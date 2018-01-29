Дацюк: Олимпийская хоккейная медаль не потеряет ценность без игроков НХЛ

Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков НХЛ.
«Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес. Но олимпийская медаль от этого цену не потеряет. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром», — сказал Дацюк.
«Составы других команд я пока не видел. Информация ограничена, здесь все блокируется», — добавил форвард.
В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».