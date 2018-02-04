Третьяк: Российские хоккеисты понимают, что на ОИ-2018 за ними будет стоять вся страна

«Всегда были трудные времена. Никогда не было легких матчей — ни товарищеских, ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Очень здорово, что сегодня на ничего не решающий матч пришел полный стадион. Всем большое спасибо, теперь дело за хоккеистами. Они готовятся к большим и трудным боям, они понимают, что за ними большая страна», — подчеркнул Третьяк.