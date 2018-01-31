Олег Знарок: Россию раззадорили перед Олимпиадой

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной России — о первом контрольном матче перед Олимпиадой.

Игорь ЕРОНКО

из Парка легенд.

— У нас идет подготовительный период. — отметил Знарок. — За два дня мы проделали уже много работы. Поэтому где-то не хватало свежести, как мы и предполагали. Выиграли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Но тренеру и не должно все нравится. Естественно, мы пробуем разные варианты, готовясь к Олимпиаде.

— Мозякин в матче с Белоруссией был своего рода блуждающим форвардом, выходя во всех тройках поочередно. Но больше всего был заметен с Шипачевым и Капризовым.

— Мы ждем от Мозякина большинства. Наигрываем две спецбригады. И чтобы Сергей не был холодным, мы вот так переговорили, что попробуем его как 13-го. Еще, конечно, ничего не решили, но попробовали его как блуждающего, чтобы он был готов к большинству.

— Реализовали всего одну попытку большинства.

— Это не показатель. Мы впервые отрабатывали большинство на утренней тренировке перед матчем. Конечно, хочется, чтобы было лучше. Потому что это основное, что будет влиять на результат.

— Капризов оба раза забил в отсутствие Гусева, причем в третьем периоде на его месте часто выходил Мозякин.

— Мозякин в «кругаля» выходил. Там просто так получилось.

— Широков и дальше будет использоваться на дальнем пятаке в большинстве?

— Пока наигрываем его вот так.

— Действительно ли Кошечкин первый номер в преддверии Олимпиады?

— Он хорошо готовится. И играет неплохо. Мы смотрели его последние матчи — у него хорошее движение.

— Не всем понятно, кто первый номер, потому что еще недавно им был Сорокин.

— Мне-то понятно, но вам не скажу.

— Кто сыграет со «Спартаком» в воротах?

— Сорокин.

— А кто-то из полевых, кто не попал в заявку, сыграет?

— Сыграют все. У нас сейчас еще вторая команда будет играть — мы туда отправим одно звено. Будем просматривать.

— Как вам Яковлев, заменивший Хафизуллина?

— Нормально. На ноль же сыграли.

— Не были ли белорусы слишком слабым для вас соперником?

— Нет. Приличная хорошая команда. Движение у них было хорошее. Думаю, что они не бегали, как мы. У белорусов всегда была хорошая команда. Это такой соперник, который упирается. Всегда с ними сложно.

— Как настроена команда перед Олимпиадой?

— Команда настроена. Конечно, когда объявили, что не поедут пять человек (Плотников, Белов, Ничушкин, Науменков и Береглазов), ребята расстроились. Мы объявили об этом после последней игры. На самом деле у ребят даже слезы были за тех, кто не поедет.

— То есть будете раззадорены.

— Да нас давно уже раззадорили.

— Каков шанс, что Хафизуллин сыграет со «Спартаком»?

— Пока нет. Пока лечится, пока ждем.

— До какого числа можно сделать изменения в составе?