Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпиаде-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».

«Дацюк назначен капитаном», — сказал Знарок.

На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).