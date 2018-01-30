Сборная России объяснила, почему пропустит церемонию открытия Олимпиады-2018

И лучшие фото из их Instagram
Игры-2018 начнутся 9 февраля. На групповом этапе россияне на групповом турнире встретятся со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).
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График подготовки мужской сборной России, утвержденный еще прошлой весной, не позволит хоккеистам принять участие в открытии Олимпиады. Согласно графику, сборная будет готовиться в Ан Янге, где 10 февраля сыграет контрольный матч с Кореей и прибудет в Олимпийскую деревню 11 февраля.