Почему Тихонов заменил Третьяка? Американские студенты «украли» золото у СССР

Весь январь Россия сходила с ума от фильма «Движение вверх» о легендарной победе сборной СССР по баскетболу над американцами в финале Олимпиады-1972. Сборная США тогда проиграла впервые за 36 лет. Мало кто помнит, как через восемь лет американская команда триумфально обыграла советскую в другом виде спорта, в котором мы были сильнейшими на протяжении десятилетий. Наверное, это было самое обидное поражение в карьере Виктора Тихонова, Бориса Михайлова, Валерия Харламова и Владислава Третьяка.

Сибирский концлагерь в США

В конце 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Отношения между СССР и Западом обострились до предела. «Холодная война» достигла апогея, а гонка вооружений продолжала набирать обороты. Политика напрямую влияла на спортивные соревнования. Советская сборная вообще могла не поехать на Олимпиаду в Лейк-Плэсиде, которая проходила с 13 по 24 февраля 1980 года. Ведь американцы были намерены бойкотировать московские Игры тем же летом (что и сделали). Но в итоге 86 спортсменов из СССР всё-таки отправились в «логово врага».

Вячеслав Фетисов в своей книге «Овертайм» вспоминал свою первую Олимпиаду так: «От Игр в Лейк-Плэсиде — ужасное впечатление. Поселили в лесу, в здании будущей тюрьмы. Собаки, колючая проволока, снег, даже вышки с автоматчиками — не Америка, а сибирский концлагерь». Многие спортсмены жаловались на гнетущую атмосферу, на проблемы с транспортом и связью. Но от сборной СССР на родине ждали всё равно только побед. Медальный зачёт советские спортсмены выиграли с 10 золотыми медалями, хоть и ГДР по общему количеству показала лучший результат. Но вот в хоккее олимпийцев из СССР постигло большое разочарование.

«Если бы не просчёт Тихонова…»

«Красная машина» выиграла четыре предыдущие Олимпиады и ехала в Америку только за золотом. Сборная Виктора Тихонова была собрана из ярчайших звёзд: Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Владимир Петров, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Крутов. Говорили, что это была чуть ли не самая сильная команда за всю историю советского хоккея. За три дня до начала Олимпийских игр сборная СССР разнесла американцев в товарищеской игре на «Мэдисон Сквер Гарден» со счётом 10:3! Как же советская команда могла проиграть буквально через пару недель?

Уж сколько догадок и предположений было за все эти годы. И каждая по-своему верна. Фетисов винил в поражении Тихонова. «Например, Владика Третьяка он (Виктор Тихонов. — Прим. «Чемпионата») начал «душить» сразу, как только почувствовал, что команда во многом играет благодаря авторитету Третьяка. Олимпийские игры 1980 года мы проиграли только из-за того, что после первого периода он убрал Владика из ворот. Сколько я потом ни разговаривал с американцами, которые участвовали в этой игре, все в один голос говорили: «Нам дало дополнительные силы то, что мы вышли после перерыва на лед и увидели, что в воротах нет Третьяка. Мы глазам своим не могли поверить», — писал великий защитник в своей книге «Овертайм».

В 2002 году сам Владислав Третьяк в одном из интервью вспомнил тот олимпийский провал. «Если бы не просчёт Тихонова, я был бы четырёхкратным олимпийским чемпионом. Да, я не забуду об этом до конца жизни», — заявил вратарь. Да и сегодня Владислав Александрович нередко вспоминает проигрыш американским студентам.

Секрет победы

Средний возраст сборной США был 22 года, и все хоккеисты обучались в университетах. Представители НХЛ тогда на Олимпийские игры не ездили (лишь в 1984 году игрокам из НХЛ было разрешено принимать участие в Олимпиадах, но сама лига дала возможность своим хоккеистам выступать за сборную на Играх только с 1998, делая для этого «окно» в календаре матчей регулярного чемпионата). Американцы последний раз выигрывали Олимпиаду в 1960 году. И никто не верил, что в Лейк-Плэсиде студенты смогут повторить успех 20-летней давности.

