Яковлев надеется, что игрой с белорусами он повысил свои шансы попасть на ОИ

Во вторник сборная России обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0. Яковлев заменил включенного в олимпийский состав Динара Хафизуллина, не игравшего из-за травмы.
«Безусловно, было важно показать хорошую и надежную игру. Надеюсь, сегодня это получилось», — сказал Яковлев, отвечая на вопрос о том, насколько для него важно было удачно сыграть в момент, когда он рассматривается в качестве возможной замены Хафизуллина.
«Готовлюсь вместе со всеми, стараюсь выкинуть все мысли и делать свое дело. Как будет, так и будет», — добавил Яковлев.
В следующем товарищеском матче перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане сборная России 4 февраля в Москве сыграет со «Спартаком». 10 февраля в южнокорейском Аяне россияне встретятся с национальной командой Южной Кореи.