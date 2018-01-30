Владислав Третьяк: Хоккеистов МОКу особо и не за что было «укусить»
Президент ФХР Владислав Третьяк на тренировке сборной России рассказал о задаче на ОИ-2018 и борьбе за игроков, не приглашенных на Игры.
Президент ФХР Владислав Третьяк на тренировке сборной России рассказал о задаче на ОИ-2018 и борьбе за игроков, не приглашенных на Игры.
— Контрольные матчи с белорусами и «Спартаком» очень важны для нашей команды, — рассказывает Третьяк о ближайших планах сборной России. — Надо проверить связки, почувствовать свою силу. Тут нет ничего необычного. Когда я сам играл за сборную мы перед Олимпиадой играли также с ЦСКА. И белорусов не надо недооценивать. Они, кстати, на чемпионатах мира против наших всегда очень хорошо играют, упираются.
— Сборную лишили сперва энхаэловцев, а затем наложили запрет еще на пять игроков. Что скажете об итоговом составе?
— Мы готовились к этому турниру на протяжении нескольких лет. И мы готовили два состава. Даже три! За это время мы усилили тренерский штаб аналитиками. Сейчас мы каждого кандидата в сборную досконально разбираем по его выступлению за клуб. О каждом игроке по крупицам собираем полную информацию. И, понятно, что всегда
Просто нельзя пригласить в команду одних только звезд.
— Перед сборной поставлена четкая задача — выиграть Олимпиаду?
— А мы никогда в жизни не ставили задачу — проиграть. Не только мы, любая команда едет на турнир побеждать.
— Вас не смущает, что сборную России называют сильнейшей? Нашу команду это не расслабит?
— Ну
— Можно сказать, что по сравнению с другими видами спорта хоккеисты меньше пострадали
— Значит, не за что было нас укусить. Значит, мы нормально работаем. К нашей команде в мире относятся с большим уважением. И ИИХФ, и хоккейные федерации многих стран нас поддержали. Авторитет у ФХР очень высокий. Даже в Канаде и Швеции нам оказали поддержку в трудную минуту. Все заявили, что без России не будет полноценного хоккейного турнира.
— Многие российские спортсмены, не приглашенные на Игры, уже обратились в МОК, чтобы получить документы, запрещающие им участвовать в Олимпиаде, и подали заявление в спортивный арбитраж. ФХР собирается делать
— Мы уже обратились в CAS. Но, чтобы не решил суд, это на решение МОК вряд ли повлияет. Тут все решает не ИИХФ, у которой к нам и так нет претензий. А международный олимпийский комитет. Это их турнир. И заставить их переменить решение никакой суд, увы, не в силах. А за своих ребят мы всегда боролись и будем продолжать это делать. На их карьере это никак не отразится.