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19:38 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по хоккею уступила юношеской команде «Амура» перед ОИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от юношеской команды хабаровского «Амура» (игроки 2002 года рождения) в рамках предолимпийского сбора.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда, в составе российской команды отличились Валерия Павлова и Алевтина Штарёва. Ранее сборная России победила «Амур-2003» — 5:2.

«Эти тренировочные матчи дали нам хорошую пищу для размышлений. Игра против сильного соперника всегда показывает, над чем еще необходимо работать и в каком направлении двигаться. Не хотелось бы сейчас останавливаться на каких-то конкретных недочетах, но есть ряд моментов, которые необходимо доработать, чтобы в будущем не допустить этих ошибок на Олимпийских играх. Я считаю, что эти встречи были очень полезными для нашей команды», — сказал главный тренер россиянок Алексей Чистяков, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.

«Общая картинка того, что мы хотим увидеть в Корее, в целом сложилась. Следует учитывать, что девчонки пока под нагрузкой, сейчас немного изменим направленность работы. Могу сказать, что в основном все игроки стараются выполнять задание, которое от них требуют», — добавил он.

Российская команда будет выступать на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Женский олимпийский хоккейный турнир стартует 10 февраля.

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