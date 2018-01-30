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30 января, источник: ТАСС

Яковлев надеется, что игрой с белорусами он повысил свои шансы попасть на ОИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев надеется, что его игра в матче с командой Белоруссии повысит его шансы выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом он сказал журналистами после матча.

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19
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Во вторник сборная России обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0. Яковлев заменил включенного в олимпийский состав Динара Хафизуллина, не игравшего из-за травмы.

«Безусловно, было важно показать хорошую и надежную игру. Надеюсь, сегодня это получилось», — сказал Яковлев, отвечая на вопрос о том, насколько для него важно было удачно сыграть в момент, когда он рассматривается в качестве возможной замены Хафизуллина.

«Готовлюсь вместе со всеми, стараюсь выкинуть все мысли и делать свое дело. Как будет, так и будет», — добавил Яковлев.

В следующем товарищеском матче перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане сборная России 4 февраля в Москве сыграет со «Спартаком». 10 февраля в южнокорейском Аяне россияне встретятся с национальной командой Южной Кореи.

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