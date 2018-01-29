«Даже не знаю, как выглядит Бах»

Источник: Спорт-Экспресс

ТРАВМА

Сборная России практически не пострадала от допингового скандала и стала нашей главной надеждой на предстоящих Играх в Корее. Это спровоцировало приезд на тренировку самых непрофильных СМИ, которые только существует. Хоккеисты старались держаться.

Днем я встретил Динара Хафизуллина, который шел по Новогорску и очень сильно хромал. Чтобы отправить новость в интернет, мне достаточно трех секунд, но хоккеист опередил.

— Не надо пока, а, — попросил он. — Не говорите.

Я молчал все три часа. Но потом уже скрывать что-то было трудно. Хафизуллина не было в составе команды.

— У него микротравма, — удивил позже Олег Знарок. — И мы рассчитываем на этого хоккеиста.

Микротравма была какой-то слишком крупной.

В сборной решили сразу не пускать журналистов к раздевалке, как случалось на этапах Евротура, но тут была логика. Слишком много камер, слишком много людей. Хоккеисты просто не вышли бы на лед.

Каждый развлекался, как мог. Кто-то схватил повара в колпаке, который выгружал бутерброды для журналистов. Записали с ним интервью. Другие подслушивали и отправляли на ленту новости.

— А Илья Ковальчук любит большой кусок мяса, — диктовали они редакторам.

Павел ДАЦЮК (слева) на тренировке сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Мимо же ходили люди, на которых никто не обращал внимание. Максим Шалунов. Сергей Шумаков, Анатолий Голышев. С чего бы это? А у олимпийской сборной (эта не та команда, что едет в Корею, а вторая сборная) тоже будет матч против Белоруссии.

— Вы не знаете, к чему Белоруссия-то готовится? — поинтересовался у меня вежливый Иван Бочаров.

— К чемпионату мира? — предположил я.

Хоккеисты этой команды ни с кем не разговаривали, так как их никто не мог узнать в лицо. Профильные журналисты растворились в толпе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Beiau6KnnAP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Beiau6KnnAP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Пацаны, кто поможет разобрать, что на этом планшете, тот будет играть первое большинство».</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-29T15:05:51+00:00">Jan 29, 2018 at 7:05am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НОВИЧОК

На льду, между тем, шла полноценная тренировка. С остановками, когда тренеры говорят, что именно надо делать. С постоянными установками возле микроскопического планшета. Я рассматривал этих ребят, которым через пять дней улетать в Азию. Эх, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Егор Рыков…

Постойте, Рыков-то откуда? Его не было ни в заявке на Олимпиаду, ни среди запасных.

— Мне сказали выйти на лед — я и вышел, — коротко объяснил защитник.

На секунду я отвернулся, а к Егору подбежали журналисты. Записали полноценное интервью, с просьбами сказать, в какой форме команда, да какие соперники будут важными в Корее. Рыков дисциплинированно на все отвечал.

— Им какая разница, кто у них в кадре, — пожимал плечами он. — Я и сказал то, что мог сказать любой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeiZMruHCO3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeiZMruHCO3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Егор Рыков думает, как он докатился до того, что вместо ОАЭ он в каком-то Новогорске, с какой-то сборной, а где-то сейчас ужин, пальмы.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-29T14:52:26+00:00">Jan 29, 2018 at 6:52am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ГЛУПОСТЬ

Остановили Вадима Шипачева.

— Давит ли на вас неотвратимость победы в Корее? — спросили у хоккеиста.

Шипачев растерялся.

— Извините, но вы глупость спрашиваете, — сказал он и отвернулся.

Но за спиной стоял я.

— Вы сможете занять шестое место? — интересуюсь.

Вадим побагровел.

Большие интервью давал даже скупой на слова Сергей Андронов. Но при этом он принял для себя какое-то важное решение. Или просто понимал, что это день надо пережить.

— Что вы сделаете, если увидите Баха сейчас в коридоре, — подбежал к нему задорный молодой человек.

— Ничего? — пожал плечами форвард ЦСКА. — Я даже не знаю, как он выглядит.

— И руку пожмете? — прищурилась пресса.

— Если он первый поздоровается, то поздороваюсь.

Они что от Андронова ждали? Думали, если он на льду агрессивный, то и в жизни такой?

Совсем недавно Сергей ехал со своей женой по заснеженной дороге холодным днем. И увидел трех беспризорных щенят. Подобрали, отогрели, пристроили. Неужели кто-то думает, что он будет кидаться на пожилого главу МОК?

— Все это уже надо просто забыть, пережить и готовиться к матчам, — говорил хоккеист. — Мы работаем. Сейчас надо подтянуть общую физическую форму.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeinVXinYKE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.166666666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeinVXinYKE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Илья Сорокин увидел симпатичную девушку и прекратил отвечать на вопросы.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-29T16:55:57+00:00">Jan 29, 2018 at 8:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПРЯНИКИ

Про допинг никто и не вспоминал. Правда, Олег Знарок сказал, что будет проведен инструктаж: кто нарушит правила, тот будет отчислен. Я думаю, что и там речь была не про запрещенные препараты, а про правила поведения. У МОК их слишком много.

Кирилл Капризов с удовольствием фотографировался с детьми из благотворительного проекта, а до этого с восторгом рассказывал о своей поездке в Тулу.

— Встретили нас там замечательно, — улыбался он своей знаменитой улыбкой. — Мне так все понравилось. Пряники лепили.

Нормально, думаю. Хоть не грузятся по поводу игр. А то можно и перегореть. Но едем-то мы туда рано, ох, слишком рано.

— Завтра я буду играть, — сообщил Егор Яковлев, чьи акции заметно повысились после травмы Хафизуллина.

— И в Корею поедете?

— А это я сказать не могу, — опечалился он. — Точнее поеду, но сыграю ли, большой вопрос. Сейчас никто ничего сказать не может.

Кирилл КАПРИЗОВ | Источник: Спорт-Экспресс

МОЗЯКИН

Сенсация тренировки — сочетание Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев. Как и предполагалось, мало взять Мозякина на турнир, надо найти ему место. А места в первых трех тройках пока нет.

Сергей по привычке скрылся в раздевалке одним из первых. Будет говорить на следующем Матче звезд.

Интервью все больше и больше становились безумными. Кто-то интересовался у хоккеистов, страшно ли ему выходить против Сидни Кросби. Некоторые интересовались, какие мягкие игрушки они возьмут с собой.

Ребята терпели, прекрасно понимая, что скоро они останутся одни, без такого давления и стать слишком серьезными успеют всегда.