19 хоккеистов, для которых предстоящая Олимпиада станет не первой

Источник: Чемпионат.com

з. Юнас Холёс, з. Александер Бонсаксен, н. Андерс Бастиансен, н. Мартин Рёймарк, н. Кристиан Форсберг, н. Патрик Торесен, н. Матис Олимб — третья Олимпиада.

Мы объединили этих спортсменов в один ряд, поскольку все из них будут представлять на Олимпиаде норвежскую сборную. В данном случае третьи Олимпийские игры — явление не самое удивительное: в национальных командах, не борющихся за высокие места, как правило, имеется нехватка кадров. Из-за этого нет конкуренции. Если вы посмотрите на состав сборной Словении, то заметите, что там изменения минимальные относительно сочинской Олимпиады. Многие норвежские хоккеисты — семь человек — поедут на главные игры четырёхлетия в третий раз. Сборная Норвегии приезжала в Ванкувер и Сочи, где эта семёрка тоже значилась.

Для российских болельщиков точно знакомы три имени из семи в этом списке. Речь о Юнасе Холёсе, Патрике Торесене и Матисе Олимбе. Юнас, отыгравший пару сезонов в составе ярославского «Локомотива», сейчас выступает в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон». Торесен в ноябре вернулся в СКА, с которым попытается выиграть свой второй Кубок Гагарина. В сборной Патрик один из лидеров уже на протяжении десяти лет. А Олимб сейчас на ведущих ролях в шведском «Линчёпинге».

Что можно сказать о других? Защитник Бонсаксен не слишком успешно выступает в Германии. Кристиан Форсберг «капитанит» в норвежском «Ставангере», но в среднем набирает меньше очка за две игры. Рёймарк проводит слабый сезон в составе шведского МОДО. Зато в норвежском «Фриск Аскере» демонстрирует прекрасные показатели 37-летний Андерс Бастиансен, набравший в 38 матчах 38 очков (14+24).

Говоря о перспективах сборной Норвегии, можно утверждать, что усилий семи опытных хоккеистов едва ли хватит даже для третьего места в группе. Норвежцы попали в квартет к финнам, шведам и немцам.

н. Марцель Гоч — третья Олимпиада.

34-летний немецкий форвард, долго игравший за океаном, сыграет на Олимпиаде в третий раз. Но сейчас от Гоча уже не следует ожидать бомбардирских рекордов. Вряд ли нападающий оказался бы в окончательном списке, если бы главный тренер Марко Штурм не учитывал предыдущие заслуги. Гоча не было в заявке на ноябрьских матчах Кубка Германии. В нынешнем сезоне в составе немецкого «Адлера» форвард появился в 35 поединках, набрав 13 очков (3+10). Заметен явный регресс относительно предыдущего чемпионата. Однако сейчас нападающий вызван, и Марцель станет одним из трёх немецких хоккеистов на предстоящей Олимпиаде, для кого турнир не станет дебютным: Гоч выступал на играх в Турине и Ванкувере. На сочинскую Олимпиаду немецкая сборная не отобралась. Опыт нападающего может очень помочь немцам, хотя перспективы немецкой команды довольно туманны.

з. Иван Баранка — третья Олимпиада.

Словацкий защитник, которого российские болельщики помнят по выступлениям за «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Слован», едет на свою третью Олимпиаду. Достижение солидное: если в Сочи словаки привезли не самый сильный состав, в который пробились даже те, кого вы могли даже и не слышать, то в Ванкувере собрался очень мощный коллектив, который занял итоговое четвёртое место. Баранка там тоже был. Сейчас игрок отправляется не в качестве статиста вновь. Очень вероятно, что Иван окажется в первой паре защитников. 32-летний словак проводит сильный сезон в чешском «Витковице»: за 41 матч удалось набрать 20 очков (2+18) при показателе полезности «+14». Лидерские качества хоккеиста будут особенно ценны на этой Олимпиаде, потому что ростер словаков серьёзно омолодился.

н. Томаш Суровы — третья Олимпиада.

