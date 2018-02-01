МОК, хоть извинись перед девушками! Оправданные хоккеистки не выступят на ОИ

Источник: Советский спорт

Итак, накануне Олимпийских игр мы получили очень важное и приятное известие. Международный спортивный арбитраж (КАС) рассмотрел дисквалификации, наложенные МОК на наших спортсменок и признал их незаконными.

Пять наших девушек оправданы вчистую — к Екатерине Лебедевой, Татьяне Буриной, Анне Щукиной, Екатерине Смоленцевой и Екатерине Пашкевич вообще нет никаких претензий по применению запрещенных препаратов.

С еще троих россиянок — Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок — обвинения полностью не сняты. Однако и в их нарушениях КАС не нашел серьезной вины. Вместо пожизненной дисквалификации наши девушки пропустят только один турнир — Олимпиаду в Корее. Во всех последующих соревнованиях им участвовать не воспрещается.

Напомню, как развивались тревожные для россиянок события. Гром грянул 12 декабря, когда МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать Скибу, Шибанову, Дюбанюк, Лебедеву, Смоленцеву и Пашкевич, основываясь на выводах печально известной комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов в Сочи.

Еще две наших девушки — Щукина и Бурина были дисквалифицированы чуть позже — 20 декабря на основании «подозрений». Однако этого хватило, чтобы аннулировать результаты нашей сборной на ОИ-2014, которые, впрочем, были не блестящими — наши вылетели в четвертьфинале.

ФХР еще тогда сразу заявила, считает выводы комиссии в отношении отстраненных хоккеисток безосновательными. И вот сейчас КАС официально подтвердил, что это действительно так.

Что же получается?

Выходит, что МОК намеренно оболгал наших хоккеисток, в месте с ними и еще целый ряд российских спортсменов в зимних видах спорта. Но для чего Международный олимпийский комитет пошел на столь явный подлог, который оказалось так легко проверить и опровергнуть?

Цели было три. Первая — перераспределение медалей, завоеванных на ОИ-2014. Вторая — отстранение России от официального участия в ОИ-2018. Третья — ослабление россиян, допущенных на Игры в индивидуальном порядке, во многих видах спорта.

Во всем этом МОК преуспел. Тут, как в анекдоте — вилки нашлись, но осадок остался. И «в гости» россиян уже не пригласили.

Что дает нашим хоккеисткам официальное оправдание КАС?

Если смотреть с точки зрения ОИ-2018, то уже ничего. Только доброе имя. ФХР уже сообщила, что изменения в нашу женскую олимпийскую команду вноситься не буду. Девушки сейчас на сборах в Хабаровске, 4 февраля вылетают в Корею. 6-го у них матч со шведками, а 11-го — первая игра на Олимпиаде.

Но, как минимум, извиниться перед ними МОК просто обязан. Даже при условии того, что простить все его нынешние подлости уже невозможно.

P. S. Напомню, что от участие в ОИ-2018 были также отстранены пять игроков мужской хоккейной сборной. Однако в их отношении МОК никаких обвинений и тем более дисквалификаций изначально не выдвигал. Поэтому тут и оправдываться через суд, как бы и не в чем. Их не пустили в Корею «на всякий случай».