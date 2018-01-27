Павел Дацюк: Жду от Олимпиады самой достойной награды

— Чаще всего мы играем друг против друга в рамках КХЛ, сейчас нам нужно стать одной командой, сплотиться, — цитирует RT Дацюка. — Сборную России всегда рассматривают как фаворита, потому что уровень нашего хоккея высокий, что доказывают ребята в том числе и в НХЛ. Все будут стараться нас обыграть, но мы будем готовы, будем биться. Как и любой спортсмен, я жду от Олимпиады самой достойной награды. И, конечно же, все мы ждем большой, сплоченной поддержки от нашей страны.