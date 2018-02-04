Стал известен состав России на матч со Спартаком в рамках подготовки к ОИ

Голкипер Илья Сорокин во второй раз подряд остался в запасе, Сергей Мозякин заявлен на матч 13-м форвардом. Защитники Егор Рыков и Артём Зуб, а также форварды Илья Каблуков и Максим Шалунов сыграют за московскую команду.