбка на лице.