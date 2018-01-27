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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук: На Олимпиаде хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил, что у всей национальной команды боевое настроение перед стартом Олимпиады-2018.

Источник: РИА "Новости"

Также хоккеист отметил, что надеется занять место выше третьего на турнире.

— Настроение боевое, — цитирует RT Ковальчука. — Все те ребята, которые приедут сегодня в Новогорск, думаю, едут с огромным желанием и понимают силу ответственности, которая на нас лежит. Я считаю, что все в отличной форме. Я не исключение. Это уже пятая олимпиада для меня и хочется выиграть что-то большее, чем бронзовые медали.

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