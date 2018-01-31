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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об олимпийском хоккейном турнире

Включая различные интересные и необычные факты.

Источник: РИА "Новости"

Что за турнир?

6 июля 2011 года Международный олимпийский комитет на своей 123-й сессии в Дурбане (ЮАР) объявил Пхёнчхан столицей XXIII зимней Олимпиады. 15 зимних спортивных дисциплин из 7 зимних видов спорта входят в программу Олимпийских игр. Церемония открытия запланирована на 9 февраля, а 25 февраля — последний день соревнований.

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Главным на зимних Играх принято считать мужской хоккейный турнир. Он пройдёт с 14 по 25 февраля. На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи россияне под руководством Зинэтулы Билялетдинова вылетели в четвертьфинале, проиграв финнам. В последний раз отечественные спортсмены завоёвывали олимпийское золото в 1992 году в Альбервиле, когда успеха добилась объединённая команда.

Расписание матчей группового этапа

Указанное время — московское.

Группа A

15 февраля
15:10. Чехия — Южная Корея (Каннын)
15:10. Швейцария — Канада (Квандон)

17 февраля
06:10. Канада — Чехия (Каннын)
10:40. Южная Корея — Швейцария (Каннын)

18 февраля
10:40. Чехия — Швейцария (Каннын)
15:10. Канада — Южная Корея (Каннын)
Группа B

14 февраля
15:10. Словакия — Россия (Каннын)
15:10. США — Словения (Квандон)

16 февраля
06:10. США — Словакия (Каннын)
10:40. Россия — Словения (Каннын)

17 февраля
15:10. Россия — США (Каннын)
15:10. Словения — Словакия (Квандон)
Группа C

15 февраля
06:10. Финляндия — Германия (Каннын)
10:40. Норвегия — Швеция (Каннын)

16 февраля
15:10. Финляндия — Норвегия (Каннын)
15:10. Швеция — Германия (Квандон)

18 февраля
06:10. Германия — Норвегия (Каннын)
15:10. Швеция — Финляндия (Квандон).

Состав групп

20 февраля — квалификация, 21 февраля — четвертьфиналы, 23 февраля — полуфиналы, 24 февраля — матч за третье место, 25 февраля — финал.

Где смотреть?

На данный момент нет официальной информации по поводу того, где будут транслироваться матчи с участием российской команды.

Напрашиваются два варианта: Первый канал и «Матч ТВ». В любом случае болельщиков не оставят без просмотра хоккея. Вопрос лишь в том, какую кнопку придётся нажать на пульте от телевизора.

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Кто сыграет?

На турнире сыграют восемь лучших команд согласно рейтингу ИИХФ: Швеция, Россия (олимпийские атлеты из России), Канада, Финляндия, США, Чехия, Швейцария, Словакия. Команда страны-организатора зимней Олимпиады-2018 — Южная Корея. Три команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации: Германия, Норвегия, Словения. Итого за чемпионство поборются 12 команд.

Сборная России (главный тренер Олег Знарок)

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков.

В ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — это защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, а также нападающий Владимир Ткачёв.

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Где сыграют?

Матчи турнира пройдут в хоккейном центре Каннын и на спортивной арене университета Квандон. Хоккейный центр рассчитан на 10 000 человек, он станет основным стадионом во время Олимпиады. По архитектуре он напоминает большой сугроб. Корейцы пока не решили, что с ним делать после Олимпиады. Возможно, придётся разрушить, если рентабельность станет низкой. Ориентировочная стоимость строительства ледового дворца — $ 73 млн.

Спортивная арена в Квандоне вмещает порядка 6000 человек. Это второй по значимости хоккейный стадион Олимпиады-2018 в Корее. После окончания турнира он будет использоваться как обычный спортивный зал.

Интересные факты

Впервые с 1994 года турнир пройдёт без участия игроков НХЛ. Национальная лига отказалась отпускать игровое в Корею и прерывать регулярный чемпионат.

«Ничего личного, только бизнес», — намекнули в Северной Америке.

Сборную России обязали называться олимпийскими атлетами из России, запретили флаг, гимн и герб. Команда Олега Знарка, как и вся остальная допущенная делегация, отправится в Южную Корею в нейтральном статусе. Решение принято специальной комиссией МОК в связи с разгоревшимся допинговым скандалом вокруг российских атлетов и чиновников.

Интересна и сама система олимпийского розыгрыша. Победители всех трёх групп, а также лучшая команда из занявших вторые места напрямую попадают в четвертьфинал, а оставшиеся восемь коллективов будут проходить через квалификацию, которая приравнивается к 1/8 финала. То есть чисто теоретически можно проиграть все матчи в группе, занять последнее место, а потом через квалификацию выиграть Олимпиаду.

Самыми дорогими являются билеты на финал мужского хоккейного турнира — минимум 30 тыс. рублей.

Павел Панышев

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