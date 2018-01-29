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19:58 (мск), источник: ТАСС

Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпиаде-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном российской команды на Олимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии, 4 февраля — с московским «Спартаком».

«Дацюк назначен капитаном», — сказал Знарок.

На Олимпиаде россияне выступят под олимпийским флагом в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Мужской олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.

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