Тренерский штаб сборной Словакии сильно омолодил состав, из-за чего туда не попал и Юлиус Гудачек, выступающий в КХЛ. Однако для 36-летнего Суровы место нашлось. В отличие от Ивана Баранки, Томаш пропустил Олимпиаду в Ванкувере, но фигурировал на играх в Турине. Форвард тоже заслуженно оказался в окончательном списке. После ухода из «Слована» нападающий попал в словацкую команду «Банска-Бистрица», в которой Суровы обрёл вторую молодость. Уже второй сезон кряду Томаш играет с капитанской нашивкой. И статистика весьма солидная: в 37 матчах нынешнего чемпионата нападающий набрал 36 очков (10+26). Нет сомнений, что на своей третьей Олимпиаде Суровы будет одним из лучших в национальной сборной, но обзавестись медалью, которой ещё нет в копилке у словака, скорее всего, не получится.

н. Роман Червенка — третья Олимпиада.

Ещё один хоккеист, который хорошо знаком российскому болельщику, но больше не выступающий в КХЛ. Чешский форвард играет в одном клубе с Юнасом Холёсом, о котором мы уже писали. Выступая в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон», Червенка в этом сезоне идёт по графику более одного очка за матч. Набрано 30 очков (10+20) в 25 играх при показателе полезности «+11», поэтому место в заявке Роман завоевал абсолютно честно. И в Ванкувере, и в Сочи у чехов были собраны неплохие игроки, но в обоих случаях сборная оставалась без наград. Поэтому Червенка полон решимости исправить это положение. В плей-офф чехи должны выходить: в группе им предстоит сыграть против хозяев соревнований, канадцев и швейцарцев. Совпадение ли, но последний раз сборная Чехии завоёвывала награды Олимпийских игр в 2006 году, когда Романа ещё не было в составе.

з. Сами Лепистё — третья Олимпиада.

Единственный финн в этом списке. О его сильных качествах в России знают не понаслышке: Лепистё выступает в КХЛ с 2012 года. В этом сезоне он приносит пользу «Йокериту». В активе защитника уже есть две бронзовые награды Олимпийских игр. И никто не скажет, что Сами повезло, дескать, попал в сильный состав и выиграл медаль. Лепистё был хорош как в оборонительных действиях, так и в атаке. В Сочи он отыграл шесть матчей и набрал два очка при показателе полезности «+5». Нынешний вызов можно было спрогнозировать. 33-летний находится в неплохой форме. Защитник будет получать много игрового времени, ведь он может помочь команде при игре в большинстве. Лепистё и его партнёры способны дойти до медалей предстоящей Олимпиады. Но бронза уже вряд ли удовлетворит финна, играющего в КХЛ.

в. Йонас Хиллер — третья Олимпиада.

Швейцарский голкипер с опытом игры в НХЛ выступит на своих третьих Олимпийских играх. Даже после неудачной игры против сборной России, когда Хиллер пропустил шесть шайб, тренерский штаб продолжит доверять 35-летнему вратарю. Йонас неплохо зарекомендовал себя на Родине: в среднем за игру он в этом сезоне пропускал 2,48 шайб в клубе, который отстаёт от лидера более чем на десять очков. У голкипера национальной сборной всегда было много работы, но на этот раз её окажется ещё больше: раньше костяк обороны составляли игроки НХЛ. Сейчас придётся обходиться без Йоси, Сбисы и Штрайта, который завершил карьеру. Поэтому повторить успехи 2014 года Хиллеру будет невероятно сложно: на играх в Сочи у Йонаса даже был «сухой» матч против чешской сборной.

з. Рафаэль Диас — третья Олимпиада.

Если говорить про сборную Швейцарии, то не у всех сразу возникает ассоциация с Рафаэлем. Йоси, Штрайт, Хиллер, Амбюль, Нидеррайтер, а только потом уже Диас. Но на этих играх именно 32-летний Диас будет лидером обороны швейцарской сборной. В Ванкувере и Сочи защитник оставался в тени своих партнёров: он не выделялся по количеству минут, набранными баллами за две Олимпиады игрок с испанскими корнями не разжился. А сейчас появился реальный шанс блеснуть. Рафаэль хорошо себя проявляет в нынешнем сезоне: в 43 поединках за швейцарский «Цуг» он набрал 30 (5+25) очков при показателе полезности «+10». Для игрока обороны статистика просто шикарная. Если бы в Швейцарии все хоккеисты были уровня Диаса, то на своей третьей Олимпиаде защитник вполне мог бы бороться за награды. А если смотреть объективно, то в нынешних условиях швейцарцам светит третье место в группе.

