Чешский хоккейный союз: Ягр не выступит на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье СМИ сообщили, что клуб НХЛ «Калгари» выставил 45-летнего форварда на драфт отказов. В ближайшее время Ягр может завершить выступления в НХЛ и вернуться в Европу. По данным TSN, ветеран, скорее всего, продолжит карьеру в чешском «Кладно», владельцем которого он является и в котором начинал карьеру.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Ягр выступит на Олимпиаде, в пресс-службе заявили: «Нет, состав уже сформирован, информации о возможных изменениях нет».

Ягр в составе сборной Чехии завоевал золото на Олимпийских играх-1998, бронзу — на Олимпиаде-2006.