МОК, хоть извинись перед девушками! Оправданные хоккеистки не выступят на ОИ
Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял все обвинения в применении допинга с пяти россиянок. Еще троим наказание существенно сократили.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял все обвинения в применении допинга с пяти россиянок. Еще троим наказание существенно сократили.
Итак, накануне Олимпийских игр мы получили очень важное и приятное известие. Международный спортивный арбитраж (КАС) рассмотрел дисквалификации, наложенные МОК на наших спортсменок и признал их незаконными.
Пять наших девушек оправданы вчистую — к Екатерине Лебедевой, Татьяне Буриной, Анне Щукиной, Екатерине Смоленцевой и Екатерине Пашкевич вообще нет никаких претензий по применению запрещенных препаратов.
С еще троих россиянок — Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок — обвинения полностью не сняты. Однако и в их нарушениях КАС не нашел серьезной вины. Вместо пожизненной дисквалификации наши девушки пропустят только один турнир — Олимпиаду в Корее. Во всех последующих соревнованиях им участвовать не воспрещается.
Напомню, как развивались тревожные для россиянок события. Гром грянул 12 декабря, когда МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать Скибу, Шибанову, Дюбанюк, Лебедеву, Смоленцеву и Пашкевич, основываясь на выводах печально известной комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой
Еще две наших девушки — Щукина и Бурина были дисквалифицированы чуть позже — 20 декабря на основании «подозрений». Однако этого хватило, чтобы аннулировать результаты нашей сборной на ОИ-2014, которые, впрочем, были не блестящими — наши вылетели в четвертьфинале.
ФХР еще тогда сразу заявила, считает выводы комиссии в отношении отстраненных хоккеисток безосновательными. И вот сейчас КАС официально подтвердил, что это действительно так.
Что же получается?
Выходит, что МОК намеренно оболгал наших хоккеисток, в месте с ними и еще целый ряд российских спортсменов в зимних видах спорта. Но для чего Международный олимпийский комитет пошел на столь явный подлог, который оказалось так легко проверить и опровергнуть?
Цели было три. Первая — перераспределение медалей, завоеванных на ОИ-2014. Вторая — отстранение России от официального участия в ОИ-2018. Третья — ослабление россиян, допущенных на Игры в индивидуальном порядке, во многих видах спорта.
Во всем этом МОК преуспел. Тут, как в анекдоте — вилки нашлись, но осадок остался. И «в гости» россиян уже не пригласили.
Что дает нашим хоккеисткам официальное оправдание КАС?
Если смотреть с точки зрения ОИ-2018, то уже ничего. Только доброе имя. ФХР уже сообщила, что изменения в нашу женскую олимпийскую команду вноситься не буду. Девушки сейчас на сборах в Хабаровске, 4 февраля вылетают в Корею. 6-го у них матч со шведками, а 11-го — первая игра на Олимпиаде.
Но, как минимум, извиниться перед ними МОК просто обязан. Даже при условии того, что простить все его нынешние подлости уже невозможно.
Дмитрий Пономаренко