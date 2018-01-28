19 хоккеистов, для которых предстоящая Олимпиада станет не первой
Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка это будут уже пятые Игры.
Для Ильи Ковальчука и Павла Дацюка это будут уже пятые Игры.
з. Юнас Холёс, з. Александер Бонсаксен, н. Андерс Бастиансен, н. Мартин Рёймарк, н. Кристиан Форсберг, н. Патрик Торесен, н. Матис Олимб — третья Олимпиада.
Мы объединили этих спортсменов в один ряд, поскольку все из них будут представлять на Олимпиаде норвежскую сборную. В данном случае третьи Олимпийские игры — явление не самое удивительное: в национальных командах, не борющихся за высокие места, как правило, имеется нехватка кадров.
Для российских болельщиков точно знакомы три имени из семи в этом списке. Речь о Юнасе Холёсе, Патрике Торесене и Матисе Олимбе. Юнас, отыгравший пару сезонов в составе ярославского «Локомотива», сейчас выступает в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон». Торесен в ноябре вернулся в СКА, с которым попытается выиграть свой второй Кубок Гагарина. В сборной Патрик один из лидеров уже на протяжении десяти лет. А Олимб сейчас на ведущих ролях в шведском «Линчёпинге».
Что можно сказать о других? Защитник Бонсаксен не слишком успешно выступает в Германии. Кристиан Форсберг «капитанит» в норвежском «Ставангере», но в среднем набирает меньше очка за две игры. Рёймарк проводит слабый сезон в составе шведского МОДО. Зато в норвежском «Фриск Аскере» демонстрирует прекрасные показатели 37-летний Андерс Бастиансен, набравший в 38 матчах 38 очков (14+24).
Говоря о перспективах сборной Норвегии, можно утверждать, что усилий семи опытных хоккеистов едва ли хватит даже для третьего места в группе. Норвежцы попали в квартет к финнам, шведам и немцам.
н. Марцель Гоч — третья Олимпиада.
34-летний немецкий форвард, долго игравший за океаном, сыграет на Олимпиаде в третий раз. Но сейчас от Гоча уже не следует ожидать бомбардирских рекордов. Вряд ли нападающий оказался бы в окончательном списке, если бы главный тренер Марко Штурм не учитывал предыдущие заслуги. Гоча не было в заявке на ноябрьских матчах Кубка Германии. В нынешнем сезоне в составе немецкого «Адлера» форвард появился в 35 поединках, набрав 13 очков (3+10). Заметен явный регресс относительно предыдущего чемпионата. Однако сейчас нападающий вызван, и Марцель станет одним из трёх немецких хоккеистов на предстоящей Олимпиаде, для кого турнир не станет дебютным: Гоч выступал на играх в Турине и Ванкувере. На сочинскую Олимпиаду немецкая сборная не отобралась. Опыт нападающего может очень помочь немцам, хотя перспективы немецкой команды довольно туманны.
з. Иван Баранка — третья Олимпиада.
Словацкий защитник, которого российские болельщики помнят по выступлениям за «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Слован», едет на свою третью Олимпиаду. Достижение солидное: если в Сочи словаки привезли не самый сильный состав, в который пробились даже те, кого вы могли даже и не слышать, то в Ванкувере собрался очень мощный коллектив, который занял итоговое четвёртое место. Баранка там тоже был. Сейчас игрок отправляется не в качестве статиста вновь. Очень вероятно, что Иван окажется в первой паре защитников. 32-летний словак проводит сильный сезон в чешском «Витковице»: за 41 матч удалось набрать 20 очков (2+18) при показателе полезности «+14». Лидерские качества хоккеиста будут особенно ценны на этой Олимпиаде, потому что ростер словаков серьёзно омолодился.
н. Томаш Суровы — третья Олимпиада.
Тренерский штаб сборной Словакии сильно омолодил состав,
н. Роман Червенка — третья Олимпиада.
Ещё один хоккеист, который хорошо знаком российскому болельщику, но больше не выступающий в КХЛ. Чешский форвард играет в одном клубе с Юнасом Холёсом, о котором мы уже писали. Выступая в Швейцарии за «Фрибур-Готтерон», Червенка в этом сезоне идёт по графику более одного очка за матч. Набрано 30 очков (10+20) в 25 играх при показателе полезности «+11», поэтому место в заявке Роман завоевал абсолютно честно. И в Ванкувере, и в Сочи у чехов были собраны неплохие игроки, но в обоих случаях сборная оставалась без наград. Поэтому Червенка полон решимости исправить это положение. В
з. Сами Лепистё — третья Олимпиада.
