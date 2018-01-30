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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером

Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой — 2018 столкнулись с проблемой недопонимания из-за языкового барьера, сообщает The Japan Times.

И Северная, и Южная Корея используют одинаковый алфавит, который был создан в XV веке, чтобы заменить китайские иероглифы. Однако спортивная терминология в этих странах развивалась по-разному. В Южной Корее адаптировали английские слова, в то время как в Северной выработали собственные термины. Чтобы преодолеть непонимание, руководство федерации хоккея Южной Кореи даже составило для хоккеисток списки различающихся слов.

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для неё в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.

Ранее МОК позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в Играх в Пхёнчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

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