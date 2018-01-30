Двенадцать хоккеисток КНДР могут войти в состав объединенной команды на ОИ-2018

В него вошли 35 человек, в том числе 12 представительниц КНДР. Шесть южнокорейских хоккеисток имеют двойное гражданство. Например, в составе объединенной команды выступит Е Ын Парк, которая родилась в Южной Корее, но была удочерена американской семьей. В США она больше известна под именем Марисса Брандт, на Играх в Пхёнчхане за сборную США выступит ее американская сестра Ханна Брандт.