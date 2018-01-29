«Даже не знаю, как выглядит Бах»
Во вторник сборная России проведет первый матч в рамках подготовки к Олимпиаде — против Белоруссии. А сегодня у национальной команды состоялась открытая тренировка.
Во вторник сборная России проведет первый матч в рамках подготовки к Олимпиаде — против Белоруссии. А сегодня у национальной команды состоялась открытая тренировка.
ТРАВМА
Сборная России практически не пострадала от допингового скандала и стала нашей главной надеждой на предстоящих Играх в Корее. Это спровоцировало приезд на тренировку самых непрофильных СМИ, которые только существует. Хоккеисты старались держаться.
Днем я встретил Динара Хафизуллина, который шел по Новогорску и очень сильно хромал. Чтобы отправить новость в интернет, мне достаточно трех секунд, но хоккеист опередил.
— Не надо пока, а, — попросил он. — Не говорите.
Я молчал все три часа. Но потом уже скрывать
— У него микротравма, — удивил позже Олег Знарок. — И мы рассчитываем на этого хоккеиста.
Микротравма была
В сборной решили сразу не пускать журналистов к раздевалке, как случалось на этапах Евротура, но тут была логика. Слишком много камер, слишком много людей. Хоккеисты просто не вышли бы на лед.
Каждый развлекался, как мог.
— А Илья Ковальчук любит большой кусок мяса, — диктовали они редакторам.
Мимо же ходили люди, на которых никто не обращал внимание. Максим Шалунов. Сергей Шумаков, Анатолий Голышев. С чего бы это? А у олимпийской сборной (эта не та команда, что едет в Корею, а вторая сборная) тоже будет матч против Белоруссии.
— Вы не знаете, к чему
— К чемпионату мира? — предположил я.
Хоккеисты этой команды ни с кем не разговаривали, так как их никто не мог узнать в лицо. Профильные журналисты растворились в толпе.
НОВИЧОК
На льду, между тем, шла полноценная тренировка. С остановками, когда тренеры говорят, что именно надо делать. С постоянными установками возле микроскопического планшета. Я рассматривал этих ребят, которым через пять дней улетать в Азию. Эх, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Егор Рыков…
Постойте,
— Мне сказали выйти на лед — я и вышел, — коротко объяснил защитник.
На секунду я отвернулся, а к Егору подбежали журналисты. Записали полноценное интервью, с просьбами сказать, в какой форме команда, да какие соперники будут важными в Корее. Рыков дисциплинированно на все отвечал.
— Им какая разница, кто у них в кадре, — пожимал плечами он. — Я и сказал то, что мог сказать любой.
ГЛУПОСТЬ
Остановили Вадима Шипачева.
— Давит ли на вас неотвратимость победы в Корее? — спросили у хоккеиста.
Шипачев растерялся.
— Извините, но вы глупость спрашиваете, — сказал он и отвернулся.
Но за спиной стоял я.
— Вы сможете занять шестое место? — интересуюсь.
Вадим побагровел.
Большие интервью давал даже скупой на слова Сергей Андронов. Но при этом он принял для себя
— Что вы сделаете, если увидите Баха сейчас в коридоре, — подбежал к нему задорный молодой человек.
— Ничего? — пожал плечами форвард ЦСКА. — Я даже не знаю, как он выглядит.
— И руку пожмете? — прищурилась пресса.
— Если он первый поздоровается, то поздороваюсь.
Они что от Андронова ждали? Думали, если он на льду агрессивный, то и в жизни такой?
Совсем недавно Сергей ехал со своей женой по заснеженной дороге холодным днем. И увидел трех беспризорных щенят. Подобрали, отогрели, пристроили. Неужели
— Все это уже надо просто забыть, пережить и готовиться к матчам, — говорил хоккеист. — Мы работаем. Сейчас надо подтянуть общую физическую форму.
ПРЯНИКИ
Про допинг никто и не вспоминал. Правда, Олег Знарок сказал, что будет проведен инструктаж: кто нарушит правила, тот будет отчислен. Я думаю, что и там речь была не про запрещенные препараты, а про правила поведения. У МОК их слишком много.
Кирилл Капризов с удовольствием фотографировался с детьми из благотворительного проекта, а до этого с восторгом рассказывал о своей поездке в Тулу.
— Встретили нас там замечательно, — улыбался он своей знаменитой улыбкой. — Мне так все понравилось. Пряники лепили.
Нормально, думаю. Хоть не грузятся по поводу игр. А то можно и перегореть. Но
— Завтра я буду играть, — сообщил Егор Яковлев, чьи акции заметно повысились после травмы Хафизуллина.
— И в Корею поедете?
— А это я сказать не могу, — опечалился он. — Точнее поеду, но сыграю ли, большой вопрос. Сейчас никто ничего сказать не может.
МОЗЯКИН
Сенсация тренировки — сочетание Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев. Как и предполагалось, мало взять Мозякина на турнир, надо найти ему место. А места в первых трех тройках пока нет.
Сергей по привычке скрылся в раздевалке одним из первых. Будет говорить на следующем Матче звезд.
Интервью все больше и больше становились безумными.
Ребята терпели, прекрасно понимая, что скоро они останутся одни, без такого давления и стать слишком серьезными успеют всегда.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Новогорска.