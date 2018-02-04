Стал известен состав России на матч со Спартаком в рамках подготовки к ОИ
Стал известен состав сборной России на товарищескую встречу со Спартаком в рамках подготовки к Олимпийским играм—2018.
Стал известен состав сборной России на товарищескую встречу со Спартаком в рамках подготовки к Олимпийским играм—2018.
Игра начнётся в 15:00 мск.
Голкипер Илья Сорокин во второй раз подряд остался в запасе, Сергей Мозякин заявлен на матч 13-м форвардом. Защитники Егор Рыков и Артём Зуб, а также форварды Илья Каблуков и Максим Шалунов сыграют за московскую команду.
Сборная России:
Вратари: Шестёркин (Сорокин);.
Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;.
Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;.
Широков — Прохоркин — Барабанов, Трямкин— Яковлев;.
Зубарев, Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин.
«Спартак»:
Беспалов (Свенссон);.
Рыков — Зуб, Хохлачёв — Каблуков — Шалунов;.
Лаюнен — Пепеляев, Лещенко — Дергачёв — Подшендялов;.
Осипов — Провольнев, Черных — Воронин — Мирнов;.
Бондарев — Кулик, Талалуев — Кузнецов — Комаров.