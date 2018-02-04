Крылатые слова Зинэтулы. Как хоккейная Россия проиграла Олимпиаду в Сочи
Обозреватель «СЭ» перебирает в памяти картины предыдущей Олимпиады.
Обозреватель «СЭ» перебирает в памяти картины предыдущей Олимпиады.
Вспоминаю хоккейный турнир в Сочи — и первое ощущение: безнадега. Вот не оставляла безнадега весь тот февраль.
Ощущение, которого сейчас точно нет. Сейчас вообще — никаких предчувствий, никаких прогнозов. Не представляю, чего ждать от сборной России. И не удивлюсь ничему. Выиграют Олимпиаду — сам же и напишу: все по делу, к этому шло. Проиграют? Лично найду тысячу ответов, почему это случилось. Почему все по делу.
***
Но вот тогда, кажется, многое было ясно «до». Напряжение росло, беспокойство множилось. Мощь удивительной сборной таяла от матча к матчу.
Зинэтула Билялетдинов смотрел исподлобья на всех нас, задающих вопросы. Вяло и не к месту огрызался.
А потом вдруг, перед самой Олимпиадой, расслабился. Внутренне махнув рукой: да будь, что будет! Гори оно все огнем!
Одна сцена перед глазами, будто вчерашняя. Корреспондент Шевченко поймал Билла в Сокольниках после хоккея. В этом самом новом настроении.
— Я не закрываюсь, нет, — сообщил вдруг Билялетдинов. — Вы не подумайте.
— И
Договорить ему Билл не дал. Расцвел от услышанного. Навис над камерой:
— Будете меня жарить, да?
— Да, — на всякий случай сжался корреспондент.
— Вы меня будете… — обрадовался сильнее прежнего Зинэтула Хайдарович, сделал
Приобнял другого корреспондента за плечи — когда такое бывало?! — рассмеялся зло:
— Что мне закрываться? От кого мне закрываться? Объясни мне, что значит «я закрылся»?
— Мы ни разу не получили комментария по поводу олимпийского состава, — пискнул
— При чем здесь
Захотелось ущипнуть самого себя за ухо: не мерещится ли? Не обман ли слуха?
Все это было странно. Нелепо. А после и вовсе показалось похмельным сном. Когда за считанные дни до Олимпиады причастные к сборной сосредоточились на глупых мелочах. Нервно взвешивали, кто сильнее — Семин или Соин.
***
Та Олимпиада разбилась на осколки в сознании. На вспышки.
«Для
Мы с коллегой Кружковым уже успели обстоятельно поговорить с чудесным писателем и фотохудожником Юрием Ростом. Этот человек умудрился проникнуть в раздевалку баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде-72. Сразу после «трех секунд». Оба Белова, Едешко, Жармухамедов сидели в тесной комнатке, вытянув ноги. Никто не знал, что будет. То ли переигровка, то ли нет. А фотограф Рост сновал, никем не замеченный, между кроссовками…
Поговорили с Мариной Анисиной и Марией Киселевой. С неизбалованным корреспондентами бобслеистом Воеводой. Через пару дней он станет олимпийским чемпионом, и навалятся на нашего Воеводу уже все. Но тогда рядом были только мы.
Улыбались даже проигравшие. Иван Скобрев, мечтавший о золотой медали, терпеливо объяснял в диктофоны, почему вместо золота образовалось седьмое место, а пьедестал в оранжевых цветах Голландии.
Лишь хоккейная сборная была
«Здесь не удивили — так удивите на льду», — написалось тогда. Сборная если и удивляла, то лишь вымученной игрой. Будто мечтая, чтоб все это закончилось поскорее. Эти разговоры, разговоры, разговоры о золоте, золоте, золоте…
А
***
От такого хоккея хотелось отвлечься.
Посреди олимпийского парка охраняют стратегический объект. Замаскированный, задрапированный.
— Там кладбище старообрядцев, — равнодушно сбросил мне
Я не поверил. Прошмыгнул мимо охраны, отодвинул кусочек брезента. Точно, кладбище!
Интересно — маскируют ли до сих пор?
Не все местные были рады Олимпиаде.
— Что здесь прежде было? — указал я на отель у моря.
— Казачий рынок, — ответили мне. — Ах, какой у нас был Казачий рынок! Какой металлоремонт!
Вот и весь разговор.
***
Чем мрачнее сборная — тем веселее корреспонденты. Убедился лишний раз, встречая ту сборную в сочинском аэропорту.
