Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная России готовилась к Олимпиаде
Команда Олега Знарка выиграла у спартаковцев. Игровую практику получили все.
Команда Олега Знарка выиграла у спартаковцев. Игровую практику получили все.
В воскресенье сборная России по хоккею проводила свой последний товарищеский матч перед вылетом в Пхёнчхан. В Южной Корее хоккеисты Олега Знарка сыграют ещё одну выставочную встречу со
До матча между сборной и «Спартаком» в благотворительной игре на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» встретились команды «Врачи России» и «Легенды Хоккея». Дело в том, что 4 февраля — международный день борьбы против рака. Капитаном команды врачей стал лавный внештатный
За легенд выступал олимпийский чемпион, известный в прошлом нападающий «Спартака» Сергей Шепелев, заявивший, что останется посмотреть на матч сборной со своим родным клубом. — Всё произошедшее со стороны МОК выглядит очень некрасиво. Шла целенаправленная травля России. В итоге за неделю суд реабилитировал 28 человек. МОК просто устроил
«Спартак» вышел на лёд в смешанном составе. Помимо Радила и Стоа, по разным причинам у
Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе. В начале обе команды играли недисциплинированно, в результате чего нахватали меньшинства. Однако реализация у соперника подкачала. Единственная же шайба была заброшена ближе к концовке. Шестёркин справился с дальним броском по воротам, Каблуков выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу между щитков голкиперу. Каблуков, кстати, был
Зрители на трибунах громко скандировали: «Спартак!». Даже несмотря на плохую погоду, преданные поклонники москвичей пришли на стадион, чтобы поддержать родной клуб. Хватало и болельщиков национальной команды. В следующий раз лицезреть игру россиян в Москве доведётся нескоро.
Во второй двадцатиминутке россияне заиграли интереснее и быстрее. Не справился с активностью оппонента Провольнев, схлопотавший две минуты за фол на Широкове. В середине второго периода вместо Беспалова в воротах москвичей появился швед Свенссон — так было запланировано изначально. Именно скандинав пропустил курьёзную шайбу.
Капризов освободился от опеки и дважды бросил с левого края. Гусев подобрал отскок за воротами и нанёс бросок с отрицательного угла — шайба от щитка Свенссона юркнула в сетку. Теперь окончательно ясно, почему Маркус вчистую проиграл конкуренцию Беспалову в нынешнем сезоне. Такие детские ошибки совершать нельзя.
Незадолго до сирены Дацюк за подножку против Шалунова получил малый штраф. Третий период хоккеисты Вадима Епанчинцева начинали в большинстве. Игра в большинстве не шла у обеих команд, вот и на сей раз спартаковцы не смогли реализовать преимущество в одного игрока.
В третьем периоде обе команды старались действовать осторожно, сконцентрировавшись на обороне собственных ворот. Много голов ожидать не приходилось, хотя зрители на трибуне зарядили громогласное: «Шайбу!». 1:1 — с таким счётом завершилось основное время матча.
В овертайме повреждение получил Капризов, попавший под силовой приём Каблукова. За молодого форварда стало тревожно. Автором победного гола стал Марченко, пробивший Свенссона. 2:1 — победа России.
Павел Панышев