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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук: Закрываться от Олимпиады и обижаться было бы неправильно

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Закрываться от Олимпиады в Пхенчхане неправильно в сложившихся условиях, необходимо доказывать чистоту спортсменов и стремиться вернуть сборной России флаг и гимн к следующей Олимпиаде, заявил чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, член сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

Источник: РИА "Новости"

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков ранее сообщил, что в заявку российской команды на Олимпиаду включены 169 человек, причем ведущие атлеты в этот список не вошли. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил, что «чистые» российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане только под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).

«Конечно, это неприятно (отсутствие на форме российского флага). Но что делать. Ну, давайте закроемся, обидимся. Но это тоже неправильно. Наоборот, надо доказывать, что мы чистые, что мы такие же, как все, чтобы нам вернули этот флаг и гимн на следующей Олимпиаде», — сказал Ковальчук журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами.

Недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры он назвал «беспределом». Говоря о российской хоккейной сборной, он заметил: «В сборной хорошая атмосфера, у нас нет деления на молодых и ветеранов».

«У нас неплохая сборная, но, конечно, очень жаль, что не пригласили того же Антона Шипулина (биатлонист) или Виктора Ана (шорт-трекист) или Устюгова (лыжник), которые были явными лидерами сезона в своих сборных. Это, конечно, полная несправедливость», — сказал Ковальчук.

Он признался, что у него присутствует спортивная злость из-за отстранения российских олимпийцев. При этом он добавил, что олимпийцы чувствуют и поддержку со стороны болельщиков. «На самом деле присылают и в Новогорск, и лично, и через соцсети много пожеланий, поздравлений и просьб. Мы это чувствуем, и нам это очень помогает», — сказал Ковальчук.

По его словам, внимание и поддержка со стороны президента России перед Олимпиадой очень важна для спортсменов. «Он спортсмен, тем более, мы знаем, что он играет в хоккей и прекрасно понимает, что его внимание и поддержка (важна) именно перед Олимпийскими играми, поэтому мы это ценим. Дай бог, еще раз приедем сюда в начале марта», — сказал спортсмен.

Он с сожалением заметил, что выступление российских олимпийцев под нейтральным флагом не зависит от спортсменов. «Будем выходить и играть, что делать. Это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать, я считаю, что это правильное решение, нас поддерживает вся страна. Все прекрасно знают, откуда мы родом, где мы выросли. Поэтому то, что у нас на груди, это не совсем важно, главное, что у нас в сердце», — сказал Ковальчук.

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