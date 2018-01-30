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30 января, источник: ТАСС

Знарок: Тренеры сборной России ждут от Мозякина хорошей игры в большинстве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею при подготовке к Олимпиаде прежде всего ждет от нападающего Сергея Мозякина хорошей игры в большинстве. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Олег Знарок.

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19
фотографий
19
фотографий

Мозякин стал автором голевой передачи в товарищеском матче с командой Белоруссии (3:0). Многократный рекордсмен по набранным очкам и заброшенным шайбам в чемпионатах России выходил на лед против белорусов в разных звеньях.

«Мы ждем от Мозякина хорошей игры в большинстве, наигрываем в этом плане два звена. Мы так переговорили, чтобы он не был “холодным”. Еще до конца не решили, но пробовали его 13-м нападающим», — отметил тренер.

По словам Знарка, в прошедшем матче и последующих товарищеских его подопечным не будет хватать свежести. «За два дня мы проделали много работы, выиграли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то не понравилось: подготовка идет, пробуем варианты, готовимся к Олимпиаде. Тренер никогда не может быть доволен», — отметил он.

Знарок рассказал, что игроки команды расстроились, узнав, что Международный олимпийский комитет не выдаст приглашения на Игры защитникам Михаилу Науменкову, Алексею Береглазову и Антону Белову, а также форвардам Сергею Плотникову и Валерию Ничушкину. «У остальных ребят были слезы — они переживали за тех, кто не поедет», — вспомнил он.

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.

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