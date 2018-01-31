Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Продукты, которых теперь можно не бояться
Какие признаки выдают хорошую школу?
Жертвы красоты: что происходит с девушками после пластики
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
1.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Пэрис Хилтон стала «клоном» Ким Кардашьян
Дина Немцова примерила нежный образ
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
8«Россия должна это ценить»
18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Россию раззадорили перед Олимпиадой

Главный тренер сборной — о первом матче перед Играми.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной России — о первом контрольном матче перед Олимпиадой.

Игорь ЕРОНКО
из Парка легенд.

— У нас идет подготовительный период. — отметил Знарок. — За два дня мы проделали уже много работы. Поэтому где-то не хватало свежести, как мы и предполагали. Выиграли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Но тренеру и не должно все нравится. Естественно, мы пробуем разные варианты, готовясь к Олимпиаде.

— Мозякин в матче с Белоруссией был своего рода блуждающим форвардом, выходя во всех тройках поочередно. Но больше всего был заметен с Шипачевым и Капризовым.

— Мы ждем от Мозякина большинства. Наигрываем две спецбригады. И чтобы Сергей не был холодным, мы вот так переговорили, что попробуем его как 13-го. Еще, конечно, ничего не решили, но попробовали его как блуждающего, чтобы он был готов к большинству.

— Реализовали всего одну попытку большинства.

— Это не показатель. Мы впервые отрабатывали большинство на утренней тренировке перед матчем. Конечно, хочется, чтобы было лучше. Потому что это основное, что будет влиять на результат.

— Капризов оба раза забил в отсутствие Гусева, причем в третьем периоде на его месте часто выходил Мозякин.

— Мозякин в «кругаля» выходил. Там просто так получилось.

— Широков и дальше будет использоваться на дальнем пятаке в большинстве?

— Пока наигрываем его вот так.

— Действительно ли Кошечкин первый номер в преддверии Олимпиады?

— Он хорошо готовится. И играет неплохо. Мы смотрели его последние матчи — у него хорошее движение.

— Не всем понятно, кто первый номер, потому что еще недавно им был Сорокин.

— Мне-то понятно, но вам не скажу.

— Кто сыграет со «Спартаком» в воротах?

— Сорокин.

— А кто-то из полевых, кто не попал в заявку, сыграет?

— Сыграют все. У нас сейчас еще вторая команда будет играть — мы туда отправим одно звено. Будем просматривать.

— Как вам Яковлев, заменивший Хафизуллина?

— Нормально. На ноль же сыграли.

— Не были ли белорусы слишком слабым для вас соперником?

— Нет. Приличная хорошая команда. Движение у них было хорошее. Думаю, что они не бегали, как мы. У белорусов всегда была хорошая команда. Это такой соперник, который упирается. Всегда с ними сложно.

— Как настроена команда перед Олимпиадой?

— Команда настроена. Конечно, когда объявили, что не поедут пять человек (Плотников, Белов, Ничушкин, Науменков и Береглазов), ребята расстроились. Мы объявили об этом после последней игры. На самом деле у ребят даже слезы были за тех, кто не поедет.

— То есть будете раззадорены.

— Да нас давно уже раззадорили.

— Каков шанс, что Хафизуллин сыграет со «Спартаком»?

— Пока нет. Пока лечится, пока ждем.

— До какого числа можно сделать изменения в составе?

— До 14 февраля.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Дмитрий Губерниев: "Ответ Путина на мой вопрос был мощным!"
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
«Спартак» подписал контракт с капитаном «Андерлехта»
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
«Дело Вернблума» рассмотрят вновь. Грозит ли ему дисквалификация
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Знаменитости, которые не моют голову каждый день Вопрос о том, стоит ли мыть волосы каждый день (если они так быстро пачкаются), вечен
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь