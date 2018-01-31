Дацюк подарил Путину свитер сборной России по хоккею под 11-м номером

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Владимирович, как капитан сборной, от имени всех присутствующих хотим поблагодарить Вас за развитие российского хоккея, за поддержку нашей олимпийской сборной, за развитие спорта в целом в России. Если использовать терминологию спортивную, то Вы капитан нашей страны — России и мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой «Россия в моем сердце», — сказал Дацюк в ходе встречи спортсменов — участников XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане с президентом РФ.

Читайте также Дацюк: Олимпийская хоккейная медаль не потеряет ценность без игроков НХЛ

Глава государства призвал спортсменов сосредоточиться на результате и победе на Олимпийских играх и подчеркнул, что те события, которые сейчас происходят вокруг спорта, вокруг российских спортсменов, не должны отвлекать.

«Вы это умеете делать, у нас много спортсменов едет сейчас опытных, но очень много и молодых. Все вы люди, которые привыкли и умеют бороться, нужно собраться», — отреагировал Путин на речь Дацюка.