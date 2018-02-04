Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари ФлэймзОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз6
Аризона Койотс0
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
8«Россия должна это ценить»
14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав России на матч со Спартаком в рамках подготовки к ОИ

Стал известен состав сборной России на товарищескую встречу со Спартаком в рамках подготовки к Олимпийским играм—2018.

Источник: РИА "Новости"

Игра начнётся в 15:00 мск.

Голкипер Илья Сорокин во второй раз подряд остался в запасе, Сергей Мозякин заявлен на матч 13-м форвардом. Защитники Егор Рыков и Артём Зуб, а также форварды Илья Каблуков и Максим Шалунов сыграют за московскую команду.

Сборная России:

Вратари: Шестёркин (Сорокин);.

Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гавриков — Войнов;.

Гусев — Шипачёв — Капризов, Нестеров — Марченко;.

Широков — Прохоркин — Барабанов, Трямкин— Яковлев;.

Зубарев, Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин.

«Спартак»:

Беспалов (Свенссон);.

Рыков — Зуб, Хохлачёв — Каблуков — Шалунов;.

Лаюнен — Пепеляев, Лещенко — Дергачёв — Подшендялов;.

Осипов — Провольнев, Черных — Воронин — Мирнов;.

Бондарев — Кулик, Талалуев — Кузнецов — Комаров.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь