Знарок: Жена со мной поедет на Олимпиаду как талисман!
Капитаном олимпийских атлетов из России станет Павел Дацюк.
Капитаном олимпийских атлетов из России станет Павел Дацюк.
Сборная России по хоккею провела открытую тренировку в УТЦ «Новогорск». Впереди у команды Олега Знарка товарищеские матчи с Беларусью и «Спартаком», после чего хоккеисты и тренерский штаб отправятся в Корею. Сразу окончания занятия на подмосковной базе на вопросы журналистов ответил сам главный тренер, объяснивший свой выбор и поделившийся мнениями относительно перспектив команды в Пхёнчхане. Мероприятие вызвало невероятный ажиотаж у СМИ, для которых на льду расстелили специальные красные ковры. Да и на них не все уместились.
— Кто будет капитаном сборной России?
— Им будет Павел Дацюк, а ассистентов назовём позже.
— Что с Динаром Хафизуллиным?
— У Хафизуллина микротравма, но мы на него рассчитываем. Он проходит необходимые процедуры. Мы его внесли в состав, чтобы можно поменять в случае травмы.
— Будет ли не хватать Белова, Плотникова, Ничушкина, которых не пригласили на Олимпиаду?
— Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, их будет не хватать. Очень жалко, что это происходит именно с нами.
— Насколько поможет сплочённость команды и тот факт, что в ней много сыгранных хоккеистов из СКА?
— Мы не первый год собираемся именно этим составом. Здесь самое главное сделать команду. Очень здорово, что существуют связки.
— Сильно ли важна роль сдерживающих игроков?
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— Как оцените состояние Дацюка?
— Сейчас я его оценить не могу. У нас до 14 числа можно два раза выйти из формы и два раза в неё войти.
— Какой матч сборной самый принципиальный?
— Все. Это Олимпиада, здесь ко всем нужно относиться с уважением. Слабых соперников нет.
— Какие установки поставите сборной?
— Я ещё ничего не ставил. Только сборы начались.
— Какое у вас восприятие от формы наших хоккеистов? — вопрос президенту ФХР Владиславу Третьяку.
— Самое главное, что у нас есть сердце. Не форма определяет. Самое главное, что мы едем с открытым сердцем, в котором у нас Россия и наши болельщики, — ответил функционер.
— Кто из вратарей начнёт три контрольных матча сборной, — журналисты продолжили задавать вопросы Знарку.
— Со сборной Беларуси сыграет Кошечкин.
— Как дела с настроем?
— У нас всегда было всё в порядке.
— Что можете сказать о ближайших матчах, будете проверять звенья?
— У нас на сборе ещё олимпийская команда, которая с теми же белорусами будет играть. Отсюда потом одно звено пойдёт туда. У всех будет игровая практика. 14 числа мы определимся.
— Насвистывать гимн России после победы будете?
— Руководству такие вопросы задавайте.
— Вы проводили среди игроков инструкции, что можно делать, а что нельзя. Ведь требования МОК жёсткие.
— Инструкций с хоккеистами по правилам МОК ещё не проводили, но проведём. Правила жёсткие, вплоть до отчисления.
— А есть
— Жена со мной поедет как талисман!