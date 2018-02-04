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12:15 (мск), источник: ТАСС

МОК призвал вратаря сборной Южной Кореи по хоккею сменить шлем по политическим причинам

ТАСС, 4 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал вратаря сборной Южной Кореи по хоккею Мэтта Далтона в преддверии Игр-2018 сменить игровой шлем по политическим причинам. Слова игрока приводит портал агентство Yonhap.

Далтон проводит матчи в шлеме с изображением корейского военачальника и флотоводца Ли Сунсина, который участвовал в победе над Японией в 1597 году. МОК считает, что Далтон нарушает 51-е правило Олимпийской хартии, согласно которому «запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды».

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Далтон решил поместить изображение Ли Сунсина на шлем, вдохновившись статуей военачальника в Сеуле. Хоккеист отметил, что испытывает гордость за Ли Сунсина и на Играх 2018 года в Пхёнчхане хотел гордо представлять Южную Корею. «Я не согласен с решением МОК и разочарован, я хотел играть в шлеме именно с этим изображением», — сказал он. Хоккеист добавил, что вместе с персоналом южнокорейской хоккейной сборной «что-нибудь придумает для исправления ситуации».

Далтон родился в Канаде, но на национальном уровне выступает за Южную Корею. 31-летний игрок в вошел в состав сборной Южной Кореи на Игры-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. На групповом этапе сборная Южной Кореи сыграет со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.

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