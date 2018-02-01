Олимпийские истории. Как Павел Буре в Нагано удивил весь мир

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9 февраля в Пхёнчхане стартует XXIII зимняя Олимпиада. Главным на ней, как и обычно, станет мужской хоккейный турнир. В преддверии Игр «Чемпионат» запускает рубрику «Олимпийские истории», в которой мы будем рассказывать о самых ярких моментах истории отечественного олимпийского хоккея. Начнём с памятной Олимпиады 1998 года в Нагано, где сборная России стала второй. Именно в Нагано прославленный российский нападающий Павел Буре совершил хоккейный подвиг, забросив пять шайб сборной Финляндии в полуфинале.

С чего всё начиналось

А начиналось с настоящего прорыва и хоккейной революции. Этот турнир стал первым за всю историю Олимпиад, на который получили возможность приехать все сильнейшие игроки североамериканских и европейских сборных ввиду того, что НХЛ сделала паузу в регулярном чемпионате. Сейчас о таком можно только мечтать.

Россияне, ведомые тренерским штабом во главе с Владимиром Юрзиновым, оказались в группе C. Российские хоккеисты легко справились с Казахстаном (9:2), а затем переиграли финнов (4:3) и чехов (2:1). С последними соперниками пришлось сойтись и в решающих баталиях. И одним из их главных героев стал Павел Буре.

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Полуфинал с Суоми

Итак, уверенно заняв в группе первое место, команда Юрзинова-старшего вышла в четвертьфинал и попала на белорусов. Победа со счётом 4:1 никого не удивила. Далее нашу сборную ждали финны. Дважды играть с одним и тем же соперником на одном турнире всегда непросто. А когда уровень ответственности зашкаливает, напряжение достигает своего максимума.

Главный, как станет ясно позднее, герой противостояния вышел в тройке с Алексеем Жамновым и Валерием Каменским. Ударное первое звено россиян, когда у него шла игра, буквально разрывало соперника. В карьере Павла Буре не так много моментов, связанных со сборной России, но 20 февраля 1998 года форвард запомнил на всю жизнь.

События в матче развивались стремительно. Первый период остался за россиянами — 2:0. Дубль оформил Павел Буре, отличившийся сначала с передачи Жамнова в большинстве, а затем после паса Дмитрия Миронова. Вторую двадцатиминутку Россия снова начала активно, забросила третью шайбу усилиями всё того же Буре, оформившего хет-трик.

— Я помню каждый из тех голов, — скажет позднее триумфатор. — Это была очень интересная игра. Мы вели 3:0, потом финны нас догнали, и стало 3:3. До последнего момента не было ясно, кто победит.

Действительно, российская команда позволила себе дать слабину, посчитав, что игра уже сделана. Но на Олимпиадах, как правило, такие ошибки не прощают. И Финляндия едва не сотворила сенсацию. Хоккеисты Ханну Аравирты забросили одну шайбу, вторую, третью… 3:3 на табло — и полное непонимание того, что происходит. Хорошо, что россияне довольно быстро вышли из состояния шока, успев до второго перерыва снова реализовать большинство усилиями Жамнова и выйти вперёд — 4:3.

Судьба схватки решалась в третьей двадцатиминутке. После того как Койву с передачи Селянне вновь восстановил статус-кво, некоторые болельщики схватились за сердце. Но Андрей Коваленко снова вывел Россию вперёд — 5:4, а затем все увидели умопомрачительное соло в исполнении Русской Ракеты. Реактивный нападающий убежал от финских защитников со своей половины площадки и эффектно переиграл голкипера в ближнем бою. Пятую шайбу Буре забрасывал уже в пустые ворота, когда соперник пошёл ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Пять голов в одной встрече! С этим достижением Павел попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Ещё одно важное качество Павла, о котором нельзя не упомянуть, это его порядочность и положительное влияние на коллектив. Буре вёл себя так, как и положено настоящему капитану. «У меня тут не один брат Валерий, а 22» — знаменитая фраза, сказанная на пресс-конференции, разлетелась по всем мировым СМИ.

В финале, увы, Россия проиграла чехам (0:1). Феноменальный матч выдал голкипер Доминик Гашек. Буре же в итоге с девятью голами был признан лучшим нападающим всего турнира.

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