Пять лет назад он проиграл Франции, а сейчас будет спасать Россию на Олимпиаде

Источник: Спорт-Экспресс

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Одиннадцать лет назад будущее Василия Кошечкина обещало быть блистательным. Новоиспеченный герой «Лады» (медленно, но верно катившейся к первому исключению из тогда еще Суперлиги), прекрасно дебютировал в сборной на Кубке «Карьяла» — первом турнире под руководством Вячеслава Быкова, а полтора месяца спустя закрепил успех потрясающей игрой и двумя сухими матчами на Кубке Первого канала. Вопрос о первом вратаре сборной на предстоящем чемпионате мира (по крайней мере, из выступающих по эту сторону океана), казалось, решен.

Кавээнщики шутили на всю страну, что в новый хоккейный дворец Тольятти первым делом нужно непременно запустить Кошечкина, и даже Владислав Третьяк смотрел на него не иначе как на «наше будущее».

Но в феврале 2007-го голкипер отказался ехать на Шведские игры, чем изрядно подпортил отношения с главным тренером сборной. В марте он получил от возглавляемого все тем же Быковым ЦСКА 13 шайб в трех мачтах, и, выберись на чемпионат мира Хабибулин, Набоков или Брызгалов, вполне мог бы и вовсе оказаться за бортом мирового первенства.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

По ходу турнира Василий проиграл Александру Еременко борьбу за звание первого номера. За этим последовал несостоявшийся переезд в «Тампу» и первый большой контракт — с «Ак Барсом», где бронзовый призер чемпионата мира за полгода опустился до статуса четвертого вратаря, проиграв конкуренцию не только Эшу и Норонену, но даже 16-летнему Эмилю Гарипову. Говорили, что в ночных клубах Казани двухметрового голкипера в то время можно было увидеть почти так же часто, как на тренировках команды.

Исторического минимума его карьера достигла 30 января 2008-го, когда «Ак Барс» в одностороннем порядке приостановил действие контракта. Желающих заполучить нестабильного вратаря с высокой зарплатой не нашлось, и Василий отправился в родной Тольятти, где полгода тренировался самостоятельно.

С тех пор он больше никогда не жил в городах-миллионниках, а выбирал сплошь «рабочие», где «удобнее жить», где «нет сумасшедшего движения, пробок и бешеного ритма».

— Мне хватает напряжения и скоростей на хоккейной площадке, — сказал как-то Кошечкин. — А в остальном пусть все будет поспокойнее.

Возможно, именно поэтому пять лет назад он отправился в «Магнитку» вместо СКА, хотя наверняка понимал, что из Петербурга путь и в сборную, и на сочинскую Олимпиаду, и даже к Кубку Гагарина может оказаться короче (последнее, правда, не подтвердилось).

ОЛИМПИАДЫ

На Олимпиаде ему, впрочем, довелось побывать еще в 2010-м, правда, только в качестве «ближайшего резерва». Отношения с Быковым, несмотря на первоначальные сложности, у голкипера сложились неплохо. И хотя основным ни на одном крупном турнире он так и не стал, все виды медалей чемпионатов мира: бронзовую, серебряную и золотую — Кошечкин выиграл именно под руководством Вячеслава Аркадьевича.

С приходом Зинэтулы Билялетдинова — может, из-за неудачно сложившихся в еще «Ак Барсе» отношений, а, может, и по другим причинам — фамилия Кошечкина поначалу исчезла даже из расширенного списка кандидатов на участие даже в условных Кубках «Карьяла». Однако совсем не замечать лучшего игрока «Северстали», автора железной серии «Замены Кошечкину у нас нет» из 49 игр подряд и просто лучшего голкипера сезона в КХЛ было невозможно, так что на этапах Евротура он понемногу все же стал появляться.

Но на большие турниры за эти три года Василий съездил всего один раз — в матче со сборной Франции 9 мая 2013-го, о котором лишний раз и вспоминать-то не хочется. Об Олимпиаде, где даже лидер «Металлурга» Сергей Мозякин «до ворот не доехал бы», и говорить нечего.

НОВАЯ СТРАНИЦА

Приход Олега Знарка, который еще в бытность главным тренером «Динамо» не раз восхищался игрой Кошечкина, казалось, мог открыть новую страницу во взаимоотношениях вратаря и сборной. Но эту страницу эту Василий начал с… отказа ехать на чемпионат мира, и она моментально стала походить на одну предыдущих.

Такое начало, вкупе с «неармейской» командой и наличием в армейских сразу двух талантливых молодых вратарей, в лучшем случае оставляло Кошечкину роль третьего номера, а то и вовсе — еще одни, возможно, последние в его карьере Олимпийские игры, которые снова пройдут мимо.

Но звание самого ценного игрока Кубка Гагарина, потрясающая игра в КХЛ и пять сухих периодов на последнем Кубке Первого канала удивительным образом изменили логический расклад вещей.

ЛУЧШИЙ СЕЗОН

После того, как казанская неудача десять лет назад ушла в прошлое, почти каждую весну Кошечкину задают один и тот же вопрос: можно ли этот сезон назвать лучшим в карьере? А ответы — какие бы достижения и рекорды ему ни покорялись — чаще всего оказываются неоднозначными, мол: «вот если выиграем золото чемпионата мира, наверное, да».

В том году не выиграли. А в прошлом, несмотря на невероятную игру голкипера, магнитогорцы не выиграли Кубок Гагарина. Вот и сезон, кажется, назвать лучшим нельзя.