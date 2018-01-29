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21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Даже не знаю, как выглядит Бах»

Во вторник сборная России проведет первый матч в рамках подготовки к Олимпиаде — против Белоруссии. А сегодня у национальной команды состоялась открытая тренировка.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРАВМА

Сборная России практически не пострадала от допингового скандала и стала нашей главной надеждой на предстоящих Играх в Корее. Это спровоцировало приезд на тренировку самых непрофильных СМИ, которые только существует. Хоккеисты старались держаться.

Днем я встретил Динара Хафизуллина, который шел по Новогорску и очень сильно хромал. Чтобы отправить новость в интернет, мне достаточно трех секунд, но хоккеист опередил.

— Не надо пока, а, — попросил он. — Не говорите.

Я молчал все три часа. Но потом уже скрывать что-то было трудно. Хафизуллина не было в составе команды.

— У него микротравма, — удивил позже Олег Знарок. — И мы рассчитываем на этого хоккеиста.

Микротравма была какой-то слишком крупной.

В сборной решили сразу не пускать журналистов к раздевалке, как случалось на этапах Евротура, но тут была логика. Слишком много камер, слишком много людей. Хоккеисты просто не вышли бы на лед.

Каждый развлекался, как мог. Кто-то схватил повара в колпаке, который выгружал бутерброды для журналистов. Записали с ним интервью. Другие подслушивали и отправляли на ленту новости.

— А Илья Ковальчук любит большой кусок мяса, — диктовали они редакторам.

Павел ДАЦЮК (слева) на тренировке сборной России | Источник: Спорт-Экспресс

Мимо же ходили люди, на которых никто не обращал внимание. Максим Шалунов. Сергей Шумаков, Анатолий Голышев. С чего бы это? А у олимпийской сборной (эта не та команда, что едет в Корею, а вторая сборная) тоже будет матч против Белоруссии.

— Вы не знаете, к чему Белоруссия-то готовится? — поинтересовался у меня вежливый Иван Бочаров.

— К чемпионату мира? — предположил я.

Хоккеисты этой команды ни с кем не разговаривали, так как их никто не мог узнать в лицо. Профильные журналисты растворились в толпе.

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НОВИЧОК

На льду, между тем, шла полноценная тренировка. С остановками, когда тренеры говорят, что именно надо делать. С постоянными установками возле микроскопического планшета. Я рассматривал этих ребят, которым через пять дней улетать в Азию. Эх, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Егор Рыков…

Постойте, Рыков-то откуда? Его не было ни в заявке на Олимпиаду, ни среди запасных.

— Мне сказали выйти на лед — я и вышел, — коротко объяснил защитник.

На секунду я отвернулся, а к Егору подбежали журналисты. Записали полноценное интервью, с просьбами сказать, в какой форме команда, да какие соперники будут важными в Корее. Рыков дисциплинированно на все отвечал.

— Им какая разница, кто у них в кадре, — пожимал плечами он. — Я и сказал то, что мог сказать любой.

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ГЛУПОСТЬ

Остановили Вадима Шипачева.

— Давит ли на вас неотвратимость победы в Корее? — спросили у хоккеиста.

Шипачев растерялся.

— Извините, но вы глупость спрашиваете, — сказал он и отвернулся.

Но за спиной стоял я.

— Вы сможете занять шестое место? — интересуюсь.

Вадим побагровел.

Большие интервью давал даже скупой на слова Сергей Андронов. Но при этом он принял для себя какое-то важное решение. Или просто понимал, что это день надо пережить.

— Что вы сделаете, если увидите Баха сейчас в коридоре, — подбежал к нему задорный молодой человек.

— Ничего? — пожал плечами форвард ЦСКА. — Я даже не знаю, как он выглядит.

— И руку пожмете? — прищурилась пресса.

— Если он первый поздоровается, то поздороваюсь.

Они что от Андронова ждали? Думали, если он на льду агрессивный, то и в жизни такой?

Совсем недавно Сергей ехал со своей женой по заснеженной дороге холодным днем. И увидел трех беспризорных щенят. Подобрали, отогрели, пристроили. Неужели кто-то думает, что он будет кидаться на пожилого главу МОК?

— Все это уже надо просто забыть, пережить и готовиться к матчам, — говорил хоккеист. — Мы работаем. Сейчас надо подтянуть общую физическую форму.

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ПРЯНИКИ

Про допинг никто и не вспоминал. Правда, Олег Знарок сказал, что будет проведен инструктаж: кто нарушит правила, тот будет отчислен. Я думаю, что и там речь была не про запрещенные препараты, а про правила поведения. У МОК их слишком много.

Кирилл Капризов с удовольствием фотографировался с детьми из благотворительного проекта, а до этого с восторгом рассказывал о своей поездке в Тулу.

— Встретили нас там замечательно, — улыбался он своей знаменитой улыбкой. — Мне так все понравилось. Пряники лепили.

Нормально, думаю. Хоть не грузятся по поводу игр. А то можно и перегореть. Но едем-то мы туда рано, ох, слишком рано.

— Завтра я буду играть, — сообщил Егор Яковлев, чьи акции заметно повысились после травмы Хафизуллина.

— И в Корею поедете?

— А это я сказать не могу, — опечалился он. — Точнее поеду, но сыграю ли, большой вопрос. Сейчас никто ничего сказать не может.

Кирилл КАПРИЗОВ | Источник: Спорт-Экспресс

МОЗЯКИН

Сенсация тренировки — сочетание Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев. Как и предполагалось, мало взять Мозякина на турнир, надо найти ему место. А места в первых трех тройках пока нет.

Сергей по привычке скрылся в раздевалке одним из первых. Будет говорить на следующем Матче звезд.

Интервью все больше и больше становились безумными. Кто-то интересовался у хоккеистов, страшно ли ему выходить против Сидни Кросби. Некоторые интересовались, какие мягкие игрушки они возьмут с собой.

Ребята терпели, прекрасно понимая, что скоро они останутся одни, без такого давления и стать слишком серьезными успеют всегда.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Новогорска.

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