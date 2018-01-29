Знарок: Жена со мной поедет на Олимпиаду как талисман!

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по хоккею провела открытую тренировку в УТЦ «Новогорск». Впереди у команды Олега Знарка товарищеские матчи с Беларусью и «Спартаком», после чего хоккеисты и тренерский штаб отправятся в Корею. Сразу окончания занятия на подмосковной базе на вопросы журналистов ответил сам главный тренер, объяснивший свой выбор и поделившийся мнениями относительно перспектив команды в Пхёнчхане. Мероприятие вызвало невероятный ажиотаж у СМИ, для которых на льду расстелили специальные красные ковры. Да и на них не все уместились.

— Кто будет капитаном сборной России?

— Им будет Павел Дацюк, а ассистентов назовём позже.

— Что с Динаром Хафизуллиным?

— У Хафизуллина микротравма, но мы на него рассчитываем. Он проходит необходимые процедуры. Мы его внесли в состав, чтобы можно поменять в случае травмы.

— Будет ли не хватать Белова, Плотникова, Ничушкина, которых не пригласили на Олимпиаду?

— Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, их будет не хватать. Очень жалко, что это происходит именно с нами.

— Насколько поможет сплочённость команды и тот факт, что в ней много сыгранных хоккеистов из СКА?

— Мы не первый год собираемся именно этим составом. Здесь самое главное сделать команду. Очень здорово, что существуют связки.

— Сильно ли важна роль сдерживающих игроков?

— Во-первых, в команде должен быть баланс. У нас есть забивные игроки, которые не играют в меньшинстве. Должны быть люди для обороны. Мы решили вот так.

— Как оцените состояние Дацюка?

— Сейчас я его оценить не могу. У нас до 14 числа можно два раза выйти из формы и два раза в неё войти.

— Какой матч сборной самый принципиальный?

— Все. Это Олимпиада, здесь ко всем нужно относиться с уважением. Слабых соперников нет.

— Какие установки поставите сборной?

— Я ещё ничего не ставил. Только сборы начались.

— Какое у вас восприятие от формы наших хоккеистов? — вопрос президенту ФХР Владиславу Третьяку.

— Самое главное, что у нас есть сердце. Не форма определяет. Самое главное, что мы едем с открытым сердцем, в котором у нас Россия и наши болельщики, — ответил функционер.

— Кто из вратарей начнёт три контрольных матча сборной, — журналисты продолжили задавать вопросы Знарку.

— Со сборной Беларуси сыграет Кошечкин.

— Как дела с настроем?

— У нас всегда было всё в порядке.

— Что можете сказать о ближайших матчах, будете проверять звенья?

— У нас на сборе ещё олимпийская команда, которая с теми же белорусами будет играть. Отсюда потом одно звено пойдёт туда. У всех будет игровая практика. 14 числа мы определимся.

— Насвистывать гимн России после победы будете?

— Руководству такие вопросы задавайте.

— Вы проводили среди игроков инструкции, что можно делать, а что нельзя. Ведь требования МОК жёсткие.

— Инструкций с хоккеистами по правилам МОК ещё не проводили, но проведём. Правила жёсткие, вплоть до отчисления.

— А есть что-то счастливое, что повезёте на Олимпиаду? Клюшка или талисман?