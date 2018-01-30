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30 января, источник: ТАСС

Капризов рассчитывает, что дубль в ворота белорусов добавит ему уверенности перед ОИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассчитывает, что две шайбы в ворота команды Белоруссии добавят ему уверенности. Об этом он сказал журналистам после матча.

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Во вторник сборная России обыграла белорусов в товарищеском матче со счетом 3:0, две шайбы на счету Капризова. Для 20-летнего форварда предстоящая Олимпиада станет первой в карьере.

«Конечно, заброшенные шайбы помогают обрести уверенность перед Олимпиадой. Главное, что команда хорошо сыграла, могли и больше забить, но где-то не повезло», — отметил форвард.

Капризов играл в тройке с Никитой Гусевым и Вадимом Шипачевым. «Все здорово, получил удовольствие от игры с ними. Надеюсь, они тоже», — сказал Капризов.

В следующем товарищеском матче перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане сборная России 4 февраля в Москве сыграет со «Спартаком». 10 февраля в южнокорейском Аяне россияне встретятся с национальной командой Южной Кореи.

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