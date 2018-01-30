Капризов рассчитывает, что дубль в ворота белорусов добавит ему уверенности перед ОИ

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Во вторник сборная России обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0, две шайбы на счету Капризова. Для 20-летнего форварда предстоящая Олимпиада станет первой в карьере.

«Конечно, заброшенные шайбы помогают обрести уверенность перед Олимпиадой. Главное, что команда хорошо сыграла, могли и больше забить, но где-то не повезло», — отметил форвард.

Капризов играл в тройке с Никитой Гусевым и Вадимом Шипачевым. «Все здорово, получил удовольствие от игры с ними. Надеюсь, они тоже», — сказал Капризов.