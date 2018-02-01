Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.02
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.02
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.02
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
СМИ: Порошенко оконфузился с некрологом "1 космонавту Украины"
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
15:58 (мск), источник: Советский спорт

МОК, хоть извинись перед девушками! Оправданные хоккеистки не выступят на ОИ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял все обвинения в применении допинга с пяти россиянок. Еще троим наказание существенно сократили.

Источник: Советский спорт

Итак, накануне Олимпийских игр мы получили очень важное и приятное известие. Международный спортивный арбитраж (КАС) рассмотрел дисквалификации, наложенные МОК на наших спортсменок и признал их незаконными.

Пять наших девушек оправданы вчистую — к Екатерине Лебедевой, Татьяне Буриной, Анне Щукиной, Екатерине Смоленцевой и Екатерине Пашкевич вообще нет никаких претензий по применению запрещенных препаратов.

С еще троих россиянок — Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок — обвинения полностью не сняты. Однако и в их нарушениях КАС не нашел серьезной вины. Вместо пожизненной дисквалификации наши девушки пропустят только один турнир — Олимпиаду в Корее. Во всех последующих соревнованиях им участвовать не воспрещается.

Напомню, как развивались тревожные для россиянок события. Гром грянул 12 декабря, когда МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать Скибу, Шибанову, Дюбанюк, Лебедеву, Смоленцеву и Пашкевич, основываясь на выводах печально известной комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов в Сочи.

Еще две наших девушки — Щукина и Бурина были дисквалифицированы чуть позже — 20 декабря на основании «подозрений». Однако этого хватило, чтобы аннулировать результаты нашей сборной на ОИ-2014, которые, впрочем, были не блестящими — наши вылетели в четвертьфинале.

ФХР еще тогда сразу заявила, считает выводы комиссии в отношении отстраненных хоккеисток безосновательными. И вот сейчас КАС официально подтвердил, что это действительно так.

Что же получается?

Выходит, что МОК намеренно оболгал наших хоккеисток, в месте с ними и еще целый ряд российских спортсменов в зимних видах спорта. Но для чего Международный олимпийский комитет пошел на столь явный подлог, который оказалось так легко проверить и опровергнуть?

Цели было три. Первая — перераспределение медалей, завоеванных на ОИ-2014. Вторая — отстранение России от официального участия в ОИ-2018. Третья — ослабление россиян, допущенных на Игры в индивидуальном порядке, во многих видах спорта.

Во всем этом МОК преуспел. Тут, как в анекдоте — вилки нашлись, но осадок остался. И «в гости» россиян уже не пригласили.

Что дает нашим хоккеисткам официальное оправдание КАС?

Если смотреть с точки зрения ОИ-2018, то уже ничего. Только доброе имя. ФХР уже сообщила, что изменения в нашу женскую олимпийскую команду вноситься не буду. Девушки сейчас на сборах в Хабаровске, 4 февраля вылетают в Корею. 6-го у них матч со шведками, а 11-го — первая игра на Олимпиаде.

Но, как минимум, извиниться перед ними МОК просто обязан. Даже при условии того, что простить все его нынешние подлости уже невозможно.

P. S. Напомню, что от участие в ОИ-2018 были также отстранены пять игроков мужской хоккейной сборной. Однако в их отношении МОК никаких обвинений и тем более дисквалификаций изначально не выдвигал. Поэтому тут и оправдываться через суд, как бы и не в чем. Их не пустили в Корею «на всякий случай».

Дмитрий Пономаренко

 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев
«Мы не сможем отстоять титул». Конте — после разгрома
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Лебедев стал «чемпионом в отпуске», Дортикос — чемпион WBA
Новости
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь