Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная России готовилась к Олимпиаде

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В воскресенье сборная России по хоккею проводила свой последний товарищеский матч перед вылетом в Пхёнчхан. В Южной Корее хоккеисты Олега Знарка сыграют ещё одну выставочную встречу со сборной-хозяйкой Олимпиады. В засыпанной же снегом Москве россияне играли с местным «Спартаком». Дело в том, что генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов по совместительству работает главным скаутом сборной России, поэтому договориться со спартаковцами о спарринге особых проблем не составляло. Москвичам, делегировавшим на Игры американца Райана Стоа и чеха Лукаша Радила, пришлось пораньше выйти из отпуска.

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До матча между сборной и «Спартаком» в благотворительной игре на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» встретились команды «Врачи России» и «Легенды Хоккея». Дело в том, что 4 февраля — международный день борьбы против рака. Капитаном команды врачей стал лавный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков, спасший не одну человеческую жизнь.

За легенд выступал олимпийский чемпион, известный в прошлом нападающий «Спартака» Сергей Шепелев, заявивший, что останется посмотреть на матч сборной со своим родным клубом. — Всё произошедшее со стороны МОК выглядит очень некрасиво. Шла целенаправленная травля России. В итоге за неделю суд реабилитировал 28 человек. МОК просто устроил какой-то цирк, нельзя на таком уровне так решать вопросы, — отметил Шепелев.



«Спартак» вышел на лёд в смешанном составе. Помимо Радила и Стоа, по разным причинам у красно-белых не сыграли Калинин, Кольцов, Юдин, Трунёв, Никонцев. Из резерва сборной России за москвичей выступили Зуб, Рыков, Шалунов и Каблуков. И это, конечно, странное решение. Тот же Шалунов в форме «Спартака» смотрелся очень необычно. Но главное, что Максим — действующий хоккеист ЦСКА, где и получает зарплату. Получил Шалунов травму в отчётной встрече в игре за команду, в которой не имеет никакого отношения, кто за это будет отвечать? Максима выпустили в одном звене с Хохлачёвым и Каблуковым.



Голкипер сборной Илья Сорокин во второй раз подряд остался в запасе, Сергей Мозякин был заявлен на матч 13-м форвардом.

Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе. В начале обе команды играли недисциплинированно, в результате чего нахватали меньшинства. Однако реализация у соперника подкачала. Единственная же шайба была заброшена ближе к концовке. Шестёркин справился с дальним броском по воротам, Каблуков выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу между щитков голкиперу. Каблуков, кстати, был красно-белым в сезоне-2009/10, так для него надевать форму московского клуба дело нечуждое.



Зрители на трибунах громко скандировали: «Спартак!». Даже несмотря на плохую погоду, преданные поклонники москвичей пришли на стадион, чтобы поддержать родной клуб. Хватало и болельщиков национальной команды. В следующий раз лицезреть игру россиян в Москве доведётся нескоро.

Во второй двадцатиминутке россияне заиграли интереснее и быстрее. Не справился с активностью оппонента Провольнев, схлопотавший две минуты за фол на Широкове. В середине второго периода вместо Беспалова в воротах москвичей появился швед Свенссон — так было запланировано изначально. Именно скандинав пропустил курьёзную шайбу.



Капризов освободился от опеки и дважды бросил с левого края. Гусев подобрал отскок за воротами и нанёс бросок с отрицательного угла — шайба от щитка Свенссона юркнула в сетку. Теперь окончательно ясно, почему Маркус вчистую проиграл конкуренцию Беспалову в нынешнем сезоне. Такие детские ошибки совершать нельзя.

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Незадолго до сирены Дацюк за подножку против Шалунова получил малый штраф. Третий период хоккеисты Вадима Епанчинцева начинали в большинстве. Игра в большинстве не шла у обеих команд, вот и на сей раз спартаковцы не смогли реализовать преимущество в одного игрока.



В третьем периоде обе команды старались действовать осторожно, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Много голов ожидать не приходилось, хотя зрители на трибуне зарядили громогласное: «Шайбу!». 1:1 — с таким счётом завершилось основное время матча.



В овертайме повреждение получил Капризов, попавший под силовой приём Каблукова. За молодого форварда стало тревожно. Автором победного гола стал Марченко, пробивший Свенссона. 2:1 — победа России.