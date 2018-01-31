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16:14 (мск), источник: ТАСС

Дацюк подарил Путину свитер сборной России по хоккею под 11-м номером

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк назвал президента России Владимира Путина капитаном страны и вручил ему от российских олимпийцев свитер российской команды под 11-м номером.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Владимирович, как капитан сборной, от имени всех присутствующих хотим поблагодарить Вас за развитие российского хоккея, за поддержку нашей олимпийской сборной, за развитие спорта в целом в России. Если использовать терминологию спортивную, то Вы капитан нашей страны — России и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — сказал Дацюк в ходе встречи спортсменов — участников XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане с президентом РФ.

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Глава государства призвал спортсменов сосредоточиться на результате и победе на Олимпийских играх и подчеркнул, что те события, которые сейчас происходят вокруг спорта, вокруг российских спортсменов, не должны отвлекать.

«Вы это умеете делать, у нас много спортсменов едет сейчас опытных, но очень много и молодых. Все вы люди, которые привыкли и умеют бороться, нужно собраться», — отреагировал Путин на речь Дацюка.

Российский лидер отметил, что говоря о тех российских спортсменах, которых не пустили на Олимпийские игры, надо руководствоваться фразой из советской песни: «за себя и за того парня». «Всегда об этом помните и у вас все получится. Всего доброго», — заключил Путин.

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