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20:30 (мск), источник: ТАСС

Дацюк: Олимпийская хоккейная медаль не потеряет ценность без игроков НХЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Медаль олимпийского хоккейного турнира в южнокорейском Пхёнчхане не потеряет ценность в отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал капитан российской команды Павел Дацюк.

Источник: ИТАР-ТАСС

Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков НХЛ.

«Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес. Но олимпийская медаль от этого цену не потеряет. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром», — сказал Дацюк.

«Составы других команд я пока не видел. Информация ограничена, здесь все блокируется», — добавил форвард.

В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».

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