Олимпийские истории. Как Павел Буре в Нагано удивил весь мир
В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
9 февраля в Пхёнчхане стартует XXIII зимняя Олимпиада. Главным на ней, как и обычно, станет мужской хоккейный турнир. В преддверии Игр «Чемпионат» запускает рубрику «Олимпийские истории», в которой мы будем рассказывать о самых ярких моментах истории отечественного олимпийского хоккея. Начнём с памятной Олимпиады 1998 года в Нагано, где сборная России стала второй. Именно в Нагано прославленный российский нападающий Павел Буре совершил хоккейный подвиг, забросив пять шайб сборной Финляндии в полуфинале.
С чего всё начиналось
А начиналось с настоящего прорыва и хоккейной революции. Этот турнир стал первым за всю историю Олимпиад, на который получили возможность приехать все сильнейшие игроки североамериканских и европейских сборных ввиду того, что НХЛ сделала паузу в регулярном чемпионате. Сейчас о таком можно только мечтать.
Россияне, ведомые тренерским штабом во главе с Владимиром Юрзиновым, оказались в группе C. Российские хоккеисты легко справились с Казахстаном (9:2), а затем переиграли финнов (4:3) и чехов (2:1). С последними соперниками пришлось сойтись и в решающих баталиях. И одним из их главных героев стал Павел Буре.
Полуфинал с Суоми
Итак, уверенно заняв в группе первое место, команда
Главный, как станет ясно позднее, герой противостояния вышел в тройке с Алексеем Жамновым и Валерием Каменским. Ударное первое звено россиян, когда у него шла игра, буквально разрывало соперника. В карьере Павла Буре не так много моментов, связанных со сборной России, но 20 февраля 1998 года форвард запомнил на всю жизнь.
События в матче развивались стремительно. Первый период остался за россиянами — 2:0. Дубль оформил Павел Буре, отличившийся сначала с передачи Жамнова в большинстве, а затем после паса Дмитрия Миронова. Вторую двадцатиминутку Россия снова начала активно, забросила третью шайбу усилиями всё того же Буре, оформившего
— Я помню каждый из тех голов, — скажет позднее триумфатор. — Это была очень интересная игра. Мы вели 3:0, потом финны нас догнали, и стало 3:3. До последнего момента не было ясно, кто победит.
Действительно, российская команда позволила себе дать слабину, посчитав, что игра уже сделана. Но на Олимпиадах, как правило, такие ошибки не прощают. И Финляндия едва не сотворила сенсацию. Хоккеисты Ханну Аравирты забросили одну шайбу, вторую, третью… 3:3 на табло — и полное непонимание того, что происходит. Хорошо, что россияне довольно быстро вышли из состояния шока, успев до второго перерыва снова реализовать большинство усилиями Жамнова и выйти вперёд — 4:3.
Судьба схватки решалась в третьей двадцатиминутке. После того как Койву с передачи Селянне вновь восстановил
Ещё одно важное качество Павла, о котором нельзя не упомянуть, это его порядочность и положительное влияние на коллектив. Буре вёл себя так, как и положено настоящему капитану. «У меня тут не один брат Валерий, а 22» — знаменитая фраза, сказанная на
В финале, увы, Россия проиграла чехам (0:1). Феноменальный матч выдал голкипер Доминик Гашек. Буре же в итоге с девятью голами был признан лучшим нападающим всего турнира.
Прямая речь
— Павел Буре был капитаном команды. Я никогда не думал, что Паша может быть таким капитаном. Я его практически не знал. То, что у команды был такой настрой и отличный микроклимат, — это во многом и его заслуга как капитана команды. Для меня это было откровением. Его пять голов — это уникальный и феноменальный результат. Он забрасывал шайбы на любой вкус. Матч получился очень напряжённым. У финнов был мощный состав. Лехтинен, Койву, Селянне постоянно доставляли проблемы. Повторюсь, тяжелейший матч. Именно Буре решил судьбу той встречи, — поделился воспоминаниями главный тренер той команды Владимир Юрзинов.