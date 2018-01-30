Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером

И Северная, и Южная Корея используют одинаковый алфавит, который был создан в XV веке, чтобы заменить китайские иероглифы. Однако спортивная терминология в этих странах развивалась по-разному. В Южной Корее адаптировали английские слова, в то время как в Северной выработали собственные термины. Чтобы преодолеть непонимание, руководство федерации хоккея Южной Кореи даже составило для хоккеисток списки различающихся слов.