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15:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Дацюк: Жду от Олимпиады самой достойной награды

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что надеется на поддержку всей страны на время Олимпийских игр-2018.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета команда Олега Знарка будет выступать на турнире как «Олимпийские спортсмены из России», без национального флага и герба.

— Чаще всего мы играем друг против друга в рамках КХЛ, сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться, — цитирует RT Дацюка. — Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в НХЛ. Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждем большой, сплоченной поддержки от нашей страны.

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