з. Кристиан Эрхофф — четвёртая Олимпиада.

Да, Кристиан снова отправляется на Олимпиаду. Она становится четвёртой по счёту для защитника. Не забываем, что на игры в Сочи сборная Германии не попала. Туда бы Эрхофф тоже был вызван, и тогда бы немец поделил первое место нашего рейтинга. Но не сложилось. Как знать, вдруг Кристиан всё-таки доберётся и до пятой Олимпиады. Защитнику «всего» 35 лет! В немецкой лиге он выступает прилично, набирая в среднем два очка за три игры. Да, лучшие годы позади. Игры в Турине были пиком для Эрхоффа. Однако он вызван, и его опыт пригодится: кроме Кристиана, только Марцель Гоч среди полевых игроков сборной Германии не дебютирует на Олимпиаде. Но Гоча не было на играх в Солт-Лейк-Сити, где уже выступал 19-летний Эрхофф.

н. Мартин Эрат — четвёртая Олимпиада.

В отличие от Червенки, у Эрата есть олимпийская награда. На играх в Турине чешская сборная выиграла бронзу. У россиян, которые хорошо помнят ту Олимпиаду, внутри что-то должно шевелиться, когда вспоминаем эпизоды, связанные с этой бронзой. Ведь сборная России в 2006 году играла в матче за третье место и, как вы уже поняли, уступила. А автором победной шайбы стал именно Мартин Эрат, для которого предстоящая Олимпиада станет уже четвёртой. Форвард взят в окончательный список не из-за своих регалий: в свои 36 лет Мартин всё ещё хорош. Он уже набрал 42 очка в этом сезоне чешской экстралиги. Вызывался на игры Евротура, был там капитаном команды. Ветеран точно нужен сборной Чехии, которая вполне способна побороться за медали Олимпийских игр.

н. Андрес Амбюль — четвёртая Олимпиада.

Образец преданности своей национальной команде. Сборная Швейцарии в 21 веке не была близка к медалям Олимпийских игр. Результаты с каждой Олимпиадой у швейцарцев не улучшаются. В таких условиях 34-летний Амбюль вполне бы мог сосредоточиться на карьере в клубе. Но Андрес выигрывает конкуренцию у молодых хоккеистов, получает вызов в сборную и приезжает играть. Амбюль будет одним из главных действующих лиц в швейцарской сборной. Конечно, в том случае, если форвард продолжит выступать так же, как в клубе. А у себя на Родине он в этом сезоне провёл 21 матч и набрал 27 (21+6) очков. Снайперские качества никуда не делись. Очень вероятно, что и на этой Олимпиаде Андрес останется без наград. Главный вопрос назреет по итогам турнира — будут ли матчи в Корее последними для Амбюля в рамках игр четырёхлетия?

н. Илья Ковальчук — пятая Олимпиада.

Ещё один хоккеист, который дебютировал на играх в Солт-Лейк-Сити. Только у одного мастера ледовых баталий предстоящая Олимпиада будет в карьере пятой, как и у Ильи. Сомнений не было, что Олег Знарок вызовет маститого россиянина. Ковальчук снова проводит прекрасный сезон в составе СКА. Надеемся, что удача наконец-то Илье будет сопутствовать и на уровне национальном. В коллекции форварда лишь одна бронзовая медаль Олимпийских игр, которая завоёвана в далёком 2002 году. Но если посмотреть на индивидуальную статистику Ковальчука, то замечаем, что нападающий на каждой своей Олимпиаде играл прилично, уж точно не назвать провалом его выступления. Единственную шайбу в пресловутом сочинском поединке против финнов забросил именно Ковальчук. В Корее Илья должен превзойти предыдущие успехи, как минимум личные, потому что сейчас с него спрос наибольший за все пять Олимпиад.

н. Павел Дацюк — пятая Олимпиада.