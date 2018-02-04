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19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский овертайм со «Спартаком». Что сказал Знарок

Главный тренер сборной России Олег Знарок — о выставочном матче с красно-белыми.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ЗИСЛИС
из Москвы

— Для нас получилась сложная игра, — заметил Знарок. — Ребята старались. Но сейчас у нас сложный период, они находятся под значительной нагрузкой. Где-то не хватает чего-то. У нас еще будет время на адаптацию до старта турнира.

— Что с Капризовым, которы покинул площадку в овертайме после столкновения с Каблуковым только с помощью партнеров?

— Ничего страшного, он улыбается. Травмы вроде бы нет.

— Объясните причину замены Ткачева на Шалунова?

— Шалунов неплохо отыграл с белорусами.

— Почему делегировали в «Спартак» именно этих хоккеистов — Каблукова, Зуба и Шалунова? Болельщики ЦСКА и представители клуба возмущены тем, что Шалунов надел спартаковскую форму.

— Реагировать на это не имеет смысла. У нас теперь болельщики сборной России, а не ЦСКА, «Спартака» и кого-то еще. Мы отдали ребят, чтобы они получили практику. Попросили «Спартак», и нам разрешили. Перед матчем мы разговаривали с тренерами соперника, даже обсуждали состав звеньев и тактику, которую будет использовать «Спартак». Ни с кем вопрос, в том числе и с ЦСКА, о нахождении игроков обсуждать не собирались.

— У Хафизуллина еще есть шанс поехать в Корею?

— Положение дел у него лучше, но не настолько, чтобы брать его с собой. Оставим здесь его лечиться, поскольку в Корее он не сможет получить соответствующей помощи от врачей. Человек верит, шанс у него остается.

— Почему сыграл Шестеркин, хотя в воротах планировалось появление Сорокина?

— Решили, что все вратари должны сыграть хотя бы по матчу. В последней контрольной встрече выйдет Кошечкин.

— Шалунова вы рассматриваете как центра или крайнего?

— Как универсального нападающего.

Павел ДАЦЮК, капитан и форвард сборной России:

— В случае с победной шайбой все было просто: выигранное вбрасывание, бросок и гол. Поднятые верх руки и улыбка на лице.

Мы потратили много сил, поскольку «Спартак» хорошо катался. Очень мобильная команда, для нас получилась хорошая тренировка. Соперник нас здорово ловил на контратаках, когда мы проваливались, то его игроки здорово убегали.

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