Ковальчук: Закрываться от Олимпиады и обижаться было бы неправильно

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«Конечно, это неприятно (отсутствие на форме российского флага). Но что делать. Ну, давайте закроемся, обидимся. Но это тоже неправильно. Наоборот, надо доказывать, что мы чистые, что мы такие же, как все, чтобы нам вернули этот флаг и гимн на следующей Олимпиаде», — сказал Ковальчук журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами.
Недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры он назвал «беспределом». Говоря о российской хоккейной сборной, он заметил: «В сборной хорошая атмосфера, у нас нет деления на молодых и ветеранов».
«У нас неплохая сборная, но, конечно, очень жаль, что не пригласили того же Антона Шипулина (биатлонист) или Виктора Ана (шорт-трекист) или Устюгова (лыжник), которые были явными лидерами сезона в своих сборных. Это, конечно, полная несправедливость», — сказал Ковальчук.
Он признался, что у него присутствует спортивная злость
По его словам, внимание и поддержка со стороны президента России перед Олимпиадой очень важна для спортсменов. «Он спортсмен, тем более, мы знаем, что он играет в хоккей и прекрасно понимает, что его внимание и поддержка (важна) именно перед Олимпийскими играми, поэтому мы это ценим. Дай бог, еще раз приедем сюда в начале марта», — сказал спортсмен.
Он с сожалением заметил, что выступление российских олимпийцев под нейтральным флагом не зависит от спортсменов. «Будем выходить и играть, что делать. Это то, что мы не можем контролировать. Наша команда решила ехать, я считаю, что это правильное решение, нас поддерживает вся страна. Все прекрасно знают, откуда мы родом, где мы выросли. Поэтому то, что у нас на груди, это не совсем важно, главное, что у нас в сердце», — сказал Ковальчук.