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30 января, источник: ТАСС

Третьяк: Товарищеские матчи перед ОИ помогут российским хоккеистам почувствовать силу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Товарищеские матчи перед Олимпийскими играми — 2018 необходимы российским хоккеистам, чтобы почувствовать свою силу. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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19
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Во вторник сборная России со счетом 3:0 победила команду Белоруссии в первом товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

«Было много моментов, но не все реализовали — такие товарищеские матчи нужны, чтобы команда почувствовала силу, катание. В ворота [Василия] Кошечкина было мало бросков, это самое тяжелое для голкипера. Он показал достойную игру на Кубке Первого канала и сегодня продолжил ее демонстрировать. Тренеры решат, до Олимпиады еще много времени», — сказал Третьяк.

Следующую товарищескую игру российская команда проведет 4 февраля с московским «Спартаком». «Со “Спартаком” будет примерно такая же игра. Я помню, как в свое время сборная СССР проводила матчи против ЦСКА перед большими турнирами, чтобы проверить большинство, звенья», — рассказал президент ФХР.

«Возможно, нам не стоит сейчас играть против самых сильных соперников, чтобы не получить травмы. Это тоже очень важно», — заключил Третьяк.

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.

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