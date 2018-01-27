Илья Ковальчук: На Олимпиаде хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали

— Настроение боевое, — цитирует RT Ковальчука. — Все те ребята, которые приедут сегодня в Новогорск, думаю, едут с огромным желанием и понимают силу ответственности, которая на нас лежит. Я считаю, что все в отличной форме. Я не исключение. Это уже пятая олимпиада для меня и хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали.