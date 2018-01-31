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13:42 (мск), источник: Газета.Ру

Сайт Игр-2018 опубликовал фото российских хоккеистов с национальным флагом

Официальный сайт Олимпийских игр 2018 года опубликовал фотографии российских хоккеистов в экипировке с национальным флагом России, сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

В частности, в российской форме изображены Александр Барабанов, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, а также хоккеистки Елена Дергачева, Валерия Павлова, Екатерина Николаева, Валерия Тараканова, Лиана Ганеева и Надежда Морозова.

5 декабря 2017 года МОК отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

МОК официально не запрещал российские флаги на Олимпиаде
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