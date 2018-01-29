Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпиаде-2018
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард
В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».
«Дацюк назначен капитаном», — сказал Знарок.
На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).
Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.