В соседней палатке давился народ за билетами на Олимпиаду. В том числе на хоккей. Поблизости цокали каблуками казаки. Поправляли папахи. Следили, чтоб болельщики не подрались — горячо у касс.
А просочившихся корреспондентов выкуривали из тесного
— Могу вам объяснить, почему нельзя, — наставлял корреспондентов
Я принял вид самый независимый. Отвернулся к окну.
— Вы представитель СМИ? — подошли и ко мне.
— Я что, похож на представителя СМИ? — брезгливо обернулся.
— Не похожи. Извините, — девушка покраснела. Отступила на шаг.
Камер становилось все больше. Операторы делили место, беззлобно попинывая друг друга. Асфальтового пятака перед автобусом хватало не всем.
«Бомбилы», похожие на одышливых горных орлов, не теряли надежды: быть может, Ковальчук предпочтет автобусу с номером «р132рр» их «Волги»? Смотрели
— Идет! — крикнул
Камеры ощетинились. Каждый был готов кинуться, но держался из последних сил.
Напрасно метался
Билялетдинов ронял негромкие слова:
— Ковальчук набрал блестящую форму…
Это мы поняли и без тренера. От собственного
— Россия или смерть! — внезапно оживил обстановку исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк. Сжал кулак — и шагнул в автобус. Под взглядом обомлевшего тренера вратарей Владимира Мышкина.
***
Россия играла вяло, но после каждого матча казалось — прорвет,
Быть может, некоторых действительно прорвало. Но уже в отпуске.
Мы умудрялись целый матч держать нулевую ничью со словаками — блестящая форма Ковальчука с Радуловым оборачивалась голами лишь в серии буллитов.
Терзались со словенцами,
Билялетдинов становился все бледнее. А паузы между словами — все тяжелее. Наконец, проиграли американцам ничего не значащий матч группового турнира — и
Отговорив свою минуту на
Вот и тогда, после поражения от американцев, Зинэтула Хайдарович рванул туда. К дверце.
— Хайдарыч! — окликнул
Он замедлил шаг, обернулся. Это эксперт Сергей Гимаев хотел
Любви Зинэтуле Хайдаровичу это, безусловно, добавило. А Гимаев все, что собирался сказать Билялетдинову шепотом, звонко излагал всем газетчикам вокруг. Корреспонденты мстительно конспектировали, не упуская ни слова.
Американцы — маленькие, сутулые, злые и неутомимые на льду — в
***
В печали разбредались по отелям хоккейные легенды — чтобы наутро, на приеме в швейцарском павильоне, реставрировать свое настроение. Глядя на них, оттаял и я.
Могучий Юрий Ляпкин внезапно навалился сверху на тщедушного Рене Фазеля. Приобняв за плечи:
— Давай уже, включай этих…
Не узнавший Ляпкина президент ИИХФ двумя пальцами взял на груди олимпийского чемпиона аккредитацию, прочитал имя. Ляпкин и не заметил всего этого, глядя на Фазеля с нежностью и тревогой. Как на непутевого сына. Продолжая гнуть свое:
— Давай уже, включай этих…
— О! — заметил мою камеру Фазель. Обрадовался спасению, указал пальцем в объектив:
— Нас снимают!
— Да ну их, — махнул мозолистой рукой Ляпкин.
***
Помню, сновал заграничный фотокорреспондент вокруг Геннадия Тимченко, привлеченный импозантным видом. Думал, должно быть: вот
Снял с того ракурса, с этого. Вдруг, приоткрыв аккредитацию на груди миллиардера, сфотографировал и ее. Пояснил:
— Чтобы не забыть ваше имя.
Мы с президентом СКА расхохотались одновременно.
Тема Ковальчука была в 2014-м самой горячей.
—
— А знаете, у него не было вообще никаких просьб! Сказать вам честно?
— Если можно.
— Ковальчук переехал в Питер на значительно меньшие деньги, чем получил бы в Америке по контракту.
— Не может быть.
— Точно вам говорю! Сумма — вопрос конфиденциальный, но вы уж мне поверьте. Получать в России Илья будет меньше. Он вернулся сюда ради Олимпиады.
— Не понимаю логику.
— Не знал, будет ли разрешено ребятам из НХЛ играть в Сочи. А он очень хотел сыграть. Все мне искренне рассказал о мотивах. Ну и Питер ему нравится, конечно.
***
Игорю Ларионову сообщали вполголоса, что известный журнал включил его в сотню самых влиятельных хоккейных людей мира.
— Да? Первый раз слышу, — даже не обрадовался Ларионов.
—
Корреспонденты понимающе кивали. А Ларионов продолжал:
— Потому что я там не играл…
***
Обыграли нас в итоге финны. До сих пор перед глазами этот момент: сборная России, вжав головы в плечи, уходит под трибуны. Каждый глазами сверлит пол.
Не было даже злости — финны не дали ни шанса, проехавшись катком. Как обижаться на каток? На смявший все самосвал?
Играл за финскую сборную на той Олимпиаде юный Барков. Я высматривал его и в предыдущих матчах. Наш же парень. Красавец! Могучий, техничный. Незадолго до Олимпиады поговорил с его отцом, знаменитым спартаковцем.
— В Финляндии к сыну был интерес, а из России — ни звонков, ни предложений. Выбирать не приходилось. Куда пригласили, туда и поехал. Вы с ним пообщайтесь — мальчишка совсем русский. Говорит чисто, без акцента, как и Леня Комаров. Ну и
Я предположил, что финская лига — тихая гавань. И Баркову нужно скорее перебираться в КХЛ. Если не в Америку.
— Тихая гавань? Да в Финляндии играют гораздо быстрее, чем в России! И жестче! Если б вы увидели местные матчи, поразились бы.
«Шайба туда — шайба сюда» — то самое, чем финны нас придавили в четвертьфинале сочинской Олимпиады. Кстати, Аалтонен и забил. Молодой Барков
Все это выветрилось бы из репортерской памяти. Но блокнот сохранил.
Слава Богу, дьявол Селянне закончил, в Пхенчхане не встретимся…
«В
***
Тот почти вырывался, переходя на голос плачущий:
— А можно, я не пойду?
По дороге к залу для прессы главный тренер трижды едва не улизнул.
По дороге к залу для прессы главный тренер трижды едва не улизнул.
Мне казалось, история вернулась по спирали.
Вчера Зинэтула Билялетдинов задерживался так, что выглядело это неприличным даже для проигранного четвертьфинала. Перед гражданами иностранцами было неудобно. Казалось, Зинэтула Хайдарович не придет вовсе. Скроется черным ходом. Исчезнет, как чеширский кот, оставив всем нам улыбку. Прибегнет к радикальным методам Александра Керенского.
Прошел, кажется, час после матча.
Девочка, ответственная за дверь, задорно поблескивала очками:
— Немного задерживаются.
Но он
— В
Если б я умел излагать так точно, так глубоко, боже, как бы я был счастлив.
Все происходящее казалось гадким сном. Особенно то, с каким лукавством водил глазами вдоль журналистских рядов Эркка Вестерлунд.
На Билялетдинова финн косился с некоторым недоумением. Особенно когда Зинэтула Хайдарович призвал не жонглировать словами, а валить все на него.
«Все-все?» — переспрашивали глаза Вестерлунда…"
***
С того момента при самых тяжелых жизненных испытаниях повторяю, как мантру: «В
Но проворные волонтеры догнали его, как дедушку Корнея. Окружили и долго фотографировались. Но и когда вылетала птичка, Тихонов не выдавил улыбки. Переживал за внука, недооцененного в той команде.
Догнал Виктора Васильевича и я. Попросил
— Ну что рассказывать? Вы же видели, как играла команда?!
Я кивнул. Конечно, видел.
— Ну и о чем говорить после такой игры?
Только воспитание не позволяло Виктору Васильевичу плюнуть на кафель.
***
Все, буквально все знали, кто станет следующим главным тренером сборной. Просто не говорили вслух.
Но стоило мне подойти к ложе на самом высоком этаже — карты были раскрыты. Первым фамилию озвучил простодушный Лев Валерьянович Лещенко.
— Я присматриваюсь к Билялетдинову — он индифферентный. А здесь должен быть харизматичный человек. Как Знарок!
***
Как хмуро прилетела сборная в Сочи — так и разъезжалась.
— В Сочи больше нет хоккея, — находил силы шутить
Владислав Третьяк притоптывал на студеном ветру, провожая отбывавших. Веселил журналистов:
— Прессу надо любить, с прессой надо общаться… — и радовал свежайшими новостями, — А я сегодня ночью вообще не спал! Разве заснешь после такого?
А финны и Селянне точно так же, как нас, раскатывали американцев в матче за третье место. Но кому это было интересно?
ЮРИЙ ГОЛЫШАК