Единственный финн в этом списке. О его сильных качествах в России знают не понаслышке: Лепистё выступает в КХЛ с 2012 года. В этом сезоне он приносит пользу «Йокериту». В активе защитника уже есть две бронзовые награды Олимпийских игр. И никто не скажет, что Сами повезло, дескать, попал в сильный состав и выиграл медаль. Лепистё был хорош как в оборонительных действиях, так и в атаке. В Сочи он отыграл шесть матчей и набрал два очка при показателе полезности «+5». Нынешний вызов можно было спрогнозировать. 33-летний находится в неплохой форме. Защитник будет получать много игрового времени, ведь он может помочь команде при игре в большинстве. Лепистё и его партнёры способны дойти до медалей предстоящей Олимпиады. Но бронза уже вряд ли удовлетворит финна, играющего в КХЛ.
в. Йонас Хиллер — третья Олимпиада.
Швейцарский голкипер с опытом игры в НХЛ выступит на своих третьих Олимпийских играх. Даже после неудачной игры против сборной России, когда Хиллер пропустил шесть шайб, тренерский штаб продолжит доверять 35-летнему вратарю. Йонас неплохо зарекомендовал себя на Родине: в среднем за игру он в этом сезоне пропускал 2,48 шайб в клубе, который отстаёт от лидера более чем на десять очков. У голкипера национальной сборной всегда было много работы, но на этот раз её окажется ещё больше: раньше костяк обороны составляли игроки НХЛ. Сейчас придётся обходиться без Йоси, Сбисы и Штрайта, который завершил карьеру. Поэтому повторить успехи 2014 года Хиллеру будет невероятно сложно: на играх в Сочи у Йонаса даже был «сухой» матч против чешской сборной.
з. Рафаэль Диас — третья Олимпиада.
Если говорить про сборную Швейцарии, то не у всех сразу возникает ассоциация с Рафаэлем. Йоси, Штрайт, Хиллер, Амбюль, Нидеррайтер, а только потом уже Диас. Но на этих играх именно 32-летний Диас будет лидером обороны швейцарской сборной. В Ванкувере и Сочи защитник оставался в тени своих партнёров: он не выделялся по количеству минут, набранными баллами за две Олимпиады игрок с испанскими корнями не разжился. А сейчас появился реальный шанс блеснуть. Рафаэль хорошо себя проявляет в нынешнем сезоне: в 43 поединках за швейцарский «Цуг» он набрал 30 (5+25) очков при показателе полезности «+10». Для игрока обороны статистика просто шикарная. Если бы в Швейцарии все хоккеисты были уровня Диаса, то на своей третьей Олимпиаде защитник вполне мог бы бороться за награды. А если смотреть объективно, то в нынешних условиях швейцарцам светит третье место в группе.
з. Кристиан Эрхофф — четвёртая Олимпиада.
Да, Кристиан снова отправляется на Олимпиаду. Она становится четвёртой по счёту для защитника. Не забываем, что на игры в Сочи сборная Германии не попала. Туда бы Эрхофф тоже был вызван, и тогда бы немец поделил первое место нашего рейтинга. Но не сложилось. Как знать, вдруг Кристиан
н. Мартин Эрат — четвёртая Олимпиада.
В отличие от Червенки, у Эрата есть олимпийская награда. На играх в Турине чешская сборная выиграла бронзу. У россиян, которые хорошо помнят ту Олимпиаду, внутри
н. Андрес Амбюль — четвёртая Олимпиада.
Образец преданности своей национальной команде. Сборная Швейцарии в 21 веке не была близка к медалям Олимпийских игр. Результаты с каждой Олимпиадой у швейцарцев не улучшаются. В таких условиях 34-летний Амбюль вполне бы мог сосредоточиться на карьере в клубе. Но Андрес выигрывает конкуренцию у молодых хоккеистов, получает вызов в сборную и приезжает играть. Амбюль будет одним из главных действующих лиц в швейцарской сборной. Конечно, в том случае, если форвард продолжит выступать так же, как в клубе. А у себя на Родине он в этом сезоне провёл 21 матч и набрал 27 (21+6) очков. Снайперские качества никуда не делись. Очень вероятно, что и на этой Олимпиаде Андрес останется без наград. Главный вопрос назреет по итогам турнира — будут ли матчи в Корее последними для Амбюля в рамках игр четырёхлетия?
н. Илья Ковальчук — пятая Олимпиада.
Ещё один хоккеист, который дебютировал на играх в
н. Павел Дацюк — пятая Олимпиада.
Всё, что сказано про Ковальчука, можно отнести и к Павлу Дацюку. Он дебютировал на Олимпиаде в 2002 году, в его копилке тоже только одна бронзовая медаль. У Дацюка уже есть золото чемпионата мира, есть два завоёванных Кубка Стэнли. Не хватает высшей награды Олимпийских игр. «Волшебник» в Сочи в пяти матчах набрал шесть очков. Действовал, как и подобает капитану. В Турине ему удалось восемь раз поучаствовать в заброшенных шайбах. И будет вполне заслуженно, если Дацюк