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20:38 (мск), источник: Р-Спорт

Третьяк: Российские хоккеисты едут на Олимпиаду побеждать

НОВОГОРСК (Московская область), 29 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Российские хоккеисты едут на Олимпиаду в Пхенчхан за золотыми медалями, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Источник: РИА "Новости"

Российские хоккеисты 27 января начали подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

«Тренеры выбрали лучших игроков, потому что хотят победить. Нельзя выбрать всех лучших, это понятно, потому что игроки выполняют разные задачи. Состав неплохой у нас. Как и всегда, мы едем в Пхенчхан побеждать, задача у нас — выиграть, другой и быть не может», — сказал Третьяк журналистам.

«Уважать надо всех соперников, легких в Корее не будет. Посмотрите на составы наших соперников, там играют лидеры клубов КХЛ. То, что по сравнению с другими видами спорта мы перед Олимпиадой еще легко отделались, это значит, что мы нормально работаем, что не за что нас укусить», — отметил Третьяк.

Команда выступит в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и под олимпийским флагом.

«На самом деле ситуация неприятная, и нам придется бороться и за тех, кого не допустили (до Олимпиады). Насколько нас коробит, что не будет флага и гимна? Знаете, мы едем защищать родину. Едем сражаться и доказывать», — сказал журналистам капитан хоккейной команды Павел Дацюк.

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