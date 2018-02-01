Словения в Пхёнчхане-2018: без Копитара и с ностальгией по Сочи

Источник: РИА "Новости"

14 февраля в Пхёнчхане стартует олимпийский хоккейный турнир. Мы открываем цикл материалов, в которых будем знакомить вас с его участниками. Первая на очереди сборная Словении.

Нельзя сказать, что олимпийская история сборной Словении пестрит яркими красками. Если объединённая Югославия в 1968 году выигрывала группу Б хоккейного турнира, а на домашних Играх в Сараево заняла 11-е место, то непосредственно для Словении первая Олимпиада состоялась всего четыре года назад. Перед тем, как словенцы в квалификации оставили позади датчан и белорусов, в их истории было четыре неудачных отбора. И вот, пробившись на первые для себя Игры, Копитар и Ко удивили всех.

«Гулять, так гулять!», словно махнули рукой словенцы и пробились в четвертьфинал. От американцев и россиян они пропустили по пять шайб, хотя с подопечными Билялетдинова долго упирались, но для выхода из группы им хватило всего одной победы. Исторической стала игра со Словакией, в которой счёт 0:0 держался два с лишним периода. В квалификационном раунде окрылённые словенцы уверенно обыграли Австрию — 4:0, но будущие финалисты шведы остудили их пыл.

Чтобы попасть на вторую для себя Олимпиаду и снова в группу к России, словенцам пришлось пройти через матч-триллер с белорусами. В игре, в которой разыгрывалась путёвка в Корею, всё решилось в серии буллитов. Андрей Костицын свою попытку смазал, а вот Рок Тичар, оформивший дубль в основное время, попал и стал национальным героем.

Главный тренер. Кари Саволайнен

Мы говорим Словения — подразумеваем Копитар. Причём не только Анже, но и Матьяж. На протяжении пяти лет отец звезды НХЛ был наставником словенской сборной. С ним связано и главное достижение в истории местного хоккея. Однако в 2015 году после очередного вылета из элитного дивизиона чемпионата мира Копитар-старший подал в отставку. Оставив за главного своего помощника Ника Зупанчича, он возобновил клубную карьеру, но не продержался в швейцарском «Ред Айсе» и сезона. Зупанчич вернул Словению в элиту и вывел на Олимпиаду, но перед Играми вновь занял должность помощника. Главнокомандующим стал финн Кари Саволайнен. Последние годы он работал на административной должности в сборной Финляндии, но и для словенского хоккея 62-летний специалист — не чужой человек. С 2004 по 2005 год он уже возглавлял сборную Словении, и тогда она в последний раз в своей истории сумела удержаться в топ-дивизионе больше, чем на год.

Кто не приехал из НХЛ. Одинокий Копитар

Состав сборной Словении меньше всего пострадал от решения НХЛ не отпускать своих игроков в Корею. За океаном в этом сезоне выходило на лёд ровно десять словенцев, но в подавляющем большинстве это совсем ещё молодые люди из юниорских лиг. Трудно представить, что Словении в Пхёнчхане помог бы игрок 2000 года рождения. Тем более, что только проспект «Питтсбурга» Ян Дрозг выступает в лиге Квебека, тогда как другие обитают в канадских и американских подвалах. Вот и получается, что в Пхёнчхане словенцы недосчитались одного лишь Анже Копитара. Впрочем, когда речь идёт об обладателе «Селке Трофи» и одном из сильнейших центральных нападающих современной НХЛ, эпитет «лишь» не очень-то уместен. Копитар даже в сборной Европы на Кубке мира был капитаном, а в скромной сборной Словении и вовсе стоит особняком. Однако если вспомнить прошлые Игры, то в Сочи он не был даже лучшим бомбардиром своей команды.

Звезда. Роберт Саболич

В отсутствие «сами знаете кого» на статус главной звезды сборной Словении претендуют выходцы из КХЛ. Лучший среди равных — Роберт Саболич. В этом сезоне он набрал очков больше, чем все вместе взятые словенцы, выступающие в нашей лиге. Пока другие залечивали травмы и от безысходности меняли команды, он стабильно штамповал очки. Правда, Саболича в этом сезоне тоже постиг переезд. С той лишь разницей, что для него смена Владивостока на Нижний Новгород — повышение. 29-летний снайпер, становившийся чемпионом Германии и доходивший со «Спартой» до финала чешской Экстралиги, в КХЛ прославился как напарник Владимира Ткачёва. Это ему всходящая российская звезда полтора сезона подносила снаряды, сделав из словенца лучшего бомбардира «Адмирала». Саболич — не самый разносторонний игрок, но чумовой бросок позволяет называть Роберта «словенским Овечкиным».

Состав. Пять отличий от Сочи-2014

Саболич — лучший, но не единственный словенец из КХЛ. Центром первого звена наверняка будет Рок Тичар. Форвард с музыкальным именем весь сезон не находил себе места, пока не перешёл в «Сибирь», где обрёл второе дыхание. Смена обстановки помогла и Жиге Егличу с Яном Муршаком. Последнего подкосила тяжёлая травма, полученная ещё летом на предсезонке с «Торпедо», но сейчас, как ни в чём не бывало, он зажигает за шведскую «Фрёлунду». Этот квартет — основная ударная сила словенской команды в атаке.

В обороне у словенцев куда меньше громких имён. В «Сарыарке» в своё время играли Ковачевич и Павлин. Теперь оба пылят во второй чешской лиге. Надо понимать, какой это уровень. В элитных европейских лигах играют единицы. На этом фон лидером обороны выглядит Блаж Грегорц из чешского «Маунтфилд». Но основная надежда словенцев, конечно, не на него, а на Гашпера Крошеля — основного вратаря, известного по игре за «Медвешчак». Без его подвигов подопечные Саволайнена обречены.