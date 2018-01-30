Женская сборная России по хоккею уступила юношеской команде «Амура» перед ОИ

«Эти тренировочные матчи дали нам хорошую пищу для размышлений. Игра против сильного соперника всегда показывает, над чем еще необходимо работать и в каком направлении двигаться. Не хотелось бы сейчас останавливаться на каких-то конкретных недочетах, но есть ряд моментов, которые необходимо доработать, чтобы в будущем не допустить этих ошибок на Олимпийских играх. Я считаю, что эти встречи были очень полезными для нашей команды», — сказал главный тренер россиянок Алексей Чистяков, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.