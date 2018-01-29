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20:43 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук не намерен изучать правила для российских спортсменов на ОИ-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Хоккеист Илья Ковальчук не будет изучать правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом нападающий рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

«Если честно, я не беру в голову, что могут быть какие-то провокации, хотя об этом много пишут. Это не те вещи, которыми мы должны быть озабочены. Мы их не можем контролировать. Есть какие-то правила, я их читать не буду», — сказал Ковальчук.

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«Мы едем на Олимпиаду, и все знают, откуда мы. А то, что написано на майках… Если им так угодно, значит так тому и быть», — добавил Ковальчук.

В список потенциальных участников ОИ-2018 Международный олимпийский комитет не включил хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. «Белов после той ситуации (допинг- проба защитника дала положительный результат в 2012 году — прим. ТАСС) отыграл Олимпиаду, несколько чемпионатов мира. Почему его не допустили сейчас — это загадка. Получается, что Олимпиада — это как день рождения Международного олимпийского комитета, куда кого-то приглашают», — отметил Ковальчук.

6 февраля российская хоккейная команда отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».

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