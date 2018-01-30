Яковлев надеется, что игрой с белорусами он повысил свои шансы попасть на ОИ

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Во вторник сборная России обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0. Яковлев заменил включенного в олимпийский состав Динара Хафизуллина, не игравшего из-за травмы.

«Безусловно, было важно показать хорошую и надежную игру. Надеюсь, сегодня это получилось», — сказал Яковлев, отвечая на вопрос о том, насколько для него важно было удачно сыграть в момент, когда он рассматривается в качестве возможной замены Хафизуллина.

«Готовлюсь вместе со всеми, стараюсь выкинуть все мысли и делать свое дело. Как будет, так и будет», — добавил Яковлев.