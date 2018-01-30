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14:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России объяснила, почему пропустит церемонию открытия Олимпиады-2018

Пресс-служба сборной России на своей официальной странице в Твиттере объяснила причину, из-за которой игроки, тренеры и персонал мужской национальной команды не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Игры-2018 начнутся 9 февраля. На групповом этапе россияне на групповом турнире встретятся со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

Текст сообщения, опубликованный пресс-службой ФХР:

График подготовки мужской сборной России, утвержденный еще прошлой весной, не позволит хоккеистам принять участие в открытии Олимпиады. Согласно графику, сборная будет готовиться в Ан Янге, где 10 февраля сыграет контрольный матч с Кореей и прибудет в Олимпийскую деревню 11 февраля.

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