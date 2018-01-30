Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером
Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой — 2018 столкнулись с проблемой недопонимания
Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой — 2018 столкнулись с проблемой недопонимания
И Северная, и Южная Корея используют одинаковый алфавит, который был создан в XV веке, чтобы заменить китайские иероглифы. Однако спортивная терминология в этих странах развивалась
Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для неё в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.
Ранее МОК позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в Играх в Пхёнчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию,