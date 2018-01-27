Илья Ковальчук: Недопуск Шипулина и других наших звезд на Олимпиаду — это несправедливо
Нападающий сборной России на специальном мероприятии в Туле, посвященном поездке хоккейной команды в Пхенчхан, ответил на вопросы журналистов.
Нападающий сборной России на специальном мероприятии в Туле, посвященном поездке хоккейной команды в Пхенчхан, ответил на вопросы журналистов.
Петр ПОРТЯНСКИЙ
из Тулы
— В пять лет меня отдал отец в тверскую хоккейную школу. — начал разговор с журналистами Ковальчук. Он сам играл в баскетбол и был фанатом хоккея. Меня не надо было заставлять, и каждый день в 7 утра мы ходили на тренировку.
— Никогда не хотелось бросить?
— Такого никогда не было. Я даже сам поднимал родителей, чтобы успеть на лед.
— Какие неспортивные вещи мешали себя реализовать?
— Иногда спорту мешала школа, и приходилось делать выбор не в пользу учебы. Мама помогала с уроками дома.
— Как ощущали себя первым номером драфта?
— Тогда я играл за «Спартак». До 15 лет не знал, что такое НХЛ, — признался Ковальчук. — О заокеанской лиге рассказали агенты и скауты и сообщили, что я могу стать первым номером драфта. Конечно, следил за нашими в Америке — за Пашей Буре, который забивал много голов. Когда меня выбрали, отец был еще жив. Это была его заслуга. Номер 17 я выбрал
— С чем можно сравнить победный гол в финале чемпионата мира?
— До сих пор, когда его вижу, мурашки бегут по телу. Дай бог, это не последний гол в моей карьере.
— Перед Олимпиадой настраиваетесь на
— Нет, надеюсь, обойдется без овертайма. Выходишь на каждую игру как на последнюю, тем более когда надеваешь майку сборной. Эта Олимпиада будет особенной, так что будем работать как можно лучше.
— Почему отдали приз MVP
— Посчитал, что Женя его отыграл здорово — побил рекорд снайперов и бомбардиров, был лучшим в нашей команде. Организаторы выбрали меня.
— У вас же случались конфликты с тренерами.
— Я тогда был молод и горяч, сейчас Илья Ковальчук совсем другой: семьянин, четверо детей. Сейчас я чувствую силу и уверенность, взволнован только в хорошем смысле слова. Дождемся первой игры 14 февраля.
— Были уверены, что МОК вас пригласит на Олимпиаду?
— В себе я уверен всегда, у меня не было инцидентов с допингом. Не допустили Виктора Ана, Антона Шипулина, наших лыжников и конькобежцев — это уже неспортивная игра получается. Это несправедливо, надеюсь, все еще поменяется. Слава богу, я попал в список приглашенных.
— В Пхенчхане болельщики надеются на хоккейное золото. «Красная Машина» — в деле?
— Чтобы стать «Красной Машиной», надо выиграть
— Будете удалять аккаунты в соцсетях в связи с ограничениями МОК?
— Нет, конечно.
— Многие начинают подсчитывать вероятные медали России. Сейчас это имеет значение?
— Для нашей сборной мы можем выиграть только одну. Мы займемся этим. А ваше дело — считать остальные награды. Желаю удачи.
— Какое настроение в команде после отстранения пятерых хоккеистов?
— Это мы не можем контролировать. Ребята собираются в Новогорск с огромным желанием и осознают всю ответственность,
— Что насчет старта в Пхенчхане?
— Каждая Олимпиада — это событие. Мечта любого пацана — попасть в сборную России и сыграть на Олимпиаде. Для меня, дай бог, это будут пятые Игры, и хочется выиграть