Никто не верил, кроме одного человека. Творцом олимпийской победы считают тренера Херба Брукса. C 1971 году он возглавлял команду Университета Миннесоты, а за год до Игр получил должность главного тренера олимпийской сборной. Вступив на новый пост, Херб разослал 400 потенциальным игрокам тесты с 300 вопросами. Опросник был составлен на его родине в Миннесоте ещё в 1940 году — он давал разностороннюю оценку личности. Бруксу нужны были честолюбивые, но не подверженные звёздной болезни личности. Спортсмены, которые верили, что смогут обыграть непобедимых хоккеистов из СССР. Он был тонким психологом, делал упор на патриотизм, командную игру, выносливость и сыгранность. Херб хотел, чтобы его команда показывала на льду смесь канадского и советского стиля. Он был жёстким, но справедливым наставником. Брукс легко мог заставить своих игроков тренироваться до потери пульса. Сторож катка уже выключал свет поздно вечером, а американские хоккеисты продолжали щёлкать шайбу.

В итоге было отобрано 26 хоккеистов. В течение пяти месяцев перед Олимпиадой сборная сыграла 62 матча в США, Канаде, Европе. Команда стала единой семьёй, рвущейся в бой. Характерно, что в шести из семи матчей в Лейк-Плэсиде американцы первыми пропускали гол, но опять же в шести встречах выигрывали третьи периоды (в том числе и в матче с СССР), что говорило об отличной физической подготовке и крепком характере.

«Вы верите в чудеса?! Да! Невероятно!»

Стоит отметить, что в те годы олимпийский турнир проходил по другому формату. В финальную стадию вышли четыре команды (СССР, Финляндия, Швеция и США). Они разыгрывали медали по круговой системе, причём в зачёт финального турнира шли результаты игр, проведённых финалистами в группах между собой (СССР — Финляндия — 4:2, США — Швеция — 2:2). Таким образом, каждой команде предстояло провести ещё по два матча. Первая встреча финального турнира — СССР — США.

Перед матчем Брукс сказал своим игрокам: «Мы проиграем им девять матчей из десяти, но завтра будет именно этот, наш — десятый! Вы были рождены, чтобы стать хоккеистами. Вы должны были попасть сюда. Этот момент принадлежит вам!». Американские юноши были честолюбивы и бесстрашны. Они считали, что главное оружие их соперника — запугивание. А советские хоккеисты знали, что выиграют. Возможно, самоуверенность их и подвела. Они бодро начали матч — Владимир Крутов открыл счёт. Но Третьяк за первый период допустил пару ошибок и пропустил две шайбы. Студенты почувствовали, что могут победить.

Сборная США в итоге выиграла со счётом 4:3. На арене творилось что-то невообразимое. Трибуны скандировали «Ю-ЭС-ЭЙ!», а комментатор АВС Эл Майклс вошёл в историю своими словами на последних секундах: «Вы верите в чудеса?! Да! Невероятно!».

«Miracle on ice» — «Чудо на льду!» — так американские журналисты окрестили один из самых драматичных матчей в истории хоккея.

Во второй встрече американцы взяли верх над сборной Финляндии и завоевали золотые медали Олимпийских игр.

«Брукс вдохновил поколение американцев»

Парадокс, но никто из «золотой» команды не стал большой звездой уровня Гретцки. Правда, Кен Морроу в тот же год завоевал Кубок Стэнли в составе «Айлендерс» и стал первым хоккеистом, который получил олимпийское золото и кубок Стэнли в один год. 13 игроков той сборной из 20 впоследствии заиграли в НХЛ. Нил Бротен стал первым американцем, который «пробил» 100 очков за сезон. Но больше никаких выдающихся результатов.