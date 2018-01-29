Третьяк: Российские хоккеисты едут на Олимпиаду побеждать

Источник: РИА "Новости"

Российские хоккеисты 27 января начали подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

«Тренеры выбрали лучших игроков, потому что хотят победить. Нельзя выбрать всех лучших, это понятно, потому что игроки выполняют разные задачи. Состав неплохой у нас. Как и всегда, мы едем в Пхенчхан побеждать, задача у нас — выиграть, другой и быть не может», — сказал Третьяк журналистам.

«Уважать надо всех соперников, легких в Корее не будет. Посмотрите на составы наших соперников, там играют лидеры клубов КХЛ. То, что по сравнению с другими видами спорта мы перед Олимпиадой еще легко отделались, это значит, что мы нормально работаем, что не за что нас укусить», — отметил Третьяк.

Команда выступит в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и под олимпийским флагом.