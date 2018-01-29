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15:21 (мск), источник: Р-Спорт

Чешский хоккейный союз: Ягр не выступит на Олимпиаде

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Семен Галькевич. Чешский хоккеист Яромир Ягр не будет включен в состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пхенчхане, даже если расторгнет контракт в НХЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Чешского хоккейного союза.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье СМИ сообщили, что клуб НХЛ «Калгари» выставил 45-летнего форварда на драфт отказов. В ближайшее время Ягр может завершить выступления в НХЛ и вернуться в Европу. По данным TSN, ветеран, скорее всего, продолжит карьеру в чешском «Кладно», владельцем которого он является и в котором начинал карьеру.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс, что Ягр выступит на Олимпиаде, в пресс-службе заявили: «Нет, состав уже сформирован, информации о возможных изменениях нет».

Ягр в составе сборной Чехии завоевал золото на Олимпийских играх-1998, бронзу — на Олимпиаде-2006.

Ранее НХЛ объявила, что не будет приостанавливать чемпионат на время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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