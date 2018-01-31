Олег Знарок: Россию раззадорили перед Олимпиадой
Главный тренер сборной — о первом матче перед Играми.
Главный тренер сборной — о первом матче перед Играми.
Главный тренер сборной России — о первом контрольном матче перед Олимпиадой.
Игорь ЕРОНКО
из Парка легенд.
— У нас идет подготовительный период. — отметил Знарок. — За два дня мы проделали уже много работы. Поэтому
— Мозякин в матче с Белоруссией был своего рода блуждающим форвардом, выходя во всех тройках поочередно. Но больше всего был заметен с Шипачевым и Капризовым.
— Мы ждем от Мозякина большинства. Наигрываем две спецбригады. И чтобы Сергей не был холодным, мы вот так переговорили, что попробуем его как 13-го. Еще, конечно, ничего не решили, но попробовали его как блуждающего, чтобы он был готов к большинству.
— Реализовали всего одну попытку большинства.
— Это не показатель. Мы впервые отрабатывали большинство на утренней тренировке перед матчем. Конечно, хочется, чтобы было лучше. Потому что это основное, что будет влиять на результат.
— Капризов оба раза забил в отсутствие Гусева, причем в третьем периоде на его месте часто выходил Мозякин.
— Мозякин в «кругаля» выходил. Там просто так получилось.
— Широков и дальше будет использоваться на дальнем пятаке в большинстве?
— Пока наигрываем его вот так.
— Действительно ли Кошечкин первый номер в преддверии Олимпиады?
— Он хорошо готовится. И играет неплохо. Мы смотрели его последние матчи — у него хорошее движение.
— Не всем понятно, кто первый номер, потому что еще недавно им был Сорокин.
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— Кто сыграет со «Спартаком» в воротах?
— Сорокин.
— А
— Сыграют все. У нас сейчас еще вторая команда будет играть — мы туда отправим одно звено. Будем просматривать.
— Как вам Яковлев, заменивший Хафизуллина?
— Нормально. На ноль же сыграли.
— Не были ли белорусы слишком слабым для вас соперником?
— Нет. Приличная хорошая команда. Движение у них было хорошее. Думаю, что они не бегали, как мы. У белорусов всегда была хорошая команда. Это такой соперник, который упирается. Всегда с ними сложно.
— Как настроена команда перед Олимпиадой?
— Команда настроена. Конечно, когда объявили, что не поедут пять человек (Плотников, Белов, Ничушкин, Науменков и Береглазов), ребята расстроились. Мы объявили об этом после последней игры. На самом деле у ребят даже слезы были за тех, кто не поедет.
— То есть будете раззадорены.
— Да нас давно уже раззадорили.
— Каков шанс, что Хафизуллин сыграет со «Спартаком»?
— Пока нет. Пока лечится, пока ждем.
— До какого числа можно сделать изменения в составе?
— До 14